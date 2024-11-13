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Всегда боролся за правду: в Севастополе простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 13.11.2024
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Всегда боролся за правду: в Севастополе простились с героем спецоперации
Всегда боролся за правду: в Севастополе простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Всегда боролся за правду: в Севастополе простились с героем спецоперации
В Севастополе в среду простились с героем спецоперации, рядовым, старшим стрелком Александром Поповым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T16:12
2024-11-13T16:23
севастополь
память
герои сво
новости сво
михаил развожаев
вооруженные силы россии
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду простились с героем спецоперации, рядовым, старшим стрелком Александром Поповым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Александр Попов родился и вырос в Севастополе. После окончания школы Александр отучился в профессионально-техническом училище, где приобрел специальность электромонтажник судового оборудования. Долгое время работал в родном городе – водителем автобуса и слесарем по ремонту автотехники.Александр Владимирович геройски погиб в бою на Донецком направлении.
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Новости
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РИА Новости Крым
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севастополь, память, герои сво, новости сво, михаил развожаев, вооруженные силы россии, новости крыма
Всегда боролся за правду: в Севастополе простились с героем спецоперации

Погибшего героя спецоперации Александра Попова проводили в последний путь в Севастополе

16:12 13.11.2024 (обновлено: 16:23 13.11.2024)
 
© Фото: пресс-служба главы КрымаГвоздики
Гвоздики
© Фото: пресс-служба главы Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду простились с героем спецоперации, рядовым, старшим стрелком Александром Поповым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Александр Попов родился и вырос в Севастополе. После окончания школы Александр отучился в профессионально-техническом училище, где приобрел специальность электромонтажник судового оборудования. Долгое время работал в родном городе – водителем автобуса и слесарем по ремонту автотехники.
© Telegram Михаил РазвожаевАлександр Попов
Александр Попов
© Telegram Михаил Развожаев
Александр Попов

"Александр Владимирович был большим патриотом своего города и страны, был неравнодушен к любой несправедливости, всегда боролся за правду. Приняв решение с оружием встать на защиту своей Родины, он заключил контракт с ВС РФ и после подготовки был направлен в зону проведения СВО", – рассказал губернатор.

Александр Владимирович геройски погиб в бою на Донецком направлении.
СевастопольПамятьГерои СВОНовости СВОМихаил РазвожаевВооруженные силы РоссииНовости Крыма
 
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