https://crimea.ria.ru/20240228/umer-byvshiy-glava-pravitelstva-sssr-nikolay-ryzhkov-1135267730.html

Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков

Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков - РИА Новости Крым, 28.02.2024

Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков

Бывший секретарь ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР в 1985-1991 годах Николай Рыжков скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщила председатель Совета РИА Новости Крым, 28.02.2024

2024-02-28T09:23

2024-02-28T09:23

2024-02-28T10:12

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николай рыжков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым.Бывший секретарь ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР в 1985-1991 годах Николай Рыжков скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Она отметила, что Николай Иванович "всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат, за людей и за страну"."Мы давно были знакомы, долго работали вместе в Совете Федерации. И для меня смерть Николая Ивановича большое личное потрясение", - добавила Матвиенко.Николай Рыжков родился в 1929 году в Донецкой области УССР. В 1950 году окончил Краматорский машиностроительный техникум, начал работать на заводе "Уралмаш" в Свердловске (ныне Екатеринбург). За девять лет прошел путь от мастера цеха до его начальника. В 1999-2003 годах – депутат Госдумы РФ III созыва. В 2003-2023 годах – член Совета Федерации от Белгородской области. На протяжении работы сенатором входил в состав комитетов по вопросам местного самоуправления; по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

https://crimea.ria.ru/20240228/nikolay-ryzhkov-biografiya--1135268948.html

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россия, новости, ссср, утраты, совет федерации, валентина матвиенко, николай рыжков