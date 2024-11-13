https://crimea.ria.ru/20241113/britanskiy-element-chto-znachat-slova-dzhonsona-o-vvode-voysk-na-ukrainu-1141822875.html
"Британский элемент": что значат слова Джонсона о вводе войск на Украину
"Британский элемент": что значат слова Джонсона о вводе войск на Украину - РИА Новости Крым, 13.11.2024
"Британский элемент": что значат слова Джонсона о вводе войск на Украину
Британия использует конфликт на Украине для возрождения империи и не позволит США выбросить белый флаг и пойти на уступки России. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T16:43
2024-11-13T16:43
2024-11-13T17:25
радио "спутник в крыму"
украина
великобритания
сша
политика
мнения
в мире
борис джонсон
дональд трамп
александр ирхин
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Британия использует конфликт на Украине для возрождения империи
Британия использует конфликт на Украине для возрождения империи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Британия использует конфликт на Украине для возрождения империи и не позволит США выбросить белый флаг и пойти на уступки России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин, отметив, что к заявлению о возможной отправке английских войск на помощь Киеву следует относиться как к конкретному намерению.Накануне бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью телеканалу GB News заявил, что Лондон может направить войска на Украину при сокращении помощи со стороны США.По мнению Ирхина, эти слова "не просто сотрясание воздуха" одного из бывших представителей политической элиты королевства.Великобритания сегодня серьезно занята возрождением себя как империи, является очень активным игроком в мире и не намерена сдаваться, поэтому такого рода заявления надо рассматривать как британский элемент стратегии на геополитической арене, считает политолог."И Украина, украинский фактор позволяет им (британцам – ред.) идти по этой дорожке. Поэтому, я думаю, что, да, высказана радикальная точка зрения, но в каком плане: Британия не позволит США просто так выбросить белый флаг и начать какие-то переговоры, связанные с уступками России", – добавил он.Эксперт отметил, что, с одной стороны, США заинтересованы в переговорах, чтобы получить возможность переместить свои ресурсы на свой "основной фронт" – в Юго-Восточную и Восточную Азию и на Дальний Восток для сдерживания Китая. С другой, если Великобритания будет сдерживать Россию, Америка как раз и сможет осуществить задуманное.Отсюда – различные точки зрения относительно украинского конфликта, звучащие с Запада, сказал Ирхин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Боррель выступил с заявлением по Украине после победы Трампа США поддержат Зеленского в решении вступить в мирный диалог с РФ – госдеп Лидеры ЕС хотят загнать конфликт с Россией в необратимую фазу – Медведев
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, великобритания, сша, политика, мнения, в мире, борис джонсон, дональд трамп, александр ирхин
"Британский элемент": что значат слова Джонсона о вводе войск на Украину
Британия не позволит США выбросить белый флаг на Украине – политолог
16:43 13.11.2024 (обновлено: 17:25 13.11.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым.
Британия использует конфликт на Украине для возрождения империи и не позволит США выбросить белый флаг и пойти на уступки России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин, отметив, что к заявлению о возможной отправке английских войск на помощь Киеву следует относиться как к конкретному намерению.
Накануне бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью телеканалу GB News заявил
, что Лондон может направить войска на Украину при сокращении помощи со стороны США.
По мнению Ирхина, эти слова "не просто сотрясание воздуха" одного из бывших представителей политической элиты королевства.
"Не стоит рассматривать британских политиков, ушедших из первых рядов, как людей, которые ушли оттуда совсем. Они далеко не уходят. Борис Джонсон влиятельный политик, достаточно интегрированный и информационно участвует в конфликте, формирует общественное мнение и мировоззрение британской элиты", – прокомментировал эксперт.
Великобритания сегодня серьезно занята возрождением себя как империи, является очень активным игроком в мире и не намерена сдаваться, поэтому такого рода заявления надо рассматривать как британский элемент стратегии на геополитической арене, считает политолог.
"И Украина, украинский фактор позволяет им (британцам – ред.) идти по этой дорожке. Поэтому, я думаю, что, да, высказана радикальная точка зрения, но в каком плане: Британия не позволит США просто так выбросить белый флаг и начать какие-то переговоры, связанные с уступками России", – добавил он.
Эксперт отметил, что, с одной стороны, США заинтересованы в переговорах, чтобы получить возможность переместить свои ресурсы на свой "основной фронт" – в Юго-Восточную и Восточную Азию и на Дальний Восток для сдерживания Китая. С другой, если Великобритания будет сдерживать Россию, Америка как раз и сможет осуществить задуманное.
Отсюда – различные точки зрения относительно украинского конфликта, звучащие с Запада, сказал Ирхин.
"И если система координат Дональда Трампа нам ясна, то главные скрипки в украинском конфликте будут играть европейские державы НАТО: Великобритания, Германия и Франция. И в этом плане высказывания Бориса Джонсона – это определенные намерения, которые они выбрасывают на чашу весов конфликта", – подытожил эксперт.
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