https://crimea.ria.ru/20241221/u-poberezhya-kerchi-ubrali-bolee-700-kilogrammom-neteproduktov-1142823646.html

У побережья Керчи убрали более 700 килограммов нефтепродуктов

У побережья Керчи убрали более 700 килограммов нефтепродуктов - РИА Новости Крым, 21.12.2024

У побережья Керчи убрали более 700 килограммов нефтепродуктов

Более 700 килограммов нефтепродуктов убрали с побережья Керчи, сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 21.12.2024

2024-12-21T19:12

2024-12-21T19:12

2024-12-21T19:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Более 700 килограммов нефтепродуктов убрали с побережья Керчи, сообщили в МЧС России.Отмечается, что в субботу у Крымского полуострова зафиксированы масляные пятна незначительных размеров. По данным крымского Главка МЧС России, в море у мыса Змеиный обнаружены два масляных пятна объемом 10 квадратных метров. Для ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе на крымском побережье задействованы 131 человек, 18 единиц техники, в том числе два корабля. 21 декабря единичные выбросы мазута зафиксированы в Керчи. По данным крымских властей, нефтепродукты обнаружены на побережье Керченского полуострова и в районе мыса Змеиный. Кроме того, пятна мазута выявили в море. Для ликвидации последствий к месту отправились суда "Максим Колосов" и "Анатолий Ткачев". В очистке берега и акватории задействованы 112 человек, 2 корабля и 12 единиц наземной техники. В Керчи введен режим ЧС муниципального характера, в Ленинском районе – режим угрозы ЧС муниципального характера.Крушение танкеров в Керченском проливе15 декабря в южной части Керченского пролива потерпели бедствие танкеры с грузом мазута "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". После ЧП в море вылился мазут. В результате чрезвычайного происшествия погиб вахтенный матрос "Волгонефть-212", потерпевшие члены экипажа с различными травмами были доставлены в медучреждения.Двум капитанам танкеров было предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Оба фигуранта задержаны.Разлив мазута после крушения танкеров "Волгонефть" в Черном море является экологической бедой, заявил президент Владимир Путин в четверг в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи введен режим ЧСВыброс мазута в Керчи – подробности от властейГеограф оценил риски попадания мазута на Южный берег Крыма

https://crimea.ria.ru/20241220/skolko-mazuta-uteklo-v-more-posle-krusheniya-tankerov--otvet-minprirody-1142804108.html

черное море

керчь

керченский пролив

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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