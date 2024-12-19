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Грунт продолжает движение: что происходит в Сочи после удара непогоды
Грунт продолжает движение: что происходит в Сочи после удара непогоды - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Грунт продолжает движение: что происходит в Сочи после удара непогоды
Удар непогоды в Краснодарском крае в основном пришелся на отдаленные села, курортная инфраструктура Сочи не пострадала от непогоды. Об этом заявил глава города... РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T11:12
2024-12-19T11:12
2024-12-19T11:12
сочи
краснодарский край
оползень
погода
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Удар непогоды в Краснодарском крае в основном пришелся на отдаленные села, курортная инфраструктура Сочи не пострадала от непогоды. Об этом заявил глава города Андрей Прошунин.В результате аномальных осадков в Хостинском и Адлерском районах Сочи сошли оползни и повредили дорожную инфраструктуру. В Сочи за непогоды и оползней ввели режим чрезвычайной ситуации.По словам Прошунина, в настоящее время идет уборка береговой полосы от штормового мусора, чтобы уже в ближайшее время была возможность открыть зимние пляжи.Кроме того, по дороге в Абазинку рабочие уже убрали около 5000 "кубов" грязекаменной массы, что составляет примерно половину от всего объема оползня.В администрациях трех районов созданы мониторинговые группы для работы с жителями, имущество которых пострадало от ливней и селей.Накануне на Кубань обрушилось аномальное количество осадков, в Сочи зафиксировано превышение месячной нормы. Сильные дожди стали причиной временного закрытия участка федеральной трассы Джубга – Сочи. В Адлерском районе Сочи река Херота вышла из берегов, зафиксированы подтопления придомовых территорий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Очень опасно": Черное море аномально потеплело – чем это грозитКрым лучше и безопаснее экзотических курортов планеты – ОнищенкоЧто туристы выбирают зимой в Крыму
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сочи, краснодарский край, оползень, погода, новости, происшествия
Грунт продолжает движение: что происходит в Сочи после удара непогоды
В Сочи ликвидируют последствия схода оползня и шторма
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Удар непогоды в Краснодарском крае в основном пришелся на отдаленные села, курортная инфраструктура Сочи не пострадала от непогоды. Об этом заявил глава города Андрей Прошунин.
В результате аномальных осадков в Хостинском и Адлерском районах Сочи сошли оползни и повредили дорожную инфраструктуру. В Сочи за непогоды и оползней ввели режим чрезвычайной ситуации.
"Основной удар стихии пришелся на наши отдаленные сельские населенные пункты. Уже проведен большой объем работ, восстановлено большинство маршрутов общественного транспорта. Там, где работы еще ведутся, запущены альтернативные схемы движения. Городская и курортная инфраструктура не пострадала, непогода не повлияет на проведение зимнего курортного сезона", - приводит его слова официальный Telegram-канал местной администрации.
По словам Прошунина, в настоящее время идет уборка береговой полосы от штормового мусора, чтобы уже в ближайшее время была возможность открыть зимние пляжи.
Кроме того, по дороге в Абазинку рабочие уже убрали около 5000 "кубов" грязекаменной массы, что составляет примерно половину от всего объема оползня.
"Грунт продолжает движение. В работах задействовано 10 рабочих, используются 11 единиц спецтехники", - уточнил руководитель.
В администрациях трех районов созданы мониторинговые группы для работы с жителями, имущество которых пострадало от ливней и селей.
Накануне на Кубань обрушилось аномальное количество осадков, в Сочи зафиксировано превышение месячной нормы
. Сильные дожди стали причиной временного закрытия участка федеральной трассы Джубга – Сочи. В Адлерском районе Сочи река Херота вышла из берегов, зафиксированы подтопления придомовых территорий.
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