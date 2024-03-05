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Два новых военных округа созданы в России из-за угрозы со стороны НАТО - РИА Новости Крым, 05.03.2024
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Два новых военных округа созданы в России из-за угрозы со стороны НАТО
Два новых военных округа созданы в России из-за угрозы со стороны НАТО - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Два новых военных округа созданы в России из-за угрозы со стороны НАТО
В связи с наращиванием военного потенциала НАТО вблизи границ Россия усилила группировки войск на Северо-Западном и Западном стратегических направлениях, создав РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T13:12
2024-03-05T13:12
сергей шойгу
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
безопасность
россия
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В связи с наращиванием военного потенциала НАТО вблизи границ Россия усилила группировки войск на Северо-Западном и Западном стратегических направлениях, создав Ленинградский и Московский военные округа. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.Он напомнил, что в соответствии с указом президента установлено военно-административное деление России. За военными округами закреплены соответствующие территории, включая новые регионы страны."Принятые меры позволят существенно повысить эффективность управления войсками и силами. Продолжим совершенствовать состав и структуру Вооруженных Сил соразмерно возникающим угрозам военной безопасности Российской Федерации", - заключил Шойгу.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что продвижение НАТО в сторону границ РФ и враждебная риторика стран альянса – повод для принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Послание Путина и военные НАТО на Украине: топ новостей неделиКремль: НАТО у границ РФ – повод для дополнительных мер безопасностиПутин подписал указ о новом составе военных округов
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сергей шойгу, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, безопасность, россия, нато, расширение нато, новости
Два новых военных округа созданы в России из-за угрозы со стороны НАТО

Шойгу: на фоне роста военного потенциала НАТО созданы два новых округа

13:12 05.03.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии
Продвижение колонн российской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В связи с наращиванием военного потенциала НАТО вблизи границ Россия усилила группировки войск на Северо-Западном и Западном стратегических направлениях, создав Ленинградский и Московский военные округа. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"На фоне наращивания военного потенциала НАТО вблизи российских границ, расширения альянса за счет вступления в него Финляндии, а в перспективе и Швеции, нами предприняты шаги по усилению группировок войск на Северо-Западном и Западном стратегических направлениях. Созданы два межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил – Ленинградский и Московский военные округа", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.
Он напомнил, что в соответствии с указом президента установлено военно-административное деление России. За военными округами закреплены соответствующие территории, включая новые регионы страны.
"Принятые меры позволят существенно повысить эффективность управления войсками и силами. Продолжим совершенствовать состав и структуру Вооруженных Сил соразмерно возникающим угрозам военной безопасности Российской Федерации", - заключил Шойгу.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что продвижение НАТО в сторону границ РФ и враждебная риторика стран альянса – повод для принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности.
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