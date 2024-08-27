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Гросси оценил масштабы возможной катастрофы после удара по Курской АЭС
Гросси оценил масштабы возможной катастрофы после удара по Курской АЭС - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Гросси оценил масштабы возможной катастрофы после удара по Курской АЭС
На Курской АЭС установлен реактор такого же типа, как и на Чернобыльской атомной станции, и в случае воздействия на его активную зону произойдет ядерный... РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T16:04
2024-08-27T16:04
2024-08-27T16:04
новости
росэнергоатом
рафаэль гросси
курская аэс
курская область
безопасность
магатэ
авария на чернобыльской атомной станции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. На Курской АЭС установлен реактор такого же типа, как и на Чернобыльской атомной станции, и в случае воздействия на его активную зону произойдет ядерный инцидент, возможно, с выбросом радиации. Об этом, отвечая на вопросы журналистов после осмотра Курской АЭС, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.По словам Гросси, сравнивать Курскую и Чернобыльскую атомные станции напрямую неправильно, однако на обеих были установлены реакторы одного и того же типа – без специальной защиты в конструкции.Это означает, однако, что удар по реактору Курской АЭС во время обстрелов может иметь последствия, схожие с теми, которые были после аварии на ЧАЭС.При этом он отметил, что ему сложно сказать, возникнет ли катастрофа точно такого же масштаба, как это произошло после ЧП в 1986 году.Отвечая на вопрос о мерах, которые необходимо обеспечить на объекте, чтобы избежать ЧС, Гросси отметил, что представители МАГАТЭ "могут предложить ряд технических шагов и мер, направленных на сохранение режима ядерной безопасности"."У нас существует уже выработанный и выстроенный процесс сотрудничества и взаимодействия со службами и представителями госкорпорации "Росатом", с представителями вооруженных сил Российской Федерации, служб безопасности, Министерством иностранных дел. И вместе со всеми этими участниками идет обсуждение того, что можно сделать для предотвращения радиационных инцидентов на станции", –сказал Гросси.Тем не менее, по его словам, в конечном счете главное "правило звучит очень-очень просто":"Не надо атаковать атомную станцию", – заявил глава МАГАТЭ.Он подчеркнул, что во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским поднимет вопрос безопасности различных атомных объектов, в том числе на территории Украины.Ранее Гросси заявил журналистам, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента. Читайте также на РИА Новости Крым:Поражение Курской АЭС при ударах ВСУ чревато техногенной катастрофой Ответ на вторжение ВСУ в Курскую область обязательно будет – Кремль
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новости, росэнергоатом, рафаэль гросси, курская аэс, курская область, безопасность, магатэ, авария на чернобыльской атомной станции
Гросси оценил масштабы возможной катастрофы после удара по Курской АЭС
При попадании в реактор Курской АЭС будет ядерный инцидент с выбросом радиации - МАГАТЭ
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. На Курской АЭС установлен реактор такого же типа, как и на Чернобыльской атомной станции, и в случае воздействия на его активную зону произойдет ядерный инцидент, возможно, с выбросом радиации. Об этом, отвечая на вопросы журналистов после осмотра Курской АЭС, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
По словам Гросси, сравнивать Курскую и Чернобыльскую атомные станции напрямую неправильно, однако на обеих были установлены реакторы одного и того же типа – без специальной защиты в конструкции.
"Реактор не имеет конструкционно специальной защиты, которой оснащены реакторы на других АЭС мира. Они защищены купольной структурой, которая в современном исполнении выдерживает удар самолета. Реакторный зал на Курской АЭС имеет форму обычного здания и построен по обычным строительным технологиям", – сказал Гросси.
Это означает, однако, что удар по реактору Курской АЭС во время обстрелов может иметь последствия, схожие с теми, которые были после аварии на ЧАЭС.
"Действительно, в случае попадания, в случае какого-то внешнего воздействия на активную зону этого реактора произойдет ядерный инцидент, возможно, с выбросом радиации", – сказал Гросси.
При этом он отметил, что ему сложно сказать, возникнет ли катастрофа точно такого же масштаба, как это произошло после ЧП в 1986 году.
Отвечая на вопрос о мерах, которые необходимо обеспечить на объекте, чтобы избежать ЧС, Гросси отметил, что представители МАГАТЭ "могут предложить ряд технических шагов и мер, направленных на сохранение режима ядерной безопасности".
"У нас существует уже выработанный и выстроенный процесс сотрудничества и взаимодействия со службами и представителями госкорпорации "Росатом", с представителями вооруженных сил Российской Федерации, служб безопасности, Министерством иностранных дел. И вместе со всеми этими участниками идет обсуждение того, что можно сделать для предотвращения радиационных инцидентов на станции", –сказал Гросси.
Тем не менее, по его словам, в конечном счете главное "правило звучит очень-очень просто":
"Не надо атаковать атомную станцию", – заявил глава МАГАТЭ.
Он подчеркнул, что во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским поднимет вопрос безопасности различных атомных объектов, в том числе на территории Украины.
Ранее Гросси заявил журналистам
, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента.
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