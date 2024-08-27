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В Курской области возникла опасность ядерного инцидента - Гросси

В Курской области возникла опасность ядерного инцидента - Гросси - РИА Новости Крым, 27.08.2024

В Курской области возникла опасность ядерного инцидента - Гросси

В Курской области возникла опасность ядерного инцидента, случаи военной активности вблизи АЭС вызывают беспокойство за ее безопасность. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T15:29

2024-08-27T15:29

2024-08-27T15:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Курской области возникла опасность ядерного инцидента, случаи военной активности вблизи АЭС вызывают беспокойство за ее безопасность. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.️Гросси отметил, что проанализирует со своими российскими коллегами, как его предотвратить. 27 августа делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по приглашению главы Росатома Алексея Лихачева посетила площадку Курской АЭС и оценила работу станции в условиях постоянных провокаций ВСУ. По сообщению Росэнергоатома, Рафаэль Гросси убедился, что блок № 3 Курской АЭС продолжает работать на установленной мощности, блок № 4 по установленному расписанию с 25 августа вышел на планово-предупредительный ремонт. Главе МАГАТЭ продемонстрировали особенности конструкции реакторов типа РБМК. Делегация МАГАТЭ также ознакомилась с ходом строительства Курской АЭС-2, которое продолжается в плановом режиме.22 августа президент РФ Владимир Путин заявил о попытке ВСУ нанести удары по Курской атомной электростанции. Позже в этот день Росатоме оценили радиационный фон на АЭС. А 23 августа сообщили об отключении энергоблока.По мнению доктора политических наук, профессора Александра Гусева, разрушения, к которым могут привести удары Вооруженных сил Украины по Курской АЭС в городе Курчатов, чреваты крупнейшей техногенной катастрофой, при которой радиоактивное загрязнение однозначно охватит не только территории России и всю Украину, но и всю Европу.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, курская область, новости, обстрелы курской области, магатэ, курская аэс, росэнергоатом