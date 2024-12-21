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В Киеве гремят взрывы - РИА Новости Крым, 21.12.2024
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В Киеве гремят взрывы
В Киеве гремят взрывы - РИА Новости Крым, 21.12.2024
В Киеве гремят взрывы
Серия взрывов прокатилась по Киеву в субботу вечером. Об этом сообщают местные СМИ. РИА Новости Крым, 21.12.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Серия взрывов прокатилась по Киеву в субботу вечером. Об этом сообщают местные СМИ.В столице Украины воздушная тревога звучит четвертый раз за день. По данным киевской военной администрации, воздушная тревога была объявлена в 20:48. Взрывы гремят в южной части города.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога также звучит в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях.20 декабря мощные удары были нанесены по Киеву и другим областям Украины. Кроме того, взрывы прогремели в Киевской, Сумской и Днепропетровской областях страны. По данным Минобороны, массированный групповой удар был нанесен по пункту управления СБУ, а также киевскому конструкторскому бюро "Луч" в ответ на ракетный обстрел ВСУ предприятия "Комбинат Каменский" в Ростовской области.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:24 групповых удара по Украине - поражены объекты энергетики и ВСУЧто осталось от "Южмаша" после удара "Орешником"На Украине уничтожен Дрогобычский долотный завод
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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украина, киев, взрыв, в мире, новости, черниговская область, киевская область, черкасская область, полтавская область, кировоградская область, николаевская область
В Киеве гремят взрывы

В Киеве прогремели взрывы

21:20 21.12.2024 (обновлено: 21:22 21.12.2024)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Серия взрывов прокатилась по Киеву в субботу вечером. Об этом сообщают местные СМИ.
В столице Украины воздушная тревога звучит четвертый раз за день.
"В Киеве слышны взрывы, сообщается о работе ПВО", - говорится в сообщении местных изданий.
По данным киевской военной администрации, воздушная тревога была объявлена в 20:48. Взрывы гремят в южной части города.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога также звучит в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях.
20 декабря мощные удары были нанесены по Киеву и другим областям Украины. Кроме того, взрывы прогремели в Киевской, Сумской и Днепропетровской областях страны. По данным Минобороны, массированный групповой удар был нанесен по пункту управления СБУ, а также киевскому конструкторскому бюро "Луч" в ответ на ракетный обстрел ВСУ предприятия "Комбинат Каменский" в Ростовской области.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
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