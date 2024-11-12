https://crimea.ria.ru/20241112/britaniya-mozhet-napravit-svoi-voyska-na-ukrainu-pri-sokraschenii-pomoschi-ssha-1141810899.html

Британия может направить свои войска на Украину при сокращении помощи США

Британия может направить свои войска на Украину при сокращении помощи США - РИА Новости Крым, 12.11.2024

Британия может направить свои войска на Украину при сокращении помощи США

Великобритания может направить войска на Украину при сокращении помощи со стороны США. Об этом заявил бывший премьер-министр королевства Борис Джонсон в... РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T22:42

2024-11-12T22:42

2024-11-12T22:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Великобритания может направить войска на Украину при сокращении помощи со стороны США. Об этом заявил бывший премьер-министр королевства Борис Джонсон в интервью телеканалу GB News.Поддержку Киева Джонсон назвал "хорошей инвестицией". По его словам, финансирование киевского режима уводит Европу от "угроз" в Грузии и странах Балтии. При этом поражение Украины почувствуется и в Тихоокеанском регионе, считает британский экс-премьер.Борис Джонсон ранее в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом заявлял, что ввод контингента НАТО на Украину приведет к третьей мировой войне. Тогда он советовал киевскому режиму снизить мобилизационный возраст и призвать в войска больше молодых украинцев.Дональд Трамп в должности президента США не будет предпринимать резких и решительных мер по нормализации ситуации на Украине, однако военная помощь киевскому режиму при новой администрации может сократиться, заявлял ранее политолог-американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый "мирный план" от Германии по Украине: политолог раскрыл цели ЗападаМедведев спрогнозировал курс Трампа по УкраинеЭкс-премьер Великобритании Джонсон прибыл в Киев и встретился с Зеленским

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, новости, борис джонсон, сша, в мире, политика, украина