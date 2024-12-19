Украине недостаточно европейских гарантий – Зеленский
Европейских гарантий безопасности Украине недостаточно – Зеленский
© AP Photo Denes ErdosВладимир Зеленский
© AP Photo Denes Erdos
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что Украине недостаточно европейских гарантий безопасности и потребовал от НАТО и США "настоящие гарантии".
"Я считаю, что европейских гарантий будет недостаточно Украине. Это невозможно обсуждать только с европейскими лидерами, потому что для нас настоящие гарантии в любом случае это НАТО. И НАТО базируется на решении и США, и европейских лидеров", - сказал Зеленский на пресс-конференции, видео которой опубликовано в его соцсетях.
При этом он признал, что на пути в НАТО Киеву в любом случает необходимы хоть какие-то гарантии безопасности, которые он готов обсуждать отдельно с Америкой и с Европой.
Ранее в МИД Украины заявили об отказе Киева от любых альтернатив полноправному членству Украины в НАТО в качестве гарантий безопасности.
Политолог Дмитрий Журавлев выразил мнение, что киевский режим понимает тщетность собственных требований о включении Украины в НАТО во время конфликта и поэтому идет на шантаж. По его словам, "это призыв НАТО включить Украину в ее состав, что автоматически будет означать, что НАТО должно воевать за Украину". Эксперт отметил, что именно поэтому Украина полноценного членства в НАТО не получит, ведь "идея Запада не в том, чтобы воевать за Украину, а ровно наоборот – чтобы Украина воевала за интересы Запада".
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