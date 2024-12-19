https://crimea.ria.ru/20241219/ukraine-nedostatochno-evropeyskikh-garantiy--zelenskiy-1142781481.html

Украине недостаточно европейских гарантий – Зеленский

Украине недостаточно европейских гарантий – Зеленский - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Украине недостаточно европейских гарантий – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украине недостаточно европейских гарантий безопасности и потребовал от НАТО и США "настоящие гарантии". РИА Новости Крым, 19.12.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что Украине недостаточно европейских гарантий безопасности и потребовал от НАТО и США "настоящие гарантии". При этом он признал, что на пути в НАТО Киеву в любом случает необходимы хоть какие-то гарантии безопасности, которые он готов обсуждать отдельно с Америкой и с Европой.Ранее в МИД Украины заявили об отказе Киева от любых альтернатив полноправному членству Украины в НАТО в качестве гарантий безопасности.Политолог Дмитрий Журавлев выразил мнение, что киевский режим понимает тщетность собственных требований о включении Украины в НАТО во время конфликта и поэтому идет на шантаж. По его словам, "это призыв НАТО включить Украину в ее состав, что автоматически будет означать, что НАТО должно воевать за Украину". Эксперт отметил, что именно поэтому Украина полноценного членства в НАТО не получит, ведь "идея Запада не в том, чтобы воевать за Украину, а ровно наоборот – чтобы Украина воевала за интересы Запада".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Закончится плохо": Фицо дал неутешительный для Украины прогнозЗеленский готов на потерю территорий в обмен на членство в НАТО – экспертКогда закончится СВО

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владимир зеленский, украина, нато, европа, европейский союз (ес), сша, политика, в мире, новости