ВСУ атаковали "Комбинат Каменский" ракетами ATACMS и Storm Shadow
"Комбинат Каменский" в Ростовской области атакован 10 ракетами ATACMS и Storm Shadow
18:04 19.12.2024 (обновлено: 18:13 19.12.2024)
© Пресс-служба Минобороны РФОбломки сбитых ракет ATACMS
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины 18 декабря нанесли ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области десятью ракетами ATACMS и Storm Shadow, девять из них сбиты, одна отклонилась от курса и повредила техническое строение. Об этом сообщает Минобороны России.
"18 декабря с территории Украины нанесен ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области. По подтвержденным данным были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow", - говорится в сообщении.
Боевые расчеты российских зенитных ракетных комплексов С-400, "Бук-М3" и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" сбили все ракеты ATACMS и три из четырех Storm Shadow.
Как уточнили в ведомстве, одна крылатая ракета отклонена от объекта атаки. В результате ее падения было повреждено техническое строение на территории комбината.
В Минобороны РФ подчеркнули, что эта атака киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останется без ответа.
В среду врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в районе Каменска были сбиты три из четырех ракет. Позднее сообщалось, что были уничтожены 10 ракет – обломки упали на жилые дома.
В ночь на четверг Ростовская область снова подверглась массированному удару украинских боевиков, на Новошахтинском заводе нефтепродуктов начался пожар, из-за падения обломков беспилотника ранен мирный житель. Огонь был ликвидирован утром 19 декабря.
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