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Что туристы выбирают зимой в Крыму - РИА Новости Крым, 11.11.2024
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Что туристы выбирают зимой в Крыму
Что туристы выбирают зимой в Крыму - РИА Новости Крым, 11.11.2024
Что туристы выбирают зимой в Крыму
В Крыму в межсезонье спросом у туристов пользуются объекты с развитой инфраструктурой, которая позволяет с комфортом принимать гостей в холодное время года. Об... РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T19:10
2024-11-11T19:10
крым
сергей ганзий
туризм в крыму
крым курортный
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму в межсезонье спросом у туристов пользуются объекты с развитой инфраструктурой, которая позволяет с комфортом принимать гостей в холодное время года. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.По его словам, речь идет об объектах, где есть бассейны, спортзалы, детские площадки, а также спа-комплексы и лечебная база."Сейчас очень активно идет симбиоз, когда гостиничные комплексы развивают лечебную составляющую, а санаторно-курортные учреждения для того, чтобы было чем гостям заняться, активно развивают гостиничную составляющую, то, чего раньше не было", – отметил министр.И подчеркнул, что по состоянию на ноябрь загрузка объектов размещения к новогодним и рождественским праздникам вдвое больше, чем в прошлом году.По его словам, отдыхающие уже бронируют отдых заранее, потому что в этом случае цены для гостей гораздо более лояльные, и бизнес тоже перестраивается.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что Крым с начала года посетили более 5,5 миллиона туристов, при этом спрос на отдых в регионе в зимние праздники вырос вдвое.По мнению эксперта по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислава Бури, такого многообразия и сосредоточения лечебных природных ресурсов, как в Крыму, нет нигде не только в России, но и в мире.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мамы и дети: что делать с ребенком в санаториях Крыма в межсезонье"Давай поедем в Крым": как популяризируют отдых в республикеНовогодние бронирования в Крыму выросли в два раза: чем удивят туриста
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, сергей ганзий, туризм в крыму, крым курортный, мнения
Что туристы выбирают зимой в Крыму

В Крыму в межсезонье спросом у туристов пользуются объекты с развитой инфраструктурой

19:10 11.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие в бассейне
Отдыхающие в бассейне - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму в межсезонье спросом у туристов пользуются объекты с развитой инфраструктурой, которая позволяет с комфортом принимать гостей в холодное время года. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.

"В осенне-зимний период или сезон "здоровья" у нас наибольшим спросом пользуются те объекты, которые обладают развитой инфраструктурой, чтобы принимать гостей в том числе и в холодную пору", – сказал он.

По его словам, речь идет об объектах, где есть бассейны, спортзалы, детские площадки, а также спа-комплексы и лечебная база.
"Сейчас очень активно идет симбиоз, когда гостиничные комплексы развивают лечебную составляющую, а санаторно-курортные учреждения для того, чтобы было чем гостям заняться, активно развивают гостиничную составляющую, то, чего раньше не было", – отметил министр.
И подчеркнул, что по состоянию на ноябрь загрузка объектов размещения к новогодним и рождественским праздникам вдвое больше, чем в прошлом году.

"В два раза увеличился спрос на Республику Крым – в прошлом году в этот период была загрузка 19%, а на сегодняшний день у нас 40% загрузки по гостиничным комплексам, и что радует, такая тенденция переходит и на лето 2025-го года", – уточнил Ганзий.

По его словам, отдыхающие уже бронируют отдых заранее, потому что в этом случае цены для гостей гораздо более лояльные, и бизнес тоже перестраивается.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что Крым с начала года посетили более 5,5 миллиона туристов, при этом спрос на отдых в регионе в зимние праздники вырос вдвое.
По мнению эксперта по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислава Бури, такого многообразия и сосредоточения лечебных природных ресурсов, как в Крыму, нет нигде не только в России, но и в мире.
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КрымСергей ГанзийТуризм в КрымуКрым курортныйМнения
 
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