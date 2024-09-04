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Ввод войск НАТО на Украину приведет к новой мировой войне – Джонсон - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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Ввод войск НАТО на Украину приведет к новой мировой войне – Джонсон
Ввод войск НАТО на Украину приведет к новой мировой войне – Джонсон - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Ввод войск НАТО на Украину приведет к новой мировой войне – Джонсон
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убежден, что ввод контингента НАТО на Украину приведет к третьей мировой войне. Об этом бывший британский... РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T13:48
2024-09-04T13:48
борис джонсон
пранк
великобритания
в мире
политика
вован и лексус
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убежден, что ввод контингента НАТО на Украину приведет к третьей мировой войне. Об этом бывший британский премьер-министр сказал в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров).Пранкеры вели разговор от имени французского экономиста-глобалиста, политика и банкира Жака Аттали. Видео опубликовано в их Telegram-канале и на странице в соцсети "Вконтакте".По словам политика, возможность ввода войск на Украину сохраняется, но это "выведет конфликт на новый уровень", поэтому Западу "не нужно этого делать".В ответ на замечание "Аттали" о том, что ВСУ несут тяжелые потери и испытывают нехватку живой силы, Джонсон заявил, что киевскому режиму следует снизить мобилизационный возраст и призвать в войска более молодых украинцев.В странах, входящих в Североатлантический альянс, периодически обсуждают варианты прямого вмешательства в украинский конфликт. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью британскому изданию The Economist не исключил, что Франция может ввести свои войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами РФ фронта и обращения Киева к Парижу об отправке такого контингента.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял ранее, что вмешательство войск НАТО в украинский конфликт "на земле" несет огромную опасность.Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что только Россия могла быть гарантом территориальной целостности Украины.
https://crimea.ria.ru/20240904/boris-dzhonson-prizval-unichtozhit-krymskiy-most-1140104668.html
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борис джонсон, пранк, великобритания, в мире, политика, вован и лексус, нато
Ввод войск НАТО на Украину приведет к новой мировой войне – Джонсон

Борис Джонсон признал риск развязывания мировой войны в случае ввода войск НАТО на Украину

13:48 04.09.2024
 
© ADRIAN DENNIS / AFPБывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© ADRIAN DENNIS / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убежден, что ввод контингента НАТО на Украину приведет к третьей мировой войне. Об этом бывший британский премьер-министр сказал в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров).
Пранкеры вели разговор от имени французского экономиста-глобалиста, политика и банкира Жака Аттали. Видео опубликовано в их Telegram-канале и на странице в соцсети "Вконтакте".
"Думаю, это (ввод войск на Украину – ред.) накалило бы ситуацию <…>. В ту минуту, когда мы публично введем на их территорию наши силы, наши собственные войска, это станет совсем другой категорией конфликта <…>. Последствия этого предугадать нелегко", – сказал Джонсон.
По словам политика, возможность ввода войск на Украину сохраняется, но это "выведет конфликт на новый уровень", поэтому Западу "не нужно этого делать".

"Если мы просто соберемся с силами, мы сможем дать украинцам то, что им нужно, дать им это быстрее и позволить им победить, потому что они могут и будут это делать", - считает он.

В ответ на замечание "Аттали" о том, что ВСУ несут тяжелые потери и испытывают нехватку живой силы, Джонсон заявил, что киевскому режиму следует снизить мобилизационный возраст и призвать в войска более молодых украинцев.
В странах, входящих в Североатлантический альянс, периодически обсуждают варианты прямого вмешательства в украинский конфликт. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью британскому изданию The Economist не исключил, что Франция может ввести свои войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами РФ фронта и обращения Киева к Парижу об отправке такого контингента.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял ранее, что вмешательство войск НАТО в украинский конфликт "на земле" несет огромную опасность.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что только Россия могла быть гарантом территориальной целостности Украины.
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
10:01
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Борис ДжонсонПранкВеликобританияВ миреПолитикаВован и ЛексусНАТО
 
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