Британия может направить свои войска на Украину при сокращении помощи США
При сокращении помощи США Британия может направить свои войска на Украину
© AP Photo/ Kirsty Wigglesworth, poolБорис Джонсон. Архивное фото
© AP Photo/ Kirsty Wigglesworth, pool
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Великобритания может направить войска на Украину при сокращении помощи со стороны США. Об этом заявил бывший премьер-министр королевства Борис Джонсон в интервью телеканалу GB News.
"Почему мы поддерживаем украинцев? Потому что иначе наша коллективная безопасность будет серьезно подорвана оживающей Россией, угрожающей самым разным частям Европы. И тогда нам придется платить, чтобы отправить британские войска помочь оборонять Украину", – цитирует выдержку из интервью РИА Новости.
Поддержку Киева Джонсон назвал "хорошей инвестицией". По его словам, финансирование киевского режима уводит Европу от "угроз" в Грузии и странах Балтии. При этом поражение Украины почувствуется и в Тихоокеанском регионе, считает британский экс-премьер.
Борис Джонсон ранее в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом заявлял, что ввод контингента НАТО на Украину приведет к третьей мировой войне. Тогда он советовал киевскому режиму снизить мобилизационный возраст и призвать в войска больше молодых украинцев.
Дональд Трамп в должности президента США не будет предпринимать резких и решительных мер по нормализации ситуации на Украине, однако военная помощь киевскому режиму при новой администрации может сократиться, заявлял ранее политолог-американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков.
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