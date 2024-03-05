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Два новых военных округа созданы в России из-за угрозы со стороны НАТО

Два новых военных округа созданы в России из-за угрозы со стороны НАТО - РИА Новости Крым, 05.03.2024

Два новых военных округа созданы в России из-за угрозы со стороны НАТО

В связи с наращиванием военного потенциала НАТО вблизи границ Россия усилила группировки войск на Северо-Западном и Западном стратегических направлениях, создав РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T13:12

2024-03-05T13:12

2024-03-05T13:12

сергей шойгу

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

безопасность

россия

нато

расширение нато

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В связи с наращиванием военного потенциала НАТО вблизи границ Россия усилила группировки войск на Северо-Западном и Западном стратегических направлениях, создав Ленинградский и Московский военные округа. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.Он напомнил, что в соответствии с указом президента установлено военно-административное деление России. За военными округами закреплены соответствующие территории, включая новые регионы страны."Принятые меры позволят существенно повысить эффективность управления войсками и силами. Продолжим совершенствовать состав и структуру Вооруженных Сил соразмерно возникающим угрозам военной безопасности Российской Федерации", - заключил Шойгу.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что продвижение НАТО в сторону границ РФ и враждебная риторика стран альянса – повод для принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Послание Путина и военные НАТО на Украине: топ новостей неделиКремль: НАТО у границ РФ – повод для дополнительных мер безопасностиПутин подписал указ о новом составе военных округов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, безопасность, россия, нато, расширение нато, новости