https://crimea.ria.ru/20241219/pryamaya-liniya-putina-chto-pokazali-voprosy-rossiyan-1142777072.html

Прямая линия Путина: что показали вопросы россиян

Прямая линия Путина: что показали вопросы россиян - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Прямая линия Путина: что показали вопросы россиян

Вопросы россиян президенту РФ Владимиру Путину показали взрослость граждан страны как представителей русской цивилизации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T19:11

2024-12-19T19:11

2024-12-19T19:11

новости

прямая линия с владимиром путиным

политика

россия

владимир путин (политик)

мнения

олег шевченко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/13/1142776917_0:128:3185:1920_1920x0_80_0_0_b8dc86c41e58fc6bb504355927d2d51a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Вопросы россиян президенту РФ Владимиру Путину показали взрослость граждан страны как представителей русской цивилизации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко.По его мнению, россиян волнует, куда идет страна и что она несет миру в стратегической перспективе. И это очень показательно, считает эксперт.В том числе, по словам Шевченко, вопросы к лидеру нации показали, что россияне изменили свое отношение к миру и себе самим."Если бы подобного рода мероприятие проходило в 1990-е, даже в начале 2000-х, я убежден, что многих бы волновал вопрос: как к нам относится Америка? Франция? В 2024 году события последних лет привели к такому пониманию: не столь важно, как к нам относится Киев, Вашингтон или Париж – для нас главное, как мы относимся к Парижу, Киев у и Вашингтону. И из этого нужно строить суверенную политику", – сказал Шевченко.Именно поэтому в ходе общения с лидером нации вопросы суверенитета – не только экономического, политического, но и ментального – очень часто поднимались и президент давал на них развернутые и очень интересные ответы, заключил эксперт.Президент России Владимир Путин подвел итоги 2024 года в ходе большой пресс-конференции, которая в этом году совмещена с "Прямой линией". В мероприятии приняли участие журналисты из разных регионов РФ и представители западных СМИ. Прямая линия длилась почти 4,5 часа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полное видео прямой линии с Владимиром Путиным Ситуация в зоне СВО меняется кардинально – Путин Когда и против кого Россия может применить ядерное оружие – ответ Путина

https://crimea.ria.ru/20241219/peregovory-s-kievom-i-duel-s-oreshnikom-glavnye-zayavleniya-putina-1142774677.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, прямая линия с владимиром путиным, политика, россия, владимир путин (политик), мнения, олег шевченко