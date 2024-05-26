https://crimea.ria.ru/20240526/sholts-vystupil-protiv-udarov-ukrainy-zapadnym-oruzhiem-po-territorii-rf-1137610660.html

Шольц выступил против ударов Украины западным оружием по территории РФ

Шольц выступил против ударов Украины западным оружием по территории РФ - РИА Новости Крым, 26.05.2024

Шольц выступил против ударов Украины западным оружием по территории РФ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в воскресенье, что выступает против пересмотра правил использования немецкого оружия Украиной и предоставления Киеву возможности... РИА Новости Крым, 26.05.2024

2024-05-26T17:42

2024-05-26T17:42

2024-05-26T17:41

олаф шольц

германия

политика

поставки западного оружия украине

коллективный запад

россия

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в воскресенье, что выступает против пересмотра правил использования немецкого оружия Украиной и предоставления Киеву возможности наносить им удары по территории РФ.По его словам, цель немецкой политики состоит в том, чтобы предотвратить превращение конфликта на Украине в большую войну.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://crimea.ria.ru/20240525/doveli-do-predela-vozmozhnogo-sholts-vyskazalsya-o-postavkakh-oruzhiya-ukraine-1137588715.html

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олаф шольц, германия, политика, поставки западного оружия украине, коллективный запад, россия, украина, новости