https://crimea.ria.ru/20240226/putin-podpisal-ukaz-o-novom-sostave-voennykh-okrugov-1135222935.html

Путин подписал указ о новом составе военных округов

Путин подписал указ о новом составе военных округов - РИА Новости Крым, 26.02.2024

Путин подписал указ о новом составе военных округов

Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Южного военного округа. Об этом говорится в указе президента РФ о... РИА Новости Крым, 26.02.2024

2024-02-26T16:55

2024-02-26T16:55

2024-02-26T17:05

владимир путин (политик)

новости

закон и право

вооруженные силы россии

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Южного военного округа. Об этом говорится в указе президента РФ о военно-административном делении страны, опубликованном на портале правовой информации.Указ также определил границы воссоздаваемых Московского и Ленинградского военных округов. Так, в Московский военный округ вошли Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская области и столица России.В Ленинградский ВО вошли Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская. Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ.ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России по итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, закон и право, вооруженные силы россии, новые регионы россии