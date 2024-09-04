https://crimea.ria.ru/20240904/vvod-voysk-nato-na-ukrainu-privedet-k-novoy-mirovoy-voyne--dzhonson-1140112710.html

Ввод войск НАТО на Украину приведет к новой мировой войне – Джонсон

Ввод войск НАТО на Украину приведет к новой мировой войне – Джонсон - РИА Новости Крым, 04.09.2024

Ввод войск НАТО на Украину приведет к новой мировой войне – Джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убежден, что ввод контингента НАТО на Украину приведет к третьей мировой войне. Об этом бывший британский... РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T13:48

2024-09-04T13:48

2024-09-04T13:48

борис джонсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убежден, что ввод контингента НАТО на Украину приведет к третьей мировой войне. Об этом бывший британский премьер-министр сказал в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров).Пранкеры вели разговор от имени французского экономиста-глобалиста, политика и банкира Жака Аттали. Видео опубликовано в их Telegram-канале и на странице в соцсети "Вконтакте".По словам политика, возможность ввода войск на Украину сохраняется, но это "выведет конфликт на новый уровень", поэтому Западу "не нужно этого делать".В ответ на замечание "Аттали" о том, что ВСУ несут тяжелые потери и испытывают нехватку живой силы, Джонсон заявил, что киевскому режиму следует снизить мобилизационный возраст и призвать в войска более молодых украинцев.В странах, входящих в Североатлантический альянс, периодически обсуждают варианты прямого вмешательства в украинский конфликт. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью британскому изданию The Economist не исключил, что Франция может ввести свои войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами РФ фронта и обращения Киева к Парижу об отправке такого контингента.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял ранее, что вмешательство войск НАТО в украинский конфликт "на земле" несет огромную опасность.Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что только Россия могла быть гарантом территориальной целостности Украины.

https://crimea.ria.ru/20240904/boris-dzhonson-prizval-unichtozhit-krymskiy-most-1140104668.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис джонсон, пранк, великобритания, в мире, политика, вован и лексус, нато