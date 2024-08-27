https://crimea.ria.ru/20240827/grossi-otsenil-masshtaby-vozmozhnoy-katastrofy-posle-udara-po-kurskoy-aes-1139917562.html

Гросси оценил масштабы возможной катастрофы после удара по Курской АЭС

Гросси оценил масштабы возможной катастрофы после удара по Курской АЭС - РИА Новости Крым, 27.08.2024

Гросси оценил масштабы возможной катастрофы после удара по Курской АЭС

На Курской АЭС установлен реактор такого же типа, как и на Чернобыльской атомной станции, и в случае воздействия на его активную зону произойдет ядерный... РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T16:04

2024-08-27T16:04

2024-08-27T16:04

новости

росэнергоатом

рафаэль гросси

курская аэс

курская область

безопасность

магатэ

авария на чернобыльской атомной станции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1b/1139917179_133:0:1184:591_1920x0_80_0_0_ababc364bb864c695696d7d0aaf8c933.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. На Курской АЭС установлен реактор такого же типа, как и на Чернобыльской атомной станции, и в случае воздействия на его активную зону произойдет ядерный инцидент, возможно, с выбросом радиации. Об этом, отвечая на вопросы журналистов после осмотра Курской АЭС, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.По словам Гросси, сравнивать Курскую и Чернобыльскую атомные станции напрямую неправильно, однако на обеих были установлены реакторы одного и того же типа – без специальной защиты в конструкции.Это означает, однако, что удар по реактору Курской АЭС во время обстрелов может иметь последствия, схожие с теми, которые были после аварии на ЧАЭС.При этом он отметил, что ему сложно сказать, возникнет ли катастрофа точно такого же масштаба, как это произошло после ЧП в 1986 году.Отвечая на вопрос о мерах, которые необходимо обеспечить на объекте, чтобы избежать ЧС, Гросси отметил, что представители МАГАТЭ "могут предложить ряд технических шагов и мер, направленных на сохранение режима ядерной безопасности"."У нас существует уже выработанный и выстроенный процесс сотрудничества и взаимодействия со службами и представителями госкорпорации "Росатом", с представителями вооруженных сил Российской Федерации, служб безопасности, Министерством иностранных дел. И вместе со всеми этими участниками идет обсуждение того, что можно сделать для предотвращения радиационных инцидентов на станции", –сказал Гросси.Тем не менее, по его словам, в конечном счете главное "правило звучит очень-очень просто":"Не надо атаковать атомную станцию", – заявил глава МАГАТЭ.Он подчеркнул, что во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским поднимет вопрос безопасности различных атомных объектов, в том числе на территории Украины.Ранее Гросси заявил журналистам, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента. Читайте также на РИА Новости Крым:Поражение Курской АЭС при ударах ВСУ чревато техногенной катастрофой Ответ на вторжение ВСУ в Курскую область обязательно будет – Кремль

https://crimea.ria.ru/20240827/v-kurskoy-oblasti-voznikla-opasnost-yadernogo-intsidenta---grossi-1139916229.html

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, росэнергоатом, рафаэль гросси, курская аэс, курская область, безопасность, магатэ, авария на чернобыльской атомной станции