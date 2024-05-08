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Литва готова к отправке солдат на Украину - РИА Новости Крым, 08.05.2024
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Литва готова к отправке солдат на Украину
Литва готова к отправке солдат на Украину - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Литва готова к отправке солдат на Украину
Литва готова направить на Украину военный контингент в рамках тренировочной миссии, пишет Financial Times со ссылкой на премьер-министра страны Ингриду... РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T09:52
2024-05-08T09:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости Крым. Литва готова направить на Украину военный контингент в рамках тренировочной миссии, пишет Financial Times со ссылкой на премьер-министра страны Ингриду Шимоните.При этом запроса на отправку литовских военных на Украину от Киева пока не поступало, добавила премьер. Также она заявила, что Литва будет отказывать украинским уклонистам в виде на жительство, "чтобы ВСУ могли обновить свои вооруженные силы". При этом намеренно искать или депортировать их не будут.В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Ранее агентство Reuters опубликовало интервью с находящимся в Киеве министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, в котором он в том числе заявил о якобы праве Украины применять предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям внутри России.Впоследствии Reuters отозвало эту публикацию. В агентстве заявили, что "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте", а пересмотренная версия "будет опубликована позднее в надлежащее время".В свою очередь Эммануэль Макрон в интервью британскому изданию The Economist не исключил, что Франция может ввести свои войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами РФ фронта и обращения Киева к Парижу об отправке такого контингента.Кремль рассматривает это как прямую эскалацию напряженности, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков: поставка ВСУ ракет — подтверждение вовлеченности США в конфликтТайная передача ATACMS Украине - Захарова раскрыла план СШАУчения НАТО могут спровоцировать военные столкновения – Захарова
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литва, украина, нато, новости сво, в мире, политика, россия, новости
Литва готова к отправке солдат на Украину

Парламент Литвы одобрил отправку своих солдат на Украину

09:52 08.05.2024 (обновлено: 09:56 08.05.2024)
 
© AFP 2024 / PETRAS MALUKASЛитовские военные
Литовские военные - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AFP 2024 / PETRAS MALUKAS
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости Крым. Литва готова направить на Украину военный контингент в рамках тренировочной миссии, пишет Financial Times со ссылкой на премьер-министра страны Ингриду Шимоните.
"Разрешение от парламента на отправку войск на Украину в целях обучения есть", - цитирует издание Шимоните.
При этом запроса на отправку литовских военных на Украину от Киева пока не поступало, добавила премьер. Также она заявила, что Литва будет отказывать украинским уклонистам в виде на жительство, "чтобы ВСУ могли обновить свои вооруженные силы". При этом намеренно искать или депортировать их не будут.
В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Ранее агентство Reuters опубликовало интервью с находящимся в Киеве министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, в котором он в том числе заявил о якобы праве Украины применять предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям внутри России.
Впоследствии Reuters отозвало эту публикацию. В агентстве заявили, что "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте", а пересмотренная версия "будет опубликована позднее в надлежащее время".
В свою очередь Эммануэль Макрон в интервью британскому изданию The Economist не исключил, что Франция может ввести свои войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами РФ фронта и обращения Киева к Парижу об отправке такого контингента.
Кремль рассматривает это как прямую эскалацию напряженности, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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