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Столкновение с НАТО при отправке войск на Украину неизбежно – Кремль
Столкновение с НАТО при отправке войск на Украину неизбежно – Кремль - РИА Новости Крым, 27.02.2024
Столкновение с НАТО при отправке войск на Украину неизбежно – Кремль
Отправка западных контингентов на Украину приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T13:33
2024-02-27T13:33
2024-02-27T14:35
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Отправка западных контингентов на Украину приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона.Сам факт обсуждения возможности "направления неких контингентов на Украину из стран НАТО" Песков назвал важным новым элементом. Все остальные детали в выступлениях президента Франции так или иначе уже озвучивались, добавил он.При этом в Москве зафиксировали и тот факт, что в Европе нет консенсуса по вопросу направления военных, продолжил Песков. Он отметил, что целый ряд стран участниц встречи в Париже сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".Он также добавил, что в Кремле хорошо известна позиция Макрона о необходимости нанесения стратегического поражения РоссииПрезидент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита по поддержке Украины в Париже сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. При этом он заявил, что ничего исключать нельзя и необходимо "сделать все, чтобы Россия не выиграла эту войну".Комментируя это, глава парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что Макрон таким образом пытается играть в военачальника.Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны ЕС и НАТО обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить своих военных на Украину.Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя слова премьер-министра Словакии, выразил мнение, что де-факто военнослужащие стран НАТО уже давно присутствуют на Украине, хотя никто из государств-членов альянса никогда не заявлял о введении войск официально.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры по передаче Киеву истребителей Mirage: заявление МакронаНАТО – Украина: история вечных отказов 32 тысячи солдат НАТО стоят на границе России и Белоруссии - Лукашенко
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дмитрий песков, кремль, новости, россия, украина, эммануэль макрон, нато
Столкновение с НАТО при отправке войск на Украину неизбежно – Кремль
Столкновение России с НАТО при отправке войск альянса на Украину неизбежно – Песков
13:33 27.02.2024 (обновлено: 14:35 27.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Отправка западных контингентов на Украину приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона.
"В этом случае уже нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности. Вот так и оценим. И так же должны оценивать эти страны и отдавать себе отчет. И задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное – интересам граждан их стран", – сказал Песков журналистам.
Сам факт обсуждения возможности "направления неких контингентов на Украину из стран НАТО" Песков назвал важным новым элементом. Все остальные детали в выступлениях президента Франции так или иначе уже озвучивались, добавил он.
При этом в Москве зафиксировали и тот факт, что в Европе нет консенсуса по вопросу направления военных, продолжил Песков. Он отметил, что целый ряд стран участниц встречи в Париже сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".
Он также добавил, что в Кремле хорошо известна позиция Макрона о необходимости нанесения стратегического поражения России
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита по поддержке Украины в Париже сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. При этом он заявил
, что ничего исключать нельзя и необходимо "сделать все, чтобы Россия не выиграла эту войну".
Комментируя это, глава парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила
, что Макрон таким образом пытается играть в военачальника.
Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил
, что некоторые страны ЕС и НАТО обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить своих военных на Украину.
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя слова премьер-министра Словакии
, выразил мнение, что де-факто военнослужащие стран НАТО уже давно присутствуют на Украине, хотя никто из государств-членов альянса никогда не заявлял о введении войск официально.
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