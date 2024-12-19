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Грунт продолжает движение: что происходит в Сочи после удара непогоды

Грунт продолжает движение: что происходит в Сочи после удара непогоды - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Грунт продолжает движение: что происходит в Сочи после удара непогоды

Удар непогоды в Краснодарском крае в основном пришелся на отдаленные села, курортная инфраструктура Сочи не пострадала от непогоды. Об этом заявил глава города... РИА Новости Крым, 19.12.2024

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2024-12-19T11:12

2024-12-19T11:12

сочи

краснодарский край

оползень

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Удар непогоды в Краснодарском крае в основном пришелся на отдаленные села, курортная инфраструктура Сочи не пострадала от непогоды. Об этом заявил глава города Андрей Прошунин.В результате аномальных осадков в Хостинском и Адлерском районах Сочи сошли оползни и повредили дорожную инфраструктуру. В Сочи за непогоды и оползней ввели режим чрезвычайной ситуации.По словам Прошунина, в настоящее время идет уборка береговой полосы от штормового мусора, чтобы уже в ближайшее время была возможность открыть зимние пляжи.Кроме того, по дороге в Абазинку рабочие уже убрали около 5000 "кубов" грязекаменной массы, что составляет примерно половину от всего объема оползня.В администрациях трех районов созданы мониторинговые группы для работы с жителями, имущество которых пострадало от ливней и селей.Накануне на Кубань обрушилось аномальное количество осадков, в Сочи зафиксировано превышение месячной нормы. Сильные дожди стали причиной временного закрытия участка федеральной трассы Джубга – Сочи. В Адлерском районе Сочи река Херота вышла из берегов, зафиксированы подтопления придомовых территорий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Очень опасно": Черное море аномально потеплело – чем это грозитКрым лучше и безопаснее экзотических курортов планеты – ОнищенкоЧто туристы выбирают зимой в Крыму

сочи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, краснодарский край, оползень, погода, новости, происшествия