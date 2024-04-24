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Учения НАТО могут спровоцировать военные столкновения – Захарова - РИА Новости Крым, 24.04.2024
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Учения НАТО могут спровоцировать военные столкновения – Захарова
Учения НАТО могут спровоцировать военные столкновения – Захарова - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Учения НАТО могут спровоцировать военные столкновения – Захарова
Учения НАТО, развернутые у российских границ, повышают риски возникновения военных инцидентов. Такое мнение высказала РИА Новости официальный представитель МИД... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T12:31
2024-04-24T12:31
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Учения НАТО, развернутые у российских границ, повышают риски возникновения военных инцидентов. Такое мнение высказала РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.На 26 апреля запланировано начало учений НАТО в Финляндии в непосредственной близости от российско-финляндской границыДипломат назвала маневры альянса на территории Финляндии частью гибридной войны против России. При этом российская сторона следит за "агрессивными действиями коллективного Запада", и все необходимые меры как политического, так и военно-технического характера, которые позволят купировать угрозы обороноспособности России, в случае необходимости будут приняты, уверена Захарова."Военные учения НАТО вблизи российских границ носят провокационный характер. Их задача – демонстрацией силы оказать военное давление на Российскую Федерацию",- убеждена Захарова.По ее мнению, представители Североатлантического блока целенаправленно нагнетают истерию вокруг мнимой российской "угрозы", в том числе активно распространяют инсинуации о неких планах России напасть на страны-члены организации". Все это делается для оправдания агрессивных устремлений НАТО, подчеркнула Захарова.По мнению военного политолога Андрея Кошкина, расширение НАТО на север и втягивание в ее состав Швеции и Финляндии нужны США и их союзникам исключительно ради борьбы с Россией за Арктику, которая является "главным призом" в XXI веке.В июне 2022 года президент РФ Владимир Путин назвал присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу внутренним делом этих стран, предупредив, что расстановка на их территории военных объектов НАТО создаст угрозу для РФ и ответ Москвы будет зеркальным.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что в связи с наращиванием военного потенциала НАТО вблизи границ Россия усилила группировки войск на Северо-Западном и Западном стратегических направлениях, создав Ленинградский и Московский военные округа. Принятые меры позволят существенно повысить эффективность управления войсками и силамиЧитайте также на РИА Новости Крым:"Ищут варианты захода": для чего НАТО создала миссию на УкраинеОтправка войск на Украину создаст проблемы для Франции – ШойгуКрупнейшее усиление оборонки Британии: Сунак заявил о поворотном моменте
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РИА Новости Крым
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, политика, нато, россия, финляндия, учения, безопасность
Учения НАТО могут спровоцировать военные столкновения – Захарова

Учения НАТО у границ РФ повышают риски возникновения военных столкновений – Захарова

12:31 24.04.2024
 
© AFP 2016/ Vano ShlamovУчения НАТО
Учения НАТО
© AFP 2016/ Vano Shlamov
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Учения НАТО, развернутые у российских границ, повышают риски возникновения военных инцидентов. Такое мнение высказала РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На 26 апреля запланировано начало учений НАТО в Финляндии в непосредственной близости от российско-финляндской границы
"Альянс продолжает практическое военное освоение некогда нейтрального государства, авторитетного участника дискуссий об укреплении стабильности и безопасности. Упомянутые маневры у рубежей России повышают риски возможных военных инцидентов", — считает Захарова.
Дипломат назвала маневры альянса на территории Финляндии частью гибридной войны против России. При этом российская сторона следит за "агрессивными действиями коллективного Запада", и все необходимые меры как политического, так и военно-технического характера, которые позволят купировать угрозы обороноспособности России, в случае необходимости будут приняты, уверена Захарова.
"Военные учения НАТО вблизи российских границ носят провокационный характер. Их задача – демонстрацией силы оказать военное давление на Российскую Федерацию",- убеждена Захарова.
По ее мнению, представители Североатлантического блока целенаправленно нагнетают истерию вокруг мнимой российской "угрозы", в том числе активно распространяют инсинуации о неких планах России напасть на страны-члены организации". Все это делается для оправдания агрессивных устремлений НАТО, подчеркнула Захарова.
По мнению военного политолога Андрея Кошкина, расширение НАТО на север и втягивание в ее состав Швеции и Финляндии нужны США и их союзникам исключительно ради борьбы с Россией за Арктику, которая является "главным призом" в XXI веке.
В июне 2022 года президент РФ Владимир Путин назвал присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу внутренним делом этих стран, предупредив, что расстановка на их территории военных объектов НАТО создаст угрозу для РФ и ответ Москвы будет зеркальным.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что в связи с наращиванием военного потенциала НАТО вблизи границ Россия усилила группировки войск на Северо-Западном и Западном стратегических направлениях, создав Ленинградский и Московский военные округа. Принятые меры позволят существенно повысить эффективность управления войсками и силами
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НовостиПолитикаНАТОРоссияФинляндияУченияБезопасность
 
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