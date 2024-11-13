https://crimea.ria.ru/20241113/vsegda-borolsya-za-pravdu-v-sevastopole-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-1141828909.html
Всегда боролся за правду: в Севастополе простились с героем спецоперации
Всегда боролся за правду: в Севастополе простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Всегда боролся за правду: в Севастополе простились с героем спецоперации
В Севастополе в среду простились с героем спецоперации, рядовым, старшим стрелком Александром Поповым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T16:12
2024-11-13T16:12
2024-11-13T16:23
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду простились с героем спецоперации, рядовым, старшим стрелком Александром Поповым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Александр Попов родился и вырос в Севастополе. После окончания школы Александр отучился в профессионально-техническом училище, где приобрел специальность электромонтажник судового оборудования. Долгое время работал в родном городе – водителем автобуса и слесарем по ремонту автотехники.Александр Владимирович геройски погиб в бою на Донецком направлении.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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севастополь, память, герои сво, новости сво, михаил развожаев, вооруженные силы россии, новости крыма
Всегда боролся за правду: в Севастополе простились с героем спецоперации
Погибшего героя спецоперации Александра Попова проводили в последний путь в Севастополе
16:12 13.11.2024 (обновлено: 16:23 13.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду простились с героем спецоперации, рядовым, старшим стрелком Александром Поповым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Александр Попов родился и вырос в Севастополе. После окончания школы Александр отучился в профессионально-техническом училище, где приобрел специальность электромонтажник судового оборудования. Долгое время работал в родном городе – водителем автобуса и слесарем по ремонту автотехники.
"Александр Владимирович был большим патриотом своего города и страны, был неравнодушен к любой несправедливости, всегда боролся за правду. Приняв решение с оружием встать на защиту своей Родины, он заключил контракт с ВС РФ и после подготовки был направлен в зону проведения СВО", – рассказал губернатор.
Александр Владимирович геройски погиб в бою на Донецком направлении.