https://crimea.ria.ru/20241219/krymskiy-most-seychas--so-storony-tamani-prodolzhaet-rasti-ochered-1142778226.html

Крымский мост сейчас – со стороны Тамани продолжает расти очередь

Крымский мост сейчас – со стороны Тамани продолжает расти очередь - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Крымский мост сейчас – со стороны Тамани продолжает расти очередь

У Крымского моста продолжает расти очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T19:24

2024-12-19T19:24

2024-12-19T19:25

ситуация на дорогах крыма

крым

транспорт

логистика

керчь

тамань

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. У Крымского моста продолжает расти очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Керчи проезд остается свободным.Крымский мост был перекрыт для движения автомобильного транспорта в четверг днем. Примерно через полчаса движение восстановили.Проезд по мостовому переходу через Керченский пролив разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу.Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ. Сухопутный коридор в Крым безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой, по пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма