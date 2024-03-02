https://crimea.ria.ru/20240302/poslanie-putina-i-voennye-nato-na-ukraine-top-novostey-nedeli-1135366451.html

Послание Путина и военные НАТО на Украине: топ новостей недели

Послание Путина и военные НАТО на Украине: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 02.03.2024

Послание Путина и военные НАТО на Украине: топ новостей недели

Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию. В Европе заговорили о вводе войск НАТО на Украину. Новые субъекты РФ вошли в состав Южного... РИА Новости Крым, 02.03.2024

2024-03-02T19:37

2024-03-02T19:37

2024-03-02T19:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию. В Европе заговорили о вводе войск НАТО на Украину. Новые субъекты РФ вошли в состав Южного военного округа. Следком России установил все обстоятельства теракта на Крымском мосту. Расшифровка разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о планах нанесения ударов по Крымскому мосту была опубликована Маргаритой Симоньян. Бывший глава правительства СССР Николай Рыжков скончался в возрасте 94 лет. В Евпатории и Южнобережных поселках Крыма назначены новые руководители. В Крым едет иностранная делегация из 21 страны мира.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.Послание ПутинаВладимир Путин в четверг в 19-й раз обратился с ежегодным посланием Федеральному Собранию Российской Федерации. Послание президента РФ в 2024 году стало самым длинным в истории и продлилось больше двух часов. В своем обращении президент дал оценку положению дел в стране и определил основные направления внутренней и внешней политики. Большая часть вопросов коснулась социальной и экономическо сферы. Так, в России реализуют пять новых нацпроектов, продлят программы семейной ипотеки, материнского капитала, для новых регионов - льготной ипотеки под 2% , запустят программы "Время Героев" и "Земский работник культуры", повысят МРОТ. Главный приоритет во внешней политике - суверенитет и безопасность. Одну из частей обращения глава государства посвятил ходу специальной военной операции, мерам поддержки ее участников и членов семей, угрозам со стороны НАТО и возможным ответам России на них, а также новейшим видам российского вооружения. Для достижения поставленных целей у России есть и ресурсы, и колоссальные возможности, заявил президент. Военные НАТО на УкраинеГруппа стран-членов Евросоюза и НАТО обдумывают вариант отправки своих военных на Украину на основе двусторонних договоренностей, заявил на этой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед началом саммита по поддержке Украины в Париже. Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита не стал исключать отправки европейских воинских контингентов на поддержку киевского режима, отметив, что консенсус по данному вопросу еще не достигнут. Однако позже Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет плана направлять своих военных на Украину. Об этом же заявили пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, министр обороны Германии Борис Писториус, а также главы государств и правительств других европейских государств.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль обратил внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине, Москве тоже хорошо известна. Песков также отметил, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия". Разговор немецких военных о подрыве Крымского мостаРасшифровка разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту была опубликована главным редактором медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргаритой Симоньян. Участники разговора – начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор BBC бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего визита в Италию заявил, что в стране в связи с публикацией этой записи ведется "тщательное, интенсивное и быстрое расследование".Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев жестко ответил на эти переговоры, отметив, что "немцы снова превратились в заклятых врагов".По мнению вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой.Политолог Андрей Никифоров оценил эти переговоры как свидетельство лицемерной политики НАТО.Указ о военных округахДонецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Южного военного округа. Соответствущий указ президента РФ о военно-административном делении страны, опубликован в понедельник на портале правовой информации. Указ также определил границы воссоздаваемых Московского и Ленинградского военных округов. Следствие по Крымском мостуВсе обстоятельства теракта, совершенного в октябре 2022 года на транспортном переходе через Керченский пролив, установлены, заявил в среду председатель СК России Александр Бастрыкин. По его словам, расследование дела завершается, обвиняемые знакомятся с его материалами. Уход РыжковаНа этой неделе на 95-м году жизни скончался бывший секретарь ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР в 1985-1991 годах Николай Рыжков. Об уходе политика сообщила в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что Николай Иванович "всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат, за людей и за страну". Назначения в Крыму28 февраля временно исполняющим обязанности главы администрации Евпатории назначен первый замглавы города Иван Просоедов. Решение принято в связи с отставкой мэра Евпатории Елены Демидовой, которая написала заявление об увольнении по собственному желанию. В этот же день в Большой Ялте выбрали руководителей Кореизского и Симеизского территориальных органов. Как сообщила мэр Янина Павленко, Кореиз возглавит Ольга Винник, которая в течение последних девяти лет занимала должность главного специалиста в тероргане. Руководителем Симеиза выбрали Наталью Фролагину. Она работает в местных органах власти уже 12 лет, их них четыре года в самом поселке. Молодежная делегацияКрым посетит молодежная делегация, в состав которой войдут больше тридцати человек из 21 страны мира - участники Всемирного фестиваля молодежи, который стартовал 1 марта на федеральной территории Сириус, рассказал во вторник председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко. Иностранцам покажут как Крым изменился за десять лет, презентуют достижения, которыми пользуется крымская и российская молодежь: "Лицей Крымской весны", международный детский центр "Артек", арт-кластер "Таврида" и так далее.

https://crimea.ria.ru/20240302/nebenzya-zayavleniya-ob-otpravke-soldat-nato-na-ukrainu---trevozhnyy-signal-1135362167.html

https://crimea.ria.ru/20240301/dialog-voennykh-frg-ob-atake-na-krymskiy-most-raketami-taurus---perevod-1135350175.html

https://crimea.ria.ru/20240302/putin-mnogonatsionalnoe-edinstvo---velichayshaya-tsennost-dlya-rf-1135363152.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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