Литва готова к отправке солдат на Украину
Парламент Литвы одобрил отправку своих солдат на Украину
09:52 08.05.2024 (обновлено: 09:56 08.05.2024)
© AFP 2024 / PETRAS MALUKASЛитовские военные
© AFP 2024 / PETRAS MALUKAS
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости Крым. Литва готова направить на Украину военный контингент в рамках тренировочной миссии, пишет Financial Times со ссылкой на премьер-министра страны Ингриду Шимоните.
"Разрешение от парламента на отправку войск на Украину в целях обучения есть", - цитирует издание Шимоните.
При этом запроса на отправку литовских военных на Украину от Киева пока не поступало, добавила премьер. Также она заявила, что Литва будет отказывать украинским уклонистам в виде на жительство, "чтобы ВСУ могли обновить свои вооруженные силы". При этом намеренно искать или депортировать их не будут.
В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Ранее агентство Reuters опубликовало интервью с находящимся в Киеве министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, в котором он в том числе заявил о якобы праве Украины применять предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям внутри России.
Впоследствии Reuters отозвало эту публикацию. В агентстве заявили, что "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте", а пересмотренная версия "будет опубликована позднее в надлежащее время".
В свою очередь Эммануэль Макрон в интервью британскому изданию The Economist не исключил, что Франция может ввести свои войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами РФ фронта и обращения Киева к Парижу об отправке такого контингента.
Кремль рассматривает это как прямую эскалацию напряженности, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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