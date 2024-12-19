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В Мурманской области восстановили движение поездов после ЧП
В Мурманской области восстановили движение поездов после ЧП - РИА Новости Крым, 19.12.2024
В Мурманской области восстановили движение поездов после ЧП
В Мурманской области восстановили движение поездов после столкновения пассажирского и грузового составов. Об этом сообщили в Российских железных дорогах. РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T19:01
2024-12-19T19:01
2024-12-19T19:02
мурманская область
крушение поезда
новости
российские железные дороги (ржд)
железная дорога
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поезд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Мурманской области восстановили движение поездов после столкновения пассажирского и грузового составов. Об этом сообщили в Российских железных дорогах.На станции Княжая восстановительные работы продолжаются.Столкновение грузового состава с двухэтажным пассажирским поездом сообщением Мурманск – Санкт-Петербург произошло в среду вечером во время прибытия состава на станцию Княжая в Мурманской области.В аварии погибли два пассажира, пострадали 25 человек, 14 из них находятся в больницах, еще 11 получили медицинскую помощь амбулаторно. Состояние 10 пациентов, в том числе детей, врачи оценивают как тяжелое.Родственникам погибших выплатят по 2,2 млн рублей. В РЖД отметили, что готовы предоставить бесплатное лечение и реабилитацию пострадавшим пассажирам в своих медучреждениях. Кроме того, люди могут рассчитывать на выплаты возмещения от страховой компании, добавили в РЖД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названо общее число пострадавших при крушении поездов под МурманскомПосле крушения поездов в Мурманской области задержан машинистТрое детей и 14 взрослых ранены при столкновении поездов под Мурманском
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РИА Новости Крым
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мурманская область, крушение поезда, новости, российские железные дороги (ржд), железная дорога, новости, поезд
В Мурманской области восстановили движение поездов после ЧП
В Мурманской области восстановили движение после столкновения поездов
19:01 19.12.2024 (обновлено: 19:02 19.12.2024)