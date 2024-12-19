https://crimea.ria.ru/20241219/psikhologicheskiy-slom-chto-pokazali-voprosy-putinu-ot-zhurnalistov-iz-ssha-1142781213.html

"Психологический слом": что показали вопросы Путину от журналистов из США

"Психологический слом": что показали вопросы Путину от журналистов из США - РИА Новости Крым, 19.12.2024

"Психологический слом": что показали вопросы Путину от журналистов из США

Агрессивный тон вопросов американских журналистов, адресованных президенту России Владимиру Путину в ходе пресс-конференции, подтвердил, что Запад переживает... РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T21:12

2024-12-19T21:12

2024-12-19T21:12

радио "спутник в крыму"

владимир путин (политик)

россия

прямая линия с президентом

политика

мнения

коллективный запад

сша

сми

олег шевченко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/13/1142781097_0:175:3173:1959_1920x0_80_0_0_c4b212e34d08d2eb8b9349ddf85d3866.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Агрессивный тон вопросов американских журналистов, адресованных президенту России Владимиру Путину в ходе пресс-конференции, подтвердил, что Запад переживает психологический слом и находится в состоянии, близком к агонии. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко.Он отметил, что американский стиль журналистики очень отличается от российского, поэтому изначально вопросы начинались с психологической раскачки. В частности, в вопросе представителя ВВС о том, удалось ли Владимиру Путину уберечь Россию."Они пытались психологически раскачать нашего верховного. Например, напомнили президентство Бориса Ельцина, обстоятельства при которых он ушел в отставку, попытались надавить на эмоцию по поводу "уберегли ли вы Россию" и дальше задали основной вопрос", – прокомментировал Шевченко.При этом о многом сказала агрессивность тона вопросов американских журналистов, считает эксперт."Запад психологически, мне кажется, сломался. Если раньше ему не надо было подчеркивать, что он сильный – он и так был сильным, то в ситуации, когда он значительно ослаб, и это понятно всему миру, остается одно – агрессия. Это последнее прибежище слабого. И американский журналист косвенно, психологически это продемонстрировал", – сказал Шевченко.Он подчеркнул, что Россия, в том числе в лице ее лидера, не только во время нынешней пресс-конференции, но и неоднократно ранее давала ответ Западу относительно того, каким видит окончание конфликта на Украине. Но за все время проведения СВО не получила реакции."В 2023-м, 2024-м Запад не предложил никакой свежей идеи, никакой яркой стратегии для победы над своим грозным противником – Россией. Тогда как мы, каждый год обновляя свою стратегию, добиваемся раз за разом успеха за успехом", – заметил Шевченко.Сегодня же Запад во главе с США и вовсе "в прострации", и это опять-таки доказали вопросы американских СМИ, считает эксперт.По мнению Шевченко, еще одним свидетельством психологического слома Запада является то, что он поддерживает Киев в позиции бить по Крыму и всей России любым вооружением, а также осуществлять теракты на территории РФ."На поле боя сделать ничего не получается, значит, усилить надо террористическую угрозу, чтобы российское общество само сломалось. Это предпоследний шаг. Еще не агония, но начало агонии", – убежден Шевченко.На фоне таких настроений, которые демонстрируют и представители западных СМИ, тем более знаковым стал главный посыл президента России о том, что ситуация в стране и вокруг нее непростая, но управляемая и контролируемая.В ходе пресс-конференции, совмещенной с Прямой линией президент РФ Владимир Путин, в частности, заявил, что Россия готова к переговорам по Украине "без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий на земле сегодня.Президент России Владимир Путин 19 декабря подвел итоги 2024 года в ходе большой пресс-конференции, которая была совмещена с "Прямой линией". Мероприятие длилось почти 4,5 часа. Участие в нем приняли журналисты из разных регионов РФ и представители западных СМИ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры с Киевом и дуэль с "Орешником": главные заявления ПутинаЭксперты назвали главные посылы "Итогов года" с Владимиром ПутинымПрямая линия Путина: что показали вопросы россиян

россия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, прямая линия с президентом, политика, мнения, коллективный запад, сша, сми, олег шевченко