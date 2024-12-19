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Крымский мост сейчас – со стороны Тамани продолжает расти очередь
Крымский мост сейчас – со стороны Тамани продолжает расти очередь - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Крымский мост сейчас – со стороны Тамани продолжает расти очередь
У Крымского моста продолжает расти очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T19:24
2024-12-19T19:24
2024-12-19T19:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. У Крымского моста продолжает расти очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Керчи проезд остается свободным.Крымский мост был перекрыт для движения автомобильного транспорта в четверг днем. Примерно через полчаса движение восстановили.Проезд по мостовому переходу через Керченский пролив разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу.Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ. Сухопутный коридор в Крым безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой, по пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма
Крымский мост сейчас – со стороны Тамани продолжает расти очередь
На Крымском мосту сейчас проезда ждут 110 машин со стороны Тамани
19:24 19.12.2024 (обновлено: 19:25 19.12.2024)