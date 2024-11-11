https://crimea.ria.ru/20241111/chto-turisty-vybirayut-zimoy-v-krymu-1141770325.html

Что туристы выбирают зимой в Крыму

Что туристы выбирают зимой в Крыму - РИА Новости Крым, 11.11.2024

Что туристы выбирают зимой в Крыму

В Крыму в межсезонье спросом у туристов пользуются объекты с развитой инфраструктурой, которая позволяет с комфортом принимать гостей в холодное время года. Об... РИА Новости Крым, 11.11.2024

2024-11-11T19:10

2024-11-11T19:10

2024-11-11T19:10

крым

сергей ганзий

туризм в крыму

крым курортный

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111738/22/1117382288_355:911:2377:2048_1920x0_80_0_0_f104120a6c349662585b55e04c9c3ff6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму в межсезонье спросом у туристов пользуются объекты с развитой инфраструктурой, которая позволяет с комфортом принимать гостей в холодное время года. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.По его словам, речь идет об объектах, где есть бассейны, спортзалы, детские площадки, а также спа-комплексы и лечебная база."Сейчас очень активно идет симбиоз, когда гостиничные комплексы развивают лечебную составляющую, а санаторно-курортные учреждения для того, чтобы было чем гостям заняться, активно развивают гостиничную составляющую, то, чего раньше не было", – отметил министр.И подчеркнул, что по состоянию на ноябрь загрузка объектов размещения к новогодним и рождественским праздникам вдвое больше, чем в прошлом году.По его словам, отдыхающие уже бронируют отдых заранее, потому что в этом случае цены для гостей гораздо более лояльные, и бизнес тоже перестраивается.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что Крым с начала года посетили более 5,5 миллиона туристов, при этом спрос на отдых в регионе в зимние праздники вырос вдвое.По мнению эксперта по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислава Бури, такого многообразия и сосредоточения лечебных природных ресурсов, как в Крыму, нет нигде не только в России, но и в мире.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мамы и дети: что делать с ребенком в санаториях Крыма в межсезонье"Давай поедем в Крым": как популяризируют отдых в республикеНовогодние бронирования в Крыму выросли в два раза: чем удивят туриста

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей ганзий, туризм в крыму, крым курортный, мнения