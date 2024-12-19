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Прямая линия Путина: что показали вопросы россиян - РИА Новости Крым, 19.12.2024
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Прямая линия Путина: что показали вопросы россиян
Прямая линия Путина: что показали вопросы россиян - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Прямая линия Путина: что показали вопросы россиян
Вопросы россиян президенту РФ Владимиру Путину показали взрослость граждан страны как представителей русской цивилизации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T19:11
2024-12-19T19:11
новости
прямая линия с владимиром путиным
политика
россия
владимир путин (политик)
мнения
олег шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Вопросы россиян президенту РФ Владимиру Путину показали взрослость граждан страны как представителей русской цивилизации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко.По его мнению, россиян волнует, куда идет страна и что она несет миру в стратегической перспективе. И это очень показательно, считает эксперт.В том числе, по словам Шевченко, вопросы к лидеру нации показали, что россияне изменили свое отношение к миру и себе самим."Если бы подобного рода мероприятие проходило в 1990-е, даже в начале 2000-х, я убежден, что многих бы волновал вопрос: как к нам относится Америка? Франция? В 2024 году события последних лет привели к такому пониманию: не столь важно, как к нам относится Киев, Вашингтон или Париж – для нас главное, как мы относимся к Парижу, Киев у и Вашингтону. И из этого нужно строить суверенную политику", – сказал Шевченко.Именно поэтому в ходе общения с лидером нации вопросы суверенитета – не только экономического, политического, но и ментального – очень часто поднимались и президент давал на них развернутые и очень интересные ответы, заключил эксперт.Президент России Владимир Путин подвел итоги 2024 года в ходе большой пресс-конференции, которая в этом году совмещена с "Прямой линией". В мероприятии приняли участие журналисты из разных регионов РФ и представители западных СМИ. Прямая линия длилась почти 4,5 часа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полное видео прямой линии с Владимиром Путиным Ситуация в зоне СВО меняется кардинально – Путин Когда и против кого Россия может применить ядерное оружие – ответ Путина
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новости, прямая линия с владимиром путиным, политика, россия, владимир путин (политик), мнения, олег шевченко
Прямая линия Путина: что показали вопросы россиян

Что показали вопросы россиян Путину на прямой линии президента

19:11 19.12.2024
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкТрансляция программы "Итоги года 2024 с Владимиром Путиным"
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© РИА Новости . Таисия Воронцова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Вопросы россиян президенту РФ Владимиру Путину показали взрослость граждан страны как представителей русской цивилизации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко.
По его мнению, россиян волнует, куда идет страна и что она несет миру в стратегической перспективе. И это очень показательно, считает эксперт.

"Это демонстрирует взрослось населения. Не биологическую взрослость, а взрослось граждан России, гражданственность представителей русской цивилизации", – прокомментировал Шевченко.

В том числе, по словам Шевченко, вопросы к лидеру нации показали, что россияне изменили свое отношение к миру и себе самим.
"Если бы подобного рода мероприятие проходило в 1990-е, даже в начале 2000-х, я убежден, что многих бы волновал вопрос: как к нам относится Америка? Франция? В 2024 году события последних лет привели к такому пониманию: не столь важно, как к нам относится Киев, Вашингтон или Париж – для нас главное, как мы относимся к Парижу, Киев у и Вашингтону. И из этого нужно строить суверенную политику", – сказал Шевченко.
Именно поэтому в ходе общения с лидером нации вопросы суверенитета – не только экономического, политического, но и ментального – очень часто поднимались и президент давал на них развернутые и очень интересные ответы, заключил эксперт.
Президент России Владимир Путин подвел итоги 2024 года в ходе большой пресс-конференции, которая в этом году совмещена с "Прямой линией". В мероприятии приняли участие журналисты из разных регионов РФ и представители западных СМИ. Прямая линия длилась почти 4,5 часа.
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