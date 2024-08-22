ВСУ попытались нанести удары по Курской АЭС – Путин
Путин заявил о попытке ВСУ нанести удары по Курской атомной электростанции
14:59 22.08.2024 (обновлено: 15:29 22.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины ночью пытались наносить удары по Курской атомной электростанции, МАГАТЭ уже проинформировано об этом, заявил президент России Владимир Путин.
"Противник пытался сегодня ночью наносить удары по Курской АЭС. Международное агентство по атомной энергии проинформировано. Они обещают сами приехать, прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что это будет в конце концов с их стороны сделано", - сказал глава государства на совещании о ситуации в приграничных регионах.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил президенту, что ситуация на АЭС стабильная и находится на контроле.
"Прилетал Сергей Владиленович (Кириенко, первый замглавы администрации президента – ред.), мы вместе с ним, с руководством Росатома, проводили там совещание. Все работает в штатном режиме", - отметил он.
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев ранее во время телефонного разговора с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси пригласил его лично оценить ситуацию вокруг Курской атомной электростанции.
Результатом готовящихся киевским режимом провокаций в отношении Курской АЭС может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе, заявила 17 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости сообщало о подготовке киевским режимом ракетных ударов по местам хранения отработанного ядерного топлива на Курской и Запорожской атомных электростанциях. Для нанесения ударов ВСУ намерены использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом. Сообщается, что эти боеприпасы уже находятся в населенном пункте Желтые Воды Днепропетровской области.
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