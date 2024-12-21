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Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили
Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили - РИА Новости Крым, 21.12.2024
Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили
В Севастополе паромы и катера снова курсируют через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 21.12.2024
2024-12-21T18:59
2024-12-21T18:59
2024-12-21T18:59
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паромы и катера в севастополе
транспорт
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городская среда
новости севастополя
департамент транспорта севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе паромы и катера снова курсируют через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт в городе в 17:32. Ограничение действовало больше часа. На этот период была организована работа компенсационных маршрутов. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погоды и оперативной обстановки в городе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили
В Севастополе открыли рейд