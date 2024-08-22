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ВСУ попытались нанести удары по Курской АЭС – Путин

ВСУ попытались нанести удары по Курской АЭС – Путин - РИА Новости Крым, 22.08.2024

ВСУ попытались нанести удары по Курской АЭС – Путин

Вооруженные силы Украины ночью пытались наносить удары по Курской атомной электростанции, МАГАТЭ уже проинформировано об этом, заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T14:59

2024-08-22T14:59

2024-08-22T15:29

владимир путин (политик)

курская аэс

ситуация в курской области после нападения всу

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курская область

магатэ

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины ночью пытались наносить удары по Курской атомной электростанции, МАГАТЭ уже проинформировано об этом, заявил президент России Владимир Путин.Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил президенту, что ситуация на АЭС стабильная и находится на контроле. "Прилетал Сергей Владиленович (Кириенко, первый замглавы администрации президента – ред.), мы вместе с ним, с руководством Росатома, проводили там совещание. Все работает в штатном режиме", - отметил он.Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев ранее во время телефонного разговора с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси пригласил его лично оценить ситуацию вокруг Курской атомной электростанции. Результатом готовящихся киевским режимом провокаций в отношении Курской АЭС может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе, заявила 17 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.РИА Новости сообщало о подготовке киевским режимом ракетных ударов по местам хранения отработанного ядерного топлива на Курской и Запорожской атомных электростанциях. Для нанесения ударов ВСУ намерены использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом. Сообщается, что эти боеприпасы уже находятся в населенном пункте Желтые Воды Днепропетровской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны пригрозили немедленным ответом в случае удара по Курской АЭСПереговоры с Киевом после вторжения в Курскую область исключены - ЛавровПровокация Зеленского в Курской области: цели раскрыли западные СМИ

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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