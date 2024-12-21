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Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили - РИА Новости Крым, 21.12.2024
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Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили
Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили - РИА Новости Крым, 21.12.2024
Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили
В Севастополе паромы и катера снова курсируют через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 21.12.2024
2024-12-21T18:59
2024-12-21T18:59
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
морской транспорт
общественный транспорт
городская среда
новости севастополя
департамент транспорта севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе паромы и катера снова курсируют через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт в городе в 17:32. Ограничение действовало больше часа. На этот период была организована работа компенсационных маршрутов. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погоды и оперативной обстановки в городе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, городская среда, новости севастополя, департамент транспорта севастополя
Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили

В Севастополе открыли рейд

18:59 21.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевПаром в Севастополе
Паром в Севастополе - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе паромы и катера снова курсируют через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Рейд был закрыт в городе в 17:32. Ограничение действовало больше часа. На этот период была организована работа компенсационных маршрутов.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - сказано в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погоды и оперативной обстановки в городе.
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СевастопольПаромы и катера в СевастополеТранспортМорской транспортОбщественный транспортГородская средаНовости СевастополяДепартамент транспорта Севастополя
 
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