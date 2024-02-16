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Глава Евпатории уходит в отставку
Глава Евпатории уходит в отставку - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Глава Евпатории уходит в отставку
Мэр Евпатории Елена Демидова уходит в отставку. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T10:47
2024-02-16T10:47
2024-02-16T11:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Мэр Евпатории Елена Демидова уходит в отставку. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Елена Демидова родилась 12 сентября 1973 года. Замужем, воспитывает трех детей. Имеет три высших образования: окончила Таврический Национальный университет им. Вернадского, по специальности культуролог, Восточно-украинский Национальный университет им. В. Даля, став магистром по специальности "управление учебным заведением. А также в 2012 году получила дополнительное профессиональное образования по специальности "экономика предприятия" в Харьковском институте экономики рыночных отношений и менеджмента, получила квалификацию специалист-экономист.Евпаторийскую администрацию она возглавляла с декабря 2022 года. До этого – 1999 года по 2014 годы – была заместителем декана кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Евпаторийского факультета Харьковского института экономики рыночных отношений и менеджмента. С 2001 по 2016 годы работала учителем в Евпаторийской общеобразовательной школе № 16. С августа 2016 года занимала должность директора Заозерненской средней школы Евпатории. С октября 2019 – директора средней общеобразовательной школы – детского сада № 17.
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Глава Евпатории уходит в отставку
Глава администрации Евпатории Демидова написала заявление об увольнении – Аксенов
10:47 16.02.2024 (обновлено: 11:08 16.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Мэр Евпатории Елена Демидова уходит в отставку. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Глава администрации города Евпатории Елена Михайловна Демидова написала заявление об увольнении по собственному желанию по семейным обстоятельствам", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Елена Демидова родилась 12 сентября 1973 года. Замужем, воспитывает трех детей. Имеет три высших образования: окончила Таврический Национальный университет им. Вернадского, по специальности культуролог, Восточно-украинский Национальный университет им. В. Даля, став магистром по специальности "управление учебным заведением. А также в 2012 году получила дополнительное профессиональное образования по специальности "экономика предприятия" в Харьковском институте экономики рыночных отношений и менеджмента, получила квалификацию специалист-экономист.
Евпаторийскую администрацию она возглавляла с декабря 2022 года.
До этого – 1999 года по 2014 годы – была заместителем декана кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Евпаторийского факультета Харьковского института экономики рыночных отношений и менеджмента. С 2001 по 2016 годы работала учителем в Евпаторийской общеобразовательной школе № 16. С августа 2016 года занимала должность директора Заозерненской средней школы Евпатории. С октября 2019 – директора средней общеобразовательной школы – детского сада № 17.