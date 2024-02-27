https://crimea.ria.ru/20240227/voyska-nato-na-ukraine-vo-frantsii-makrona-nazvali-bezumtsem--1135241735.html

Войска НАТО на Украине: во Франции Макрона назвали безумцем

Войска НАТО на Украине: во Франции Макрона назвали безумцем - РИА Новости Крым, 27.02.2024

Войска НАТО на Украине: во Франции Макрона назвали безумцем

Оппозиционные политики во Франции осудили заявление французского президента Эммануэля Макрона, допустившего отправку военнослужащих на Украину. РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T11:48

2024-02-27T11:48

2024-02-27T11:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Оппозиционные политики во Франции осудили заявление французского президента Эммануэля Макрона, допустившего отправку военнослужащих на Украину.Макрон на пресс-конференции по итогам саммита по поддержке Украины в Париже сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. При этом он заявил, что ничего исключать нельзя и необходимо "сделать все, чтобы Россия не выиграла эту войну". Комментируя это глава парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что Макрон таким образом пытается играть в военачальника. Основатель оппозиционной партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон назвал слова Макрона безответственным актом."Отправка войск на Украину сделает нас участниками конфликта. Война против России была бы безумием. Эта вербальная воинственная эскалация одной ядерной державы против другой крупной ядерной державы — это уже безответственный акт", — написал политик в соцсети Х.По его мнению, пришло время начать мирные переговоры по Украине.В свою очередь лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал Макрона безумцем и подчеркнул, что отправка французских солдат на Украину станет началом Третьей мировой войны.Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны ЕС и НАТО обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить своих военных на Украину.Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя слова премьер-министра Словакии, выразил мнение, что де-факто военнослужащие стран НАТО уже давно присутствуют на Украине, хотя никто из государств-членов альянса никогда не заявлял о введении войск официально.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина обсуждает с Францией передачу истребителей Mirage – ЗеленскийНАТО – Украина: история вечных отказов 32 тысячи солдат НАТО стоят на границе России и Белоруссии - Лукашенко

https://crimea.ria.ru/20240119/isterika-makrona-i-frantsuzy-na-ukraine-chto-vskryl-udar-vs-rf-po-kharkovu-1134332592.html

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франция, эммануэль макрон, марин ле пен, политика, украина, в мире, россия, новости сво, нато, новости