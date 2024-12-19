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ВСУ атаковали "Комбинат Каменский" ракетами ATACMS и Storm Shadow - РИА Новости Крым, 19.12.2024
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ВСУ атаковали "Комбинат Каменский" ракетами ATACMS и Storm Shadow
ВСУ атаковали "Комбинат Каменский" ракетами ATACMS и Storm Shadow - РИА Новости Крым, 19.12.2024
ВСУ атаковали "Комбинат Каменский" ракетами ATACMS и Storm Shadow
Вооруженные силы Украины 18 декабря нанесли ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области десятью ракетами ATACMS и Storm Shadow,... РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T18:04
2024-12-19T18:13
ростовская область
министерство обороны рф
происшествия
ракетная атака
обстрелы всу
россия
поставки западного оружия украине
ракеты atacms
storm shadow
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины 18 декабря нанесли ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области десятью ракетами ATACMS и Storm Shadow, девять из них сбиты, одна отклонилась от курса и повредила техническое строение. Об этом сообщает Минобороны России.Боевые расчеты российских зенитных ракетных комплексов С-400, "Бук-М3" и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" сбили все ракеты ATACMS и три из четырех Storm Shadow.Как уточнили в ведомстве, одна крылатая ракета отклонена от объекта атаки. В результате ее падения было повреждено техническое строение на территории комбината.В Минобороны РФ подчеркнули, что эта атака киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останется без ответа.В среду врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в районе Каменска были сбиты три из четырех ракет. Позднее сообщалось, что были уничтожены 10 ракет – обломки упали на жилые дома.В ночь на четверг Ростовская область снова подверглась массированному удару украинских боевиков, на Новошахтинском заводе нефтепродуктов начался пожар, из-за падения обломков беспилотника ранен мирный житель. Огонь был ликвидирован утром 19 декабря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине нанесены в ответ за атаку на Таганрог - заявлениеВ Таганроге военный аэродром атаковали ракетами ATACMS – МинобороныЧетыре ракеты Storm Shadow сбиты над Запорожской областью
ростовская область
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РИА Новости Крым
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ростовская область, министерство обороны рф, происшествия, ракетная атака, обстрелы всу, россия, поставки западного оружия украине, ракеты atacms, storm shadow
ВСУ атаковали "Комбинат Каменский" ракетами ATACMS и Storm Shadow

"Комбинат Каменский" в Ростовской области атакован 10 ракетами ATACMS и Storm Shadow

18:04 19.12.2024 (обновлено: 18:13 19.12.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФОбломки сбитых ракет ATACMS
Обломки сбитых ракет ATACMS
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины 18 декабря нанесли ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области десятью ракетами ATACMS и Storm Shadow, девять из них сбиты, одна отклонилась от курса и повредила техническое строение. Об этом сообщает Минобороны России.
"18 декабря с территории Украины нанесен ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области. По подтвержденным данным были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow", - говорится в сообщении.
Боевые расчеты российских зенитных ракетных комплексов С-400, "Бук-М3" и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" сбили все ракеты ATACMS и три из четырех Storm Shadow.
Как уточнили в ведомстве, одна крылатая ракета отклонена от объекта атаки. В результате ее падения было повреждено техническое строение на территории комбината.
В Минобороны РФ подчеркнули, что эта атака киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останется без ответа.
В среду врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в районе Каменска были сбиты три из четырех ракет. Позднее сообщалось, что были уничтожены 10 ракет – обломки упали на жилые дома.
В ночь на четверг Ростовская область снова подверглась массированному удару украинских боевиков, на Новошахтинском заводе нефтепродуктов начался пожар, из-за падения обломков беспилотника ранен мирный житель. Огонь был ликвидирован утром 19 декабря.
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Ростовская областьМинистерство обороны РФПроисшествияРакетная атакаОбстрелы ВСУРоссияПоставки западного оружия УкраинеРакеты ATACMSStorm Shadow
 
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