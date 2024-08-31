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Арест Павла Дурова и крупный лесной пожар в Крыму: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 31.08.2024
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Арест Павла Дурова и крупный лесной пожар в Крыму: топ новостей недели
Арест Павла Дурова и крупный лесной пожар в Крыму: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 31.08.2024
Арест Павла Дурова и крупный лесной пожар в Крыму: топ новостей недели
На этой неделе в Париже был арестован основатель Telegram Павел Дуров – ему было предъявлено обвинение по 12 статьям. Вооруженные Силы Российской Федерации... РИА Новости Крым, 31.08.2024
2024-08-31T18:15
2024-08-31T18:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. На этой неделе в Париже был арестован основатель Telegram Павел Дуров – ему было предъявлено обвинение по 12 статьям. Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар по аэродромам и объектам энергетики на Украине. Глава МАГАТЭ оценил возможные последствия от удара по Курской АЭС. Под Феодосией в районе горы Тепе-Оба произошел масштабный лесной пожар – выгорело около 150 гектаров. Землю в Крыму отныне смогут получить участники СВО независимо от места регистрации. В республике назначили нового министра топлива и энергетики. Бархатный сезон на полуострове продлится до декабря.Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям, РИА Новости Крым собрал для вас в этой подборке.Масштабный лесной пожар под ФеодосиейВ Феодосии 25 августа, в воскресенье, начался масштабный природный пожар, который тушили несколько дней. Первоначально его площадь составляла около 15 гектаров, в тушении было задействовано более 280 специалистов и 83 единицы техники. Его удалось локализовать спустя только три дня, 28 августа, на площади более 150 гектаров.Стихийное бедствие было ликвидировано 29 августа, за время тушения вертолеты МЧС России МИ-8 сбросили более 550 тонн огнетушащей жидкости.Земля в Крыму для участников СВО из любого регионаВ Крыму расширили список граждан, которые имеют право на бесплатное предоставление земельных участков в собственность в рамках выполнения задач СВО. Об этом сообщила зампредседателя Совмина РК Анна Анюхина.Согласно внесенным в законодательство изменениям, право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно теперь имеют граждане, "которые заключили в военном комиссариате или пунктах отбора на военную службу по контракту, расположенных на территории Республики Крым, контракт о прохождении военной службы в ВС РФ для выполнения задач специальной военной операции"."В Закон Республики Крым № 66/ЗРК-2015 внесены соответствующие изменения. Закон принят Государственным советом РК и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования", – уточнила Анюхина.Арест в Париже Павла ДуроваВечером в субботу, 24 августа, в аэропорту Ле-Бурже задержали основателя Telegram Павла Дурова. Уточняется, что он сошел с борта частного самолета, который, по данным СМИ, прибыл из Азербайджана. Его допрашивали по делу, которое включает 12 преступных эпизодов, большинство из которых – киберпреступления.По мнению председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, за арестом создателя и владельца мессенджера Telegram Павла Дурова стоит Вашингтон. Таким образом США стремятся приобрести контроль над этой платформой. Володин напомнил, что большинство глобальных мировых сетей — американские по происхождению, и Белый дом их контролирует. Их цель - заставить Telegram проводить премодерацию и поставлять данные Госдепу и ЦРУ.28 августа Павла Дурова поместили под судебный надзор, он вышел под залог в пять миллионов франков. Ему запретили покидать территорию Франции. На следующий день он был освобожден из-под стражи.ВС России нанесли комплексный удар по аэродромам на УкраинеВооруженные силы России нанесли групповой удар ракетами "Кинжал" и беспилотниками по объектам аэродромной инфраструктуры Украины, сообщает Минобороны РФ. Все назначенные цели поражены, добавили в ведомстве.26 августа были нанесены массированные удары по электроподстанциям и газокомпрессорным станциям в ряде регионов Украины, а также складам с авиационными ракетами на аэродромах ВСУ. На двух украинских АЭС после этой атаки были отключены четыре энергоблока.Гросси оценил последствия удара по Курской АЭСВ случае воздействия на активную зону ядерного реактора Курской АЭС произойдет ядерный инцидент, возможно, с выбросом радиации. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.По его словам, на Курской АЭС установлен реактор такого же типа, как и на Чернобыльской атомной станции – без специальной защиты в конструкции."Реактор не имеет конструкционно специальной защиты, которой оснащены реакторы на других АЭС мира. Они защищены купольной структурой, которая в современном исполнении выдерживает удар самолета. Реакторный зал на Курской АЭС имеет форму обычного здания и построен по обычным строительным технологиям", – сказал Гросси.В Крыму назначили нового министра топлива и энергетикиВ Крыму назначен новый министр топлива и энергетики – им стал Александр Харламов. Соответствующий указ главы республики опубликован на сайте правительства РК."Назначить Харламова Александра Николаевича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, – министра топлива и энергетики Республики Крым на срок полномочий главы РК", – говорится в документе.Бархатный сезон в Крыму продлится до декабряУровень бронирования отелей на бархатный сезон на полуострове достиг 65 процентов. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма Республики Сергей Ганзий.Высокому показателю бронирования способствовала в том числе и глубина бронирования железнодорожных перевозок, добавил министр.
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топ новостей недели, новости, в мире, крым, происшествия, общество
Арест Павла Дурова и крупный лесной пожар в Крыму: топ новостей недели

Недельный обзор популярных новостей от РИА Новости Крым

18:15 31.08.2024 (обновлено: 18:18 31.08.2024)
 
© AP Photo Roman KulikПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© AP Photo Roman Kulik
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. На этой неделе в Париже был арестован основатель Telegram Павел Дуров – ему было предъявлено обвинение по 12 статьям. Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар по аэродромам и объектам энергетики на Украине. Глава МАГАТЭ оценил возможные последствия от удара по Курской АЭС. Под Феодосией в районе горы Тепе-Оба произошел масштабный лесной пожар – выгорело около 150 гектаров. Землю в Крыму отныне смогут получить участники СВО независимо от места регистрации. В республике назначили нового министра топлива и энергетики. Бархатный сезон на полуострове продлится до декабря.
Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям, РИА Новости Крым собрал для вас в этой подборке.

Масштабный лесной пожар под Феодосией

В Феодосии 25 августа, в воскресенье, начался масштабный природный пожар, который тушили несколько дней. Первоначально его площадь составляла около 15 гектаров, в тушении было задействовано более 280 специалистов и 83 единицы техники. Его удалось локализовать спустя только три дня, 28 августа, на площади более 150 гектаров.
Стихийное бедствие было ликвидировано 29 августа, за время тушения вертолеты МЧС России МИ-8 сбросили более 550 тонн огнетушащей жидкости.

Земля в Крыму для участников СВО из любого региона

В Крыму расширили список граждан, которые имеют право на бесплатное предоставление земельных участков в собственность в рамках выполнения задач СВО. Об этом сообщила зампредседателя Совмина РК Анна Анюхина.
Согласно внесенным в законодательство изменениям, право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно теперь имеют граждане, "которые заключили в военном комиссариате или пунктах отбора на военную службу по контракту, расположенных на территории Республики Крым, контракт о прохождении военной службы в ВС РФ для выполнения задач специальной военной операции".
"В Закон Республики Крым № 66/ЗРК-2015 внесены соответствующие изменения. Закон принят Государственным советом РК и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования", – уточнила Анюхина.

Арест в Париже Павла Дурова

Вечером в субботу, 24 августа, в аэропорту Ле-Бурже задержали основателя Telegram Павла Дурова. Уточняется, что он сошел с борта частного самолета, который, по данным СМИ, прибыл из Азербайджана. Его допрашивали по делу, которое включает 12 преступных эпизодов, большинство из которых – киберпреступления.
По мнению председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, за арестом создателя и владельца мессенджера Telegram Павла Дурова стоит Вашингтон. Таким образом США стремятся приобрести контроль над этой платформой. Володин напомнил, что большинство глобальных мировых сетей — американские по происхождению, и Белый дом их контролирует. Их цель - заставить Telegram проводить премодерацию и поставлять данные Госдепу и ЦРУ.
28 августа Павла Дурова поместили под судебный надзор, он вышел под залог в пять миллионов франков. Ему запретили покидать территорию Франции. На следующий день он был освобожден из-под стражи.
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ВС России нанесли комплексный удар по аэродромам на Украине

Вооруженные силы России нанесли групповой удар ракетами "Кинжал" и беспилотниками по объектам аэродромной инфраструктуры Украины, сообщает Минобороны РФ. Все назначенные цели поражены, добавили в ведомстве.
26 августа были нанесены массированные удары по электроподстанциям и газокомпрессорным станциям в ряде регионов Украины, а также складам с авиационными ракетами на аэродромах ВСУ. На двух украинских АЭС после этой атаки были отключены четыре энергоблока.

Гросси оценил последствия удара по Курской АЭС

В случае воздействия на активную зону ядерного реактора Курской АЭС произойдет ядерный инцидент, возможно, с выбросом радиации. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
По его словам, на Курской АЭС установлен реактор такого же типа, как и на Чернобыльской атомной станции – без специальной защиты в конструкции.
"Реактор не имеет конструкционно специальной защиты, которой оснащены реакторы на других АЭС мира. Они защищены купольной структурой, которая в современном исполнении выдерживает удар самолета. Реакторный зал на Курской АЭС имеет форму обычного здания и построен по обычным строительным технологиям", – сказал Гросси.
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В Крыму назначили нового министра топлива и энергетики

В Крыму назначен новый министр топлива и энергетики – им стал Александр Харламов. Соответствующий указ главы республики опубликован на сайте правительства РК.
"Назначить Харламова Александра Николаевича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, – министра топлива и энергетики Республики Крым на срок полномочий главы РК", – говорится в документе.

Бархатный сезон в Крыму продлится до декабря

Уровень бронирования отелей на бархатный сезон на полуострове достиг 65 процентов. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма Республики Сергей Ганзий.
"Отдых в бархатный сезон активно пользуется спросом жителей Российской Федерации, уровень бронирования составляет порядка 65%, глубина бронирования достигает декабря", – уточнил министр.
Высокому показателю бронирования способствовала в том числе и глубина бронирования железнодорожных перевозок, добавил министр.
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