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Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков - РИА Новости Крым, 28.02.2024
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Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков
Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков - РИА Новости Крым, 28.02.2024
Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков
Бывший секретарь ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР в 1985-1991 годах Николай Рыжков скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщила председатель Совета РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T09:23
2024-02-28T10:12
россия
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ссср
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совет федерации
валентина матвиенко
николай рыжков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым.Бывший секретарь ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР в 1985-1991 годах Николай Рыжков скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Она отметила, что Николай Иванович "всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат, за людей и за страну"."Мы давно были знакомы, долго работали вместе в Совете Федерации. И для меня смерть Николая Ивановича большое личное потрясение", - добавила Матвиенко.Николай Рыжков родился в 1929 году в Донецкой области УССР. В 1950 году окончил Краматорский машиностроительный техникум, начал работать на заводе "Уралмаш" в Свердловске (ныне Екатеринбург). За девять лет прошел путь от мастера цеха до его начальника. В 1999-2003 годах – депутат Госдумы РФ III созыва. В 2003-2023 годах – член Совета Федерации от Белгородской области. На протяжении работы сенатором входил в состав комитетов по вопросам местного самоуправления; по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
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россия, новости, ссср, утраты, совет федерации, валентина матвиенко, николай рыжков
Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков

Бывший глава правительства СССР Николай Рыжков скончался в возрасте 94 лет

09:23 28.02.2024 (обновлено: 10:12 28.02.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкНиколай Рыжков на заседании Совета Федерации РФ
Николай Рыжков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым.Бывший секретарь ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР в 1985-1991 годах Николай Рыжков скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Ушел потрясающий и светлый человек – Николай Иванович Рыжков. Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души", – написала Матвиенко в своем Telegram-канале.
Она отметила, что Николай Иванович "всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат, за людей и за страну".
"Мы давно были знакомы, долго работали вместе в Совете Федерации. И для меня смерть Николая Ивановича большое личное потрясение", - добавила Матвиенко.
Николай Рыжков родился в 1929 году в Донецкой области УССР. В 1950 году окончил Краматорский машиностроительный техникум, начал работать на заводе "Уралмаш" в Свердловске (ныне Екатеринбург). За девять лет прошел путь от мастера цеха до его начальника. В 1999-2003 годах – депутат Госдумы РФ III созыва. В 2003-2023 годах – член Совета Федерации от Белгородской области. На протяжении работы сенатором входил в состав комитетов по вопросам местного самоуправления; по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
Николай Рыжков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
09:56
Николай Рыжков: биография
 
РоссияНовостиСССРУтратыСовет ФедерацииВалентина МатвиенкоНиколай Рыжков
 
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