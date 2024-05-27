https://crimea.ria.ru/20240527/dlya-chego-strany-baltii-provotsiruyut-rossiyu-1137612383.html

Для чего страны Балтии провоцируют Россию

Для чего страны Балтии провоцируют Россию - РИА Новости Крым, 27.05.2024

Для чего страны Балтии провоцируют Россию

Угрозы стран Балтии о вводе войск на Украину являются попыткой спровоцировать РФ и частью информационного давления для "запугивания" России. Такое мнение РИА... РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T06:29

2024-05-27T06:29

2024-05-27T06:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым, Галина Овсянникова. Угрозы стран Балтии о вводе войск на Украину являются попыткой спровоцировать РФ и частью информационного давления для "запугивания" России. Такое мнение РИА Новости Крым выразили военные эксперты.Страны Балтии на конференции предупредили Германию о готовности ввести войска на Украину совместно с Польшей, "если русские добьются стратегического прорыва на востоке Украины, потому что Запад помогает без особого энтузиазма", пишет немецкое издание Spiegel.Однако, по мнению военного эксперта, реально такие шаги маловероятны, поскольку Россия способна пойти на применение ядерных вооружений и Варшава это понимает. Второй этап соответствующих учений сейчас проводится на территории Белоруссии, напомнил эксперт, и это - ясный посыл."Это сигнал Варшаве: Россия может применить ядерное оружие в случае каких-то неадекватных действий, как ввод войск на территорию Белоруссии или Украины. Поэтому страны Балтии могут ввести свои войска. Но только если у них слишком много людей, и есть места на кладбищах", - продолжает эксперт.В этой связи он считает, что публикации на тему ввода польских или прибалтийских войск на Украину в западных СМИ скорее направлены на то, чтобы спровоцировать или запугать Россию.Его позицию разделяет директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин.В странах, входящих в Североатлантический альянс, в последнее время все чаще обсуждают варианты прямого вмешательства в украинский конфликт. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью британскому изданию The Economist не исключил, что Франция может ввести свои войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами РФ фронта и обращения Киева к Парижу об отправке такого контингента.Кроме того, советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл не исключает, что официальный Таллин примет решение отправить свои войска на Украину для выполнения задач в тылу, чтобы высвободить соединения ВСУ для ведения боевых действий на фронте.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь заявил, что альянс не намерен принимать прямого участия в конфликте на Украине и не станет отправлять Киеву свои войска.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вмешательство войск НАТО в украинский конфликт "на земле" несет огромную опасность.Читайте также на РИА Новости Крым:В Польше сделали заявление по поводу отправки войск на УкраинуШольц выступил против ударов Украины западным оружием по территории РФАмерика "умывает руки": почему Байден не едет на конференцию по Украине

https://crimea.ria.ru/20240526/strany-pribaltiki-i-polsha-mogut-vvesti-voyska-na-ukrainu---smi-1137612212.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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