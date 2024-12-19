https://crimea.ria.ru/20241219/posle-krusheniya-poezdov-v-murmanskoy-oblasti-zaderzhan-mashinist--1142743955.html
После крушения поездов в Мурманской области задержан машинист
После крушения поездов в Мурманской области задержан машинист - РИА Новости Крым, 19.12.2024
После крушения поездов в Мурманской области задержан машинист
Машинист грузового поезда, столкнувшегося накануне с пассажирским составом, задержан в Мурманской области. Об этом сообщает Западное межрегиональное... РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T09:41
2024-12-19T09:41
2024-12-19T09:41
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мурманская область
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Машинист грузового поезда, столкнувшегося накануне с пассажирским составом, задержан в Мурманской области. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.Следователи осмотрели места происшествия, провели комплекс следственных действий, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.Столкновение грузового состава с двухэтажным пассажирским поездом сообщением Мурманск-Санкт-Петербург произошло в среду вечером во время прибытия состава на станцию Княжая в Мурманской области. Пострадал 31 человек, из них 5 детей, два человека погибли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое детей и 14 взрослых ранены при столкновении поездов под МурманскомРебенок пострадал при столкновении поездов в Мурманской областиСтолкновение поездов под Мурманском – ситуация к этому часу
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россия, новости, мурманская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), поезд
После крушения поездов в Мурманской области задержан машинист
Следком: после столкновения поездов в Мурманской области задержан машинист