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Огромная опасность: в Кремле высказались о вводе войск НАТО на Украину - РИА Новости Крым, 08.05.2024
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Огромная опасность: в Кремле высказались о вводе войск НАТО на Украину
Огромная опасность: в Кремле высказались о вводе войск НАТО на Украину - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Огромная опасность: в Кремле высказались о вводе войск НАТО на Украину
Вмешательство войск НАТО в украинский конфликт "на земле" несет огромную опасность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T12:35
2024-05-08T12:35
дмитрий песков
кремль
россия
нато
украина
политика
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Вмешательство войск НАТО в украинский конфликт "на земле" несет огромную опасность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя появившуюся на сайте президента Украины петицию о приглашении иностранных войск на Украину.По его словам, появление соответствующей петиции в Кремле считают "чрезвычайно вызывающей провокацией"."Конечно, очень внимательно наблюдаем за этим", - добавил он.Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с просьбой обратиться к членам ЕС, Британии и США по поводу ввода войск этих стран на Украину. К этому моменту петиция набрала около 1,5 тысячи из 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения.Итальянская газета Corriere della Sera ранее сообщила, что страны НАТО на саммите в июле планируют принять декларацию, которая закрепит отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Литва готова к отправке солдат на УкраинуПосла Франции вызвали в МИД РФ из-за воинственных заявлений МакронаВ Польше сделали заявление по поводу отправки войск на Украину
https://crimea.ria.ru/20240507/putin-dialog-zapada-s-rossiey-nevozmozhen-s-pozitsii-sily-1137098875.html
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дмитрий песков, кремль, россия, нато, украина, политика, безопасность, новости
Огромная опасность: в Кремле высказались о вводе войск НАТО на Украину

Ввод войск НАТО на Украину потенциально несет огромную опасность – Песков

12:35 08.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкпресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Вмешательство войск НАТО в украинский конфликт "на земле" несет огромную опасность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя появившуюся на сайте президента Украины петицию о приглашении иностранных войск на Украину.
"Киевский режим достаточно непредсказуемый. Мы неоднократно говорили, что непосредственное вмешательство на земле в этот конфликт со стороны военных стран НАТО потенциально несет огромную опасность", – цитирует Пескова РИА Новости.
По его словам, появление соответствующей петиции в Кремле считают "чрезвычайно вызывающей провокацией".
"Конечно, очень внимательно наблюдаем за этим", - добавил он.
Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с просьбой обратиться к членам ЕС, Британии и США по поводу ввода войск этих стран на Украину. К этому моменту петиция набрала около 1,5 тысячи из 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения.
Итальянская газета Corriere della Sera ранее сообщила, что страны НАТО на саммите в июле планируют принять декларацию, которая закрепит отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине.
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