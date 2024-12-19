https://crimea.ria.ru/20241219/vsu-atakovali-kombinat-kamenskiy-raketami-atacms-i-storm-shadow-1142775584.html

ВСУ атаковали "Комбинат Каменский" ракетами ATACMS и Storm Shadow

ВСУ атаковали "Комбинат Каменский" ракетами ATACMS и Storm Shadow - РИА Новости Крым, 19.12.2024

ВСУ атаковали "Комбинат Каменский" ракетами ATACMS и Storm Shadow

Вооруженные силы Украины 18 декабря нанесли ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области десятью ракетами ATACMS и Storm Shadow,... РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T18:04

2024-12-19T18:04

2024-12-19T18:13

ростовская область

министерство обороны рф

происшествия

ракетная атака

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россия

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storm shadow

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины 18 декабря нанесли ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области десятью ракетами ATACMS и Storm Shadow, девять из них сбиты, одна отклонилась от курса и повредила техническое строение. Об этом сообщает Минобороны России.Боевые расчеты российских зенитных ракетных комплексов С-400, "Бук-М3" и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" сбили все ракеты ATACMS и три из четырех Storm Shadow.Как уточнили в ведомстве, одна крылатая ракета отклонена от объекта атаки. В результате ее падения было повреждено техническое строение на территории комбината.В Минобороны РФ подчеркнули, что эта атака киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останется без ответа.В среду врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в районе Каменска были сбиты три из четырех ракет. Позднее сообщалось, что были уничтожены 10 ракет – обломки упали на жилые дома.В ночь на четверг Ростовская область снова подверглась массированному удару украинских боевиков, на Новошахтинском заводе нефтепродуктов начался пожар, из-за падения обломков беспилотника ранен мирный житель. Огонь был ликвидирован утром 19 декабря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине нанесены в ответ за атаку на Таганрог - заявлениеВ Таганроге военный аэродром атаковали ракетами ATACMS – МинобороныЧетыре ракеты Storm Shadow сбиты над Запорожской областью

ростовская область

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, министерство обороны рф, происшествия, ракетная атака, обстрелы всу, россия, поставки западного оружия украине, ракеты atacms, storm shadow