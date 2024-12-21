https://crimea.ria.ru/20241221/v-kieve-gremyat-vzryvy-1142826711.html

В Киеве гремят взрывы

В Киеве гремят взрывы - РИА Новости Крым, 21.12.2024

В Киеве гремят взрывы

Серия взрывов прокатилась по Киеву в субботу вечером. Об этом сообщают местные СМИ. РИА Новости Крым, 21.12.2024

2024-12-21T21:20

2024-12-21T21:20

2024-12-21T21:22

украина

киев

взрыв

в мире

новости

черниговская область

киевская область

черкасская область

полтавская область

кировоградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0c/1141035038_0:76:940:605_1920x0_80_0_0_79823fe0677045e97d6eb11ea2598fde.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Серия взрывов прокатилась по Киеву в субботу вечером. Об этом сообщают местные СМИ.В столице Украины воздушная тревога звучит четвертый раз за день. По данным киевской военной администрации, воздушная тревога была объявлена в 20:48. Взрывы гремят в южной части города.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога также звучит в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях.20 декабря мощные удары были нанесены по Киеву и другим областям Украины. Кроме того, взрывы прогремели в Киевской, Сумской и Днепропетровской областях страны. По данным Минобороны, массированный групповой удар был нанесен по пункту управления СБУ, а также киевскому конструкторскому бюро "Луч" в ответ на ракетный обстрел ВСУ предприятия "Комбинат Каменский" в Ростовской области.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:24 групповых удара по Украине - поражены объекты энергетики и ВСУЧто осталось от "Южмаша" после удара "Орешником"На Украине уничтожен Дрогобычский долотный завод

украина

киев

черниговская область

киевская область

черкасская область

полтавская область

николаевская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, взрыв, в мире, новости, черниговская область, киевская область, черкасская область, полтавская область, кировоградская область, николаевская область