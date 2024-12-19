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После крушения поездов в Мурманской области задержан машинист - РИА Новости Крым, 19.12.2024
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После крушения поездов в Мурманской области задержан машинист
После крушения поездов в Мурманской области задержан машинист - РИА Новости Крым, 19.12.2024
После крушения поездов в Мурманской области задержан машинист
Машинист грузового поезда, столкнувшегося накануне с пассажирским составом, задержан в Мурманской области. Об этом сообщает Западное межрегиональное... РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T09:41
2024-12-19T09:41
россия
новости
мурманская область
ск рф (следственный комитет российской федерации)
поезд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Машинист грузового поезда, столкнувшегося накануне с пассажирским составом, задержан в Мурманской области. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.Следователи осмотрели места происшествия, провели комплекс следственных действий, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.Столкновение грузового состава с двухэтажным пассажирским поездом сообщением Мурманск-Санкт-Петербург произошло в среду вечером во время прибытия состава на станцию Княжая в Мурманской области. Пострадал 31 человек, из них 5 детей, два человека погибли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое детей и 14 взрослых ранены при столкновении поездов под МурманскомРебенок пострадал при столкновении поездов в Мурманской областиСтолкновение поездов под Мурманском – ситуация к этому часу
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Новости
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РИА Новости Крым
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россия, новости, мурманская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), поезд
После крушения поездов в Мурманской области задержан машинист

Следком: после столкновения поездов в Мурманской области задержан машинист

09:41 19.12.2024
 
© Северо-Западная транспортная прокуратураКрушение поезда в Мурманской области
Крушение поезда в Мурманской области
© Северо-Западная транспортная прокуратура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Машинист грузового поезда, столкнувшегося накануне с пассажирским составом, задержан в Мурманской области. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.

"В ходе расследования уголовного дела о столкновении поездов задержан машинист грузового поезда. Он подозревается в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель двух людей", - сказано в сообщении.

Следователи осмотрели места происшествия, провели комплекс следственных действий, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Столкновение грузового состава с двухэтажным пассажирским поездом сообщением Мурманск-Санкт-Петербург произошло в среду вечером во время прибытия состава на станцию Княжая в Мурманской области. Пострадал 31 человек, из них 5 детей, два человека погибли.
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РоссияНовостиМурманская областьСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Поезд
 
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