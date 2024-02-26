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Путин подписал указ о новом составе военных округов - РИА Новости Крым, 26.02.2024
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Путин подписал указ о новом составе военных округов
Путин подписал указ о новом составе военных округов - РИА Новости Крым, 26.02.2024
Путин подписал указ о новом составе военных округов
Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Южного военного округа. Об этом говорится в указе президента РФ о... РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T16:55
2024-02-26T17:05
владимир путин (политик)
новости
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Южного военного округа. Об этом говорится в указе президента РФ о военно-административном делении страны, опубликованном на портале правовой информации.Указ также определил границы воссоздаваемых Московского и Ленинградского военных округов. Так, в Московский военный округ вошли Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская области и столица России.В Ленинградский ВО вошли Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская. Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ.ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России по итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
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владимир путин (политик), новости, закон и право, вооруженные силы россии, новые регионы россии
Путин подписал указ о новом составе военных округов

Путин включил новые субъекты РФ в состав Южного военного округа

16:55 26.02.2024 (обновлено: 17:05 26.02.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Южного военного округа. Об этом говорится в указе президента РФ о военно-административном делении страны, опубликованном на портале правовой информации.
"Установить следующее военно-административное деление Российской Федерации: … Южный военный округ – в административных границах Республики Адыгея, Республики Дагестан, Донецкой Народной Республики, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Крым, Луганской Народной Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Чеченской Республики, Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской, Запорожской, Ростовской и Херсонской областей, г. Севастополя", – говорится в документе.
Указ также определил границы воссоздаваемых Московского и Ленинградского военных округов. Так, в Московский военный округ вошли Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская области и столица России.
В Ленинградский ВО вошли Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская. Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ.
ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России по итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
 
Владимир Путин (политик)НовостиЗакон и правоВооруженные силы РоссииНовые регионы России
 
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