https://crimea.ria.ru/20241113/vsegda-borolsya-za-pravdu-v-sevastopole-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-1141828909.html

Всегда боролся за правду: в Севастополе простились с героем спецоперации

Всегда боролся за правду: в Севастополе простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 13.11.2024

Всегда боролся за правду: в Севастополе простились с героем спецоперации

В Севастополе в среду простились с героем спецоперации, рядовым, старшим стрелком Александром Поповым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T16:12

2024-11-13T16:12

2024-11-13T16:23

севастополь

память

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду простились с героем спецоперации, рядовым, старшим стрелком Александром Поповым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Александр Попов родился и вырос в Севастополе. После окончания школы Александр отучился в профессионально-техническом училище, где приобрел специальность электромонтажник судового оборудования. Долгое время работал в родном городе – водителем автобуса и слесарем по ремонту автотехники.Александр Владимирович геройски погиб в бою на Донецком направлении.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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