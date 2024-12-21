У побережья Керчи убрали более 700 килограммов нефтепродуктов
В Керченском проливе у берегов Крыма собрали более 700 килограммов нефтепродуктов – МЧС
19:12 21.12.2024 (обновлено: 19:35 21.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Более 700 килограммов нефтепродуктов убрали с побережья Керчи, сообщили в МЧС России.
Отмечается, что в субботу у Крымского полуострова зафиксированы масляные пятна незначительных размеров.
"Они локально ликвидированы. На этом участке собрано более 700 килограммов нефтепродуктов. Ведутся работы в районе мыса Змеиный. Для ликвидации пятен в Керченском проливе направлен катер с крымскими сотрудниками Специального морского отряда МЧС России", - сказано в сообщении ведомства.
По данным крымского Главка МЧС России, в море у мыса Змеиный обнаружены два масляных пятна объемом 10 квадратных метров.
"Все работы завершены. Больше пятен не обнаружено", - сообщили в Крымском Главке МЧС России.
Для ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе на крымском побережье задействованы 131 человек, 18 единиц техники, в том числе два корабля.
21 декабря единичные выбросы мазута зафиксированы в Керчи. По данным крымских властей, нефтепродукты обнаружены на побережье Керченского полуострова и в районе мыса Змеиный. Кроме того, пятна мазута выявили в море. Для ликвидации последствий к месту отправились суда "Максим Колосов" и "Анатолий Ткачев". В очистке берега и акватории задействованы 112 человек, 2 корабля и 12 единиц наземной техники. В Керчи введен режим ЧС муниципального характера, в Ленинском районе – режим угрозы ЧС муниципального характера.
Крушение танкеров в Керченском проливе
15 декабря в южной части Керченского пролива потерпели бедствие танкеры с грузом мазута "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". После ЧП в море вылился мазут. В результате чрезвычайного происшествия погиб вахтенный матрос "Волгонефть-212", потерпевшие члены экипажа с различными травмами были доставлены в медучреждения.
Двум капитанам танкеров было предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Оба фигуранта задержаны.
Разлив мазута после крушения танкеров "Волгонефть" в Черном море является экологической бедой, заявил президент Владимир Путин в четверг в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией".
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