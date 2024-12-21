https://crimea.ria.ru/20241221/ubiystvo-kirillova-i-krushenie-tankerov-v-chernom-more-top-novostey-nedeli-1142792294.html

Убийство Кириллова и крушение танкеров в Черном море: топ новостей недели

Убийство Кириллова и крушение танкеров в Черном море: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 22.12.2024

Убийство Кириллова и крушение танкеров в Черном море: топ новостей недели

Убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Крушение нефтетанкеров в Керченском проливе. Столкновение... РИА Новости Крым, 22.12.2024

2024-12-21T20:13

2024-12-21T20:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Крушение нефтетанкеров в Керченском проливе. Столкновение грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области. Потери киевского режима с начала СВО. Отключение мобильного интернета и цены на топливо в Крыму.Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям – в подборке РИА Новости Крым.Убийство генерала Кириллова17 декабря на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. В результате погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России, генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело открыто по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Исполнитель теракта был задержан 18 декабря. По данным Следкома, он был завербован спецслужбами Украины. 19 декабря обвиняемого арестовали до 17 февраля 2025 года. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не оказывали поддержку в подготовке взрыва.Крушение танкеров в Керченском проливе15 декабря в южной части Керченского пролива потерпели бедствие танкеры с грузом мазута "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". После ЧП в море вылился мазут. В результате чрезвычайного происшествия погиб вахтенный матрос "Волгонефть-212", потерпевшие члены экипажа с различными травмами были доставлены в медучреждения. Двум капитанам танкеров было предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, сообщалось ранее. Оба фигуранта задержаны. Разлив мазута после крушения танкеров "Волгонефть" в Черном море является экологической бедой, заявил президент Владимир Путин в четверг в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией". 21 декабря разлив мазута обнаружили в Керчи. С крымского берега убрали более 700 килограммов нефтепродуктов. В Керчи введен режим ЧС муниципального характера, в Ленинском районе – режим угрозы ЧС муниципального характера.Столкновение поездов под Мурманском18 декабря под Мурманском произошло столкновение грузового состава с пассажирским поездом сообщением Мурманск – Санкт-Петербург. ЧП произошло во время прибытия состава на станцию Княжая. В аварии погибли два пассажира, пострадали 25 человек. Состояние 10 пациентов, в том числе детей, врачи оценивают как тяжелое. Движение поездов на станции Княжая полностью восстановили спустя два дня. Задержан машинист грузового поезда. Он подозревается в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель двух людей.Ракетная атака ВСУ на Ростовскую областьВооруженные силы Украины 18 декабря нанесли ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области десятью ракетами ATACMS и Storm Shadow, девять из них сбиты, одна отклонилась от курса и повредила техническое строение, сообщали в Минобороны России.20 декабря ВС РФ нанесли массированный групповой удар по пункту управления СБУ, а также киевскому конструкторскому бюро "Луч". Это стало ответом на ракетный обстрел ВСУ предприятия "Комбинат Каменский".Потери Киева в зоне спецоперацииПотери вооруженных сил Украины за все время проведения специальной военной операции составили порядка одного миллиона военнослужащих, в том числе 560 тысяч – в этом году, заявил на этой неделе министр обороны России Андрей Белоусов. Он уточнил, что только в Курской области киевский режим потерял более 40 тысяч военнослужащих. Кроме того, в этом году в зоне спецоперации уничтожены свыше 58 тысяч единиц различного вооружения и техники противника, в том числе 18 тысяч – иностранного производства.Отключение мобильного интернета в КрымуВо вторник в мининформе анонсировали отключения мобильного интернета в Крыму. Это необходимо в целях обеспечения безопасности жителей полуострова. При этом интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в обычном режиме, отключения мобильного интернета никак не отразятся на сотовой связи. Ночные отключения мобильного интернета происходят и в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Перебои могут быть и в дневное время.Цены на топливо в КрымуСтоимость топлива в Крыму расти не будет, республиканские власти совместно с федеральным правительством прорабатывают вопрос стабилизации цен, рассказал в среду глава республики Сергей Аксенов. По его словам, в ближайшее время будут изменены сроки доставки топлива в Крым и места загрузки, что позволит установить стоимость примерно на уровне Краснодарского края. Выровнять ситуацию планируют в течение месяца.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20241220/arestovan-mashinist-gruzovogo-poezda-posle-krusheniya-v-murmanskoy-oblasti-1142794061.html

https://crimea.ria.ru/20241221/kazan-segodnya--v-tatarstane-vveli-rezhim-chs-1142819817.html

https://crimea.ria.ru/20241219/situatsiya-v-zone-svo-menyaetsya-kardinalno--putin-1142754273.html

https://crimea.ria.ru/20241220/kakoe-razvitie-zhdet-kerch-intervyu-s-olegom-katorginym-1142804665.html

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