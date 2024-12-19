Рейтинг@Mail.ru
В Мурманской области восстановили движение поездов после ЧП - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241219/v-murmanskoy-oblasti-vosstanovili-dvizhenie-poezdov-posle-chp-1142777609.html
В Мурманской области восстановили движение поездов после ЧП
В Мурманской области восстановили движение поездов после ЧП - РИА Новости Крым, 19.12.2024
В Мурманской области восстановили движение поездов после ЧП
В Мурманской области восстановили движение поездов после столкновения пассажирского и грузового составов. Об этом сообщили в Российских железных дорогах. РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T19:01
2024-12-19T19:02
мурманская область
крушение поезда
новости
российские железные дороги (ржд)
железная дорога
новости
поезд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/13/1142777497_0:0:818:461_1920x0_80_0_0_3a56d67154d14b86cff7e4c02941b5bd.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Мурманской области восстановили движение поездов после столкновения пассажирского и грузового составов. Об этом сообщили в Российских железных дорогах.На станции Княжая восстановительные работы продолжаются.Столкновение грузового состава с двухэтажным пассажирским поездом сообщением Мурманск – Санкт-Петербург произошло в среду вечером во время прибытия состава на станцию Княжая в Мурманской области.В аварии погибли два пассажира, пострадали 25 человек, 14 из них находятся в больницах, еще 11 получили медицинскую помощь амбулаторно. Состояние 10 пациентов, в том числе детей, врачи оценивают как тяжелое.Родственникам погибших выплатят по 2,2 млн рублей. В РЖД отметили, что готовы предоставить бесплатное лечение и реабилитацию пострадавшим пассажирам в своих медучреждениях. Кроме того, люди могут рассчитывать на выплаты возмещения от страховой компании, добавили в РЖД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названо общее число пострадавших при крушении поездов под МурманскомПосле крушения поездов в Мурманской области задержан машинистТрое детей и 14 взрослых ранены при столкновении поездов под Мурманском
мурманская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/13/1142777497_125:0:740:461_1920x0_80_0_0_ae08a32209a292143b70c123d0ab0c52.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мурманская область, крушение поезда, новости, российские железные дороги (ржд), железная дорога, новости, поезд
В Мурманской области восстановили движение поездов после ЧП

В Мурманской области восстановили движение после столкновения поездов

19:01 19.12.2024 (обновлено: 19:02 19.12.2024)
 
© Официальный новостной канал РЖДВ Мурманской области восстановили движение после столкновения поездов
В Мурманской области восстановили движение после столкновения поездов
© Официальный новостной канал РЖД
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Мурманской области восстановили движение поездов после столкновения пассажирского и грузового составов. Об этом сообщили в Российских железных дорогах.

те также на РИА Новости Крым:

"Первым проследовал грузовой поезд, следом идет пассажирский поезд № 11 Мурманск – Санкт-Петербург. Пока пропуск поездов будет осуществляться по одному пути в реверсивном режиме", - сказано в сообщении РЖД.

На станции Княжая восстановительные работы продолжаются.
Столкновение грузового состава с двухэтажным пассажирским поездом сообщением Мурманск – Санкт-Петербург произошло в среду вечером во время прибытия состава на станцию Княжая в Мурманской области.
В аварии погибли два пассажира, пострадали 25 человек, 14 из них находятся в больницах, еще 11 получили медицинскую помощь амбулаторно. Состояние 10 пациентов, в том числе детей, врачи оценивают как тяжелое.
Родственникам погибших выплатят по 2,2 млн рублей. В РЖД отметили, что готовы предоставить бесплатное лечение и реабилитацию пострадавшим пассажирам в своих медучреждениях. Кроме того, люди могут рассчитывать на выплаты возмещения от страховой компании, добавили в РЖД.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Названо общее число пострадавших при крушении поездов под Мурманском
После крушения поездов в Мурманской области задержан машинист
Трое детей и 14 взрослых ранены при столкновении поездов под Мурманском
 
Мурманская областьКрушение поездаНовостиРоссийские железные дороги (РЖД)Железная дорогаНовостиПоезд
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:06Эксперты назвали главные посылы "Итогов года" с Владимиром Путиным
19:56В Севастополе откроются елочные базары – адреса
19:48Мазут на берегу Черного моря: расчищено 20 км пляжей и спасены 176 птиц
19:37Алушта простилась с погибшим в Курской области героем СВО
19:24Крымский мост сейчас – со стороны Тамани продолжает расти очередь
19:11Прямая линия Путина: что показали вопросы россиян
19:01В Мурманской области восстановили движение поездов после ЧП
18:39В Курской области уничтожены польская самоходка Krab и 225 боевиков
18:26В Севастополе простились с героями СВО
18:04ВСУ атаковали "Комбинат Каменский" ракетами ATACMS и Storm Shadow
17:58Переговоры с Киевом и дуэль с "Орешником": главные заявления Путина
17:48В Крыму нашли лекарства для обратившейся к Путину пенсионерки
17:21В Керчи автобус сбил ребенка
17:16Задержанному за убийство Кириллова предъявлено обвинение
16:59Капитан нефтетанкера "Волганефть-212" отправлен под стражу
16:50Путин ответил на вопрос об отсутствии льготных лекарств в Крыму
16:28Детские пособия в России выплатят перед Новым годом досрочно
16:08Крымский мост – ситуация после возобновления движения
15:47ВСУ атаковали администрацию Васильевки в Запорожской области
15:16Крымский мост открыли для проезда машин
Лента новостейМолния