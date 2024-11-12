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Британия может направить свои войска на Украину при сокращении помощи США - РИА Новости Крым, 12.11.2024
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Британия может направить свои войска на Украину при сокращении помощи США
Британия может направить свои войска на Украину при сокращении помощи США - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Британия может направить свои войска на Украину при сокращении помощи США
Великобритания может направить войска на Украину при сокращении помощи со стороны США. Об этом заявил бывший премьер-министр королевства Борис Джонсон в... РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T22:42
2024-11-12T22:42
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Великобритания может направить войска на Украину при сокращении помощи со стороны США. Об этом заявил бывший премьер-министр королевства Борис Джонсон в интервью телеканалу GB News.Поддержку Киева Джонсон назвал "хорошей инвестицией". По его словам, финансирование киевского режима уводит Европу от "угроз" в Грузии и странах Балтии. При этом поражение Украины почувствуется и в Тихоокеанском регионе, считает британский экс-премьер.Борис Джонсон ранее в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом заявлял, что ввод контингента НАТО на Украину приведет к третьей мировой войне. Тогда он советовал киевскому режиму снизить мобилизационный возраст и призвать в войска больше молодых украинцев.Дональд Трамп в должности президента США не будет предпринимать резких и решительных мер по нормализации ситуации на Украине, однако военная помощь киевскому режиму при новой администрации может сократиться, заявлял ранее политолог-американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый "мирный план" от Германии по Украине: политолог раскрыл цели ЗападаМедведев спрогнозировал курс Трампа по УкраинеЭкс-премьер Великобритании Джонсон прибыл в Киев и встретился с Зеленским
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великобритания, новости, борис джонсон, сша, в мире, политика, украина
Британия может направить свои войска на Украину при сокращении помощи США

При сокращении помощи США Британия может направить свои войска на Украину

22:42 12.11.2024
 
© AP Photo/ Kirsty Wigglesworth, poolБорис Джонсон. Архивное фото
Борис Джонсон. Архивное фото
© AP Photo/ Kirsty Wigglesworth, pool
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Великобритания может направить войска на Украину при сокращении помощи со стороны США. Об этом заявил бывший премьер-министр королевства Борис Джонсон в интервью телеканалу GB News.

"Почему мы поддерживаем украинцев? Потому что иначе наша коллективная безопасность будет серьезно подорвана оживающей Россией, угрожающей самым разным частям Европы. И тогда нам придется платить, чтобы отправить британские войска помочь оборонять Украину", цитирует выдержку из интервью РИА Новости.

Поддержку Киева Джонсон назвал "хорошей инвестицией". По его словам, финансирование киевского режима уводит Европу от "угроз" в Грузии и странах Балтии. При этом поражение Украины почувствуется и в Тихоокеанском регионе, считает британский экс-премьер.
Борис Джонсон ранее в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом заявлял, что ввод контингента НАТО на Украину приведет к третьей мировой войне. Тогда он советовал киевскому режиму снизить мобилизационный возраст и призвать в войска больше молодых украинцев.
Дональд Трамп в должности президента США не будет предпринимать резких и решительных мер по нормализации ситуации на Украине, однако военная помощь киевскому режиму при новой администрации может сократиться, заявлял ранее политолог-американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков.
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