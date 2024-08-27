Рейтинг@Mail.ru
Гросси оценил масштабы возможной катастрофы после удара по Курской АЭС - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240827/grossi-otsenil-masshtaby-vozmozhnoy-katastrofy-posle-udara-po-kurskoy-aes-1139917562.html
Гросси оценил масштабы возможной катастрофы после удара по Курской АЭС
Гросси оценил масштабы возможной катастрофы после удара по Курской АЭС - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Гросси оценил масштабы возможной катастрофы после удара по Курской АЭС
На Курской АЭС установлен реактор такого же типа, как и на Чернобыльской атомной станции, и в случае воздействия на его активную зону произойдет ядерный... РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T16:04
2024-08-27T16:04
новости
росэнергоатом
рафаэль гросси
курская аэс
курская область
безопасность
магатэ
авария на чернобыльской атомной станции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1b/1139917179_133:0:1184:591_1920x0_80_0_0_ababc364bb864c695696d7d0aaf8c933.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. На Курской АЭС установлен реактор такого же типа, как и на Чернобыльской атомной станции, и в случае воздействия на его активную зону произойдет ядерный инцидент, возможно, с выбросом радиации. Об этом, отвечая на вопросы журналистов после осмотра Курской АЭС, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.По словам Гросси, сравнивать Курскую и Чернобыльскую атомные станции напрямую неправильно, однако на обеих были установлены реакторы одного и того же типа – без специальной защиты в конструкции.Это означает, однако, что удар по реактору Курской АЭС во время обстрелов может иметь последствия, схожие с теми, которые были после аварии на ЧАЭС.При этом он отметил, что ему сложно сказать, возникнет ли катастрофа точно такого же масштаба, как это произошло после ЧП в 1986 году.Отвечая на вопрос о мерах, которые необходимо обеспечить на объекте, чтобы избежать ЧС, Гросси отметил, что представители МАГАТЭ "могут предложить ряд технических шагов и мер, направленных на сохранение режима ядерной безопасности"."У нас существует уже выработанный и выстроенный процесс сотрудничества и взаимодействия со службами и представителями госкорпорации "Росатом", с представителями вооруженных сил Российской Федерации, служб безопасности, Министерством иностранных дел. И вместе со всеми этими участниками идет обсуждение того, что можно сделать для предотвращения радиационных инцидентов на станции", –сказал Гросси.Тем не менее, по его словам, в конечном счете главное "правило звучит очень-очень просто":"Не надо атаковать атомную станцию", – заявил глава МАГАТЭ.Он подчеркнул, что во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским поднимет вопрос безопасности различных атомных объектов, в том числе на территории Украины.Ранее Гросси заявил журналистам, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента. Читайте также на РИА Новости Крым:Поражение Курской АЭС при ударах ВСУ чревато техногенной катастрофой Ответ на вторжение ВСУ в Курскую область обязательно будет – Кремль
https://crimea.ria.ru/20240827/v-kurskoy-oblasti-voznikla-opasnost-yadernogo-intsidenta---grossi-1139916229.html
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1b/1139917179_264:0:1052:591_1920x0_80_0_0_4bf77a86c8b304281643fbbf4abf168a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, росэнергоатом, рафаэль гросси, курская аэс, курская область, безопасность, магатэ, авария на чернобыльской атомной станции
Гросси оценил масштабы возможной катастрофы после удара по Курской АЭС

При попадании в реактор Курской АЭС будет ядерный инцидент с выбросом радиации - МАГАТЭ

16:04 27.08.2024
 
© РосэнергоатомРафаэль Гросси на Курской АЭС
Рафаэль Гросси на Курской АЭС
© Росэнергоатом
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. На Курской АЭС установлен реактор такого же типа, как и на Чернобыльской атомной станции, и в случае воздействия на его активную зону произойдет ядерный инцидент, возможно, с выбросом радиации. Об этом, отвечая на вопросы журналистов после осмотра Курской АЭС, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
По словам Гросси, сравнивать Курскую и Чернобыльскую атомные станции напрямую неправильно, однако на обеих были установлены реакторы одного и того же типа – без специальной защиты в конструкции.

"Реактор не имеет конструкционно специальной защиты, которой оснащены реакторы на других АЭС мира. Они защищены купольной структурой, которая в современном исполнении выдерживает удар самолета. Реакторный зал на Курской АЭС имеет форму обычного здания и построен по обычным строительным технологиям", – сказал Гросси.

Это означает, однако, что удар по реактору Курской АЭС во время обстрелов может иметь последствия, схожие с теми, которые были после аварии на ЧАЭС.
"Действительно, в случае попадания, в случае какого-то внешнего воздействия на активную зону этого реактора произойдет ядерный инцидент, возможно, с выбросом радиации", – сказал Гросси.
При этом он отметил, что ему сложно сказать, возникнет ли катастрофа точно такого же масштаба, как это произошло после ЧП в 1986 году.
Отвечая на вопрос о мерах, которые необходимо обеспечить на объекте, чтобы избежать ЧС, Гросси отметил, что представители МАГАТЭ "могут предложить ряд технических шагов и мер, направленных на сохранение режима ядерной безопасности".
"У нас существует уже выработанный и выстроенный процесс сотрудничества и взаимодействия со службами и представителями госкорпорации "Росатом", с представителями вооруженных сил Российской Федерации, служб безопасности, Министерством иностранных дел. И вместе со всеми этими участниками идет обсуждение того, что можно сделать для предотвращения радиационных инцидентов на станции", –сказал Гросси.
Тем не менее, по его словам, в конечном счете главное "правило звучит очень-очень просто":
"Не надо атаковать атомную станцию", – заявил глава МАГАТЭ.
Он подчеркнул, что во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским поднимет вопрос безопасности различных атомных объектов, в том числе на территории Украины.
Ранее Гросси заявил журналистам, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Поражение Курской АЭС при ударах ВСУ чревато техногенной катастрофой
Ответ на вторжение ВСУ в Курскую область обязательно будет – Кремль
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
15:29
В Курской области возникла опасность ядерного инцидента - Гросси
 
НовостиРосэнергоатомРафаэль ГроссиКурская АЭСКурская областьБезопасностьМАГАТЭАвария на Чернобыльской атомной станции
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:37В Севастополе ученикам выплатят по 50 тысяч рублей за 100 баллов по ЕГЭ
18:11Запер в комнате и бил ножом: сын хотел убить мать в Севастополе
18:03Все закончится диалогом: Зеленский о завершении конфликта
17:49Землю в Крыму смогут получить участники СВО из любого региона РФ – закон
17:33В Крыму стартовала вакцинация от гриппа
17:27В Севастополе закрыт рейд
17:19Цены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезона
17:13Белоусов поручил обеспечить бойцов в приграничье связью и бронетехникой
17:02В Воронежской области огонь с травы перекинулся на жилые дома
16:50Украина не продлит договор с РФ о транзите газа в Европу – Зеленский
16:43Проект реконструкции парка Гагарина в Симферополе представят в этом году
16:20Евпатория частично осталась без света из-за аварии на сетях
16:04Гросси оценил масштабы возможной катастрофы после удара по Курской АЭС
16:01Когда перекроют "горбатый" мост в Симферополе
15:55Дешевая капуста и дорогие помидоры: обзор цен на продукты в Симферополе
15:43На Крым идут грозы с градом и шквал - объявлено штормовое предупреждение
15:34ФАС возбудила дела на мобильных операторов за плату в Крыму
15:29В Курской области возникла опасность ядерного инцидента - Гросси
15:08Ароматные и румяные: в Крыму начали сбор яблок
14:52Роспотребнадзор в Крыму отобрал пробы воздуха после масштабного пожара
Лента новостейМолния