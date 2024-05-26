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Шольц выступил против ударов Украины западным оружием по территории РФ - РИА Новости Крым, 26.05.2024
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Шольц выступил против ударов Украины западным оружием по территории РФ
Шольц выступил против ударов Украины западным оружием по территории РФ - РИА Новости Крым, 26.05.2024
Шольц выступил против ударов Украины западным оружием по территории РФ
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в воскресенье, что выступает против пересмотра правил использования немецкого оружия Украиной и предоставления Киеву возможности... РИА Новости Крым, 26.05.2024
2024-05-26T17:42
2024-05-26T17:41
олаф шольц
германия
политика
поставки западного оружия украине
коллективный запад
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в воскресенье, что выступает против пересмотра правил использования немецкого оружия Украиной и предоставления Киеву возможности наносить им удары по территории РФ.По его словам, цель немецкой политики состоит в том, чтобы предотвратить превращение конфликта на Украине в большую войну.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://crimea.ria.ru/20240525/doveli-do-predela-vozmozhnogo-sholts-vyskazalsya-o-postavkakh-oruzhiya-ukraine-1137588715.html
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олаф шольц, германия, политика, поставки западного оружия украине, коллективный запад, россия, украина, новости
Шольц выступил против ударов Украины западным оружием по территории РФ

Шольц выступил против ударов Украины западным оружием по территории РФ

17:42 26.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в воскресенье, что выступает против пересмотра правил использования немецкого оружия Украиной и предоставления Киеву возможности наносить им удары по территории РФ.
"Существуют четкие правила (в отношении немецкого оружия - ред.), которые были оговорены с Украиной, и которые работают", - сказал Шольц в ходе разговора с гражданами, его слова приводит портал Tagesschau. "В любом случае, такая моя позиция", - продолжил канцлер.
По его словам, цель немецкой политики состоит в том, чтобы предотвратить превращение конфликта на Украине в большую войну.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Олаф ШольцГерманияПолитикаПоставки западного оружия УкраинеКоллективный ЗападРоссияУкраинаНовости
 
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