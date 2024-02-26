https://crimea.ria.ru/20240226/putin-podpisal-ukaz-o-novom-sostave-voennykh-okrugov-1135222935.html
Путин подписал указ о новом составе военных округов
Путин подписал указ о новом составе военных округов - РИА Новости Крым, 26.02.2024
Путин подписал указ о новом составе военных округов
Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Южного военного округа. Об этом говорится в указе президента РФ о... РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T16:55
2024-02-26T16:55
2024-02-26T17:05
владимир путин (политик)
новости
закон и право
вооруженные силы россии
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1e/1132429514_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cd8e70a47f59295450caf884765f72e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Южного военного округа. Об этом говорится в указе президента РФ о военно-административном делении страны, опубликованном на портале правовой информации.Указ также определил границы воссоздаваемых Московского и Ленинградского военных округов. Так, в Московский военный округ вошли Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская области и столица России.В Ленинградский ВО вошли Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская. Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ.ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России по итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1e/1132429514_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_68027dc556a4abde05a0f3f17bab9337.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), новости, закон и право, вооруженные силы россии, новые регионы россии
Путин подписал указ о новом составе военных округов
Путин включил новые субъекты РФ в состав Южного военного округа
16:55 26.02.2024 (обновлено: 17:05 26.02.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым
. Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Южного военного округа. Об этом говорится в указе
президента РФ о военно-административном делении страны, опубликованном на портале правовой информации.
"Установить следующее военно-административное деление Российской Федерации: … Южный военный округ – в административных границах Республики Адыгея, Республики Дагестан, Донецкой Народной Республики, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Крым, Луганской Народной Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Чеченской Республики, Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской, Запорожской, Ростовской и Херсонской областей, г. Севастополя", – говорится в документе.
Указ также определил границы воссоздаваемых Московского и Ленинградского военных округов. Так, в Московский военный округ вошли Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская области и столица России.
В Ленинградский ВО вошли Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская. Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ.
ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России по итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.