Рейтинг@Mail.ru
В Курской области возникла опасность ядерного инцидента - Гросси - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240827/v-kurskoy-oblasti-voznikla-opasnost-yadernogo-intsidenta---grossi-1139916229.html
В Курской области возникла опасность ядерного инцидента - Гросси
В Курской области возникла опасность ядерного инцидента - Гросси - РИА Новости Крым, 27.08.2024
В Курской области возникла опасность ядерного инцидента - Гросси
В Курской области возникла опасность ядерного инцидента, случаи военной активности вблизи АЭС вызывают беспокойство за ее безопасность. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T15:29
2024-08-27T15:51
россия
курская область
новости
обстрелы курской области
магатэ
курская аэс
росэнергоатом
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1c/1125132287_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_fa0c99d25107adcb1a7277c1eea9335a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Курской области возникла опасность ядерного инцидента, случаи военной активности вблизи АЭС вызывают беспокойство за ее безопасность. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.️Гросси отметил, что проанализирует со своими российскими коллегами, как его предотвратить. 27 августа делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по приглашению главы Росатома Алексея Лихачева посетила площадку Курской АЭС и оценила работу станции в условиях постоянных провокаций ВСУ. По сообщению Росэнергоатома, Рафаэль Гросси убедился, что блок № 3 Курской АЭС продолжает работать на установленной мощности, блок № 4 по установленному расписанию с 25 августа вышел на планово-предупредительный ремонт. Главе МАГАТЭ продемонстрировали особенности конструкции реакторов типа РБМК. Делегация МАГАТЭ также ознакомилась с ходом строительства Курской АЭС-2, которое продолжается в плановом режиме.22 августа президент РФ Владимир Путин заявил о попытке ВСУ нанести удары по Курской атомной электростанции. Позже в этот день Росатоме оценили радиационный фон на АЭС. А 23 августа сообщили об отключении энергоблока.По мнению доктора политических наук, профессора Александра Гусева, разрушения, к которым могут привести удары Вооруженных сил Украины по Курской АЭС в городе Курчатов, чреваты крупнейшей техногенной катастрофой, при которой радиоактивное загрязнение однозначно охватит не только территории России и всю Украину, но и всю Европу.
россия
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1c/1125132287_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_4f63414c9b969622548e40c62d68a7b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, курская область, новости, обстрелы курской области, магатэ, курская аэс, росэнергоатом
В Курской области возникла опасность ядерного инцидента - Гросси

Глава МАГАТЭ Гросси: в Курской области возникла опасность ядерного инцидента

15:29 27.08.2024 (обновлено: 15:51 27.08.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Курской области возникла опасность ядерного инцидента, случаи военной активности вблизи АЭС вызывают беспокойство за ее безопасность. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Здесь сейчас возникла опасность ядерного инцидента", - цитирует Гросси РИА Новости.

️Гросси отметил, что проанализирует со своими российскими коллегами, как его предотвратить.
27 августа делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по приглашению главы Росатома Алексея Лихачева посетила площадку Курской АЭС и оценила работу станции в условиях постоянных провокаций ВСУ.
По сообщению Росэнергоатома, Рафаэль Гросси убедился, что блок № 3 Курской АЭС продолжает работать на установленной мощности, блок № 4 по установленному расписанию с 25 августа вышел на планово-предупредительный ремонт. Главе МАГАТЭ продемонстрировали особенности конструкции реакторов типа РБМК. Делегация МАГАТЭ также ознакомилась с ходом строительства Курской АЭС-2, которое продолжается в плановом режиме.
"Глава МАГАТЭ лично увидел следы ударов, нанесенных ВСУ по промышленной площадке Курской АЭС, и оценил риски ядерной безопасности, создаваемые атаками на объект", - говорится в сообщении Росэнергоатома.
22 августа президент РФ Владимир Путин заявил о попытке ВСУ нанести удары по Курской атомной электростанции. Позже в этот день Росатоме оценили радиационный фон на АЭС. А 23 августа сообщили об отключении энергоблока.
По мнению доктора политических наук, профессора Александра Гусева, разрушения, к которым могут привести удары Вооруженных сил Украины по Курской АЭС в городе Курчатов, чреваты крупнейшей техногенной катастрофой, при которой радиоактивное загрязнение однозначно охватит не только территории России и всю Украину, но и всю Европу.
 
РоссияКурская областьНовостиОбстрелы Курской областиМАГАТЭКурская АЭСРосэнергоатом
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:01Когда перекроют "горбатый" мост в Симферополе
15:55Дешевая капуста и дорогие помидоры: обзор цен на продукты в Симферополе
15:43На Крым идут грозы с градом и шквал - объявлено штормовое предупреждение
15:34ФАС возбудила дела на мобильных операторов за плату в Крыму
15:29В Курской области возникла опасность ядерного инцидента - Гросси
15:08Ароматные и румяные: в Крыму начали сбор яблок
14:52Роспотребнадзор в Крыму отобрал пробы воздуха после масштабного пожара
14:46Дрон ВСУ атаковал машину с семьей в Запорожской области - погиб ребенок
14:44Почти 7 тысяч солдат и более 70 танков: потери ВСУ в Курской области
14:38Пожар в пятиэтажном доме в Феодосии - эвакуировали 40 человек
14:37В Курской области отразили 11 атак украинских боевиков
14:31В Крыму бархатный сезон продлится до декабря
14:21"Игра с огнем": Лавров ­оценил дискуссию об ударах Storm Shadow по России
14:07Интеллектуальную транспортную систему создадут в Крыму
13:57Запад организует теракты против морской инфраструктуры РФ – Патрушев
13:44Школьные линейки на День знаний в Крыму пройдут в помещениях
13:41Доктрина применения Россией ядерного оружия уточняется - Лавров
13:08ВСУ за сутки потеряли более 2100 боевиков в зоне спецоперации
12:45В Крыму с начала 2024 года национализировали более 300 объектов
12:18Российские войска освободили Орловку в Донбассе
Лента новостейМолния