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МИД России выступил с заявлением о возможной провокации на Курской АЭС

МИД России выступил с заявлением о возможной провокации на Курской АЭС - РИА Новости Крым, 17.08.2024

МИД России выступил с заявлением о возможной провокации на Курской АЭС

Результатом готовящихся киевским режимом провокаций в отношении Курской АЭС может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе. Об этом заявила официальный... РИА Новости Крым, 17.08.2024

2024-08-17T17:46

2024-08-17T17:46

2024-08-17T17:46

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

курская область

курская аэс

безопасность

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

украина

ядерная энергетика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Результатом готовящихся киевским режимом провокаций в отношении Курской АЭС может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В субботу в Минобороны предупредили, что в случае провокации ВСУ на Курской АЭС, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры.Дипломат отметила, что, по поступающей информации, киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию.Такие действия Киева создают не только прямую угрозу для атомных станций, но и подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, сформулированные главой Агентства Рафаэлем Гросси в 2022 году, добавила она."Все международное сообщество должно понимать, какую опасность для европейского континента представляет неонацистский киевский режим. Попытки запугивания и террора в отношении целых регионов и международного сообщества в целом должны быть решительно пресечены совместными усилиями", - подчеркнула Захарова.РИА Новости накануне сообщало о подготовке киевским режимом ракетных ударов по местам хранения отработанного ядерного топлива на Курской и Запорожской атомных электростанциях.Для нанесения ударов ВСУ намерены использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом. Сообщается, что эти боеприпасы уже находятся в населенном пункте Желтые Воды Днепропетровской области.Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев во время телефонного разговора с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси пригласил его лично оценить ситуацию вокруг Курской атомной электростанции.Читайте также на РИА Новости Крым:Темп наступления ВС РФ после событий в Курской области увеличился – ПутинАтака на Запорожскую АЭС: дрон сбросил заряд на дорогу вдоль энергоблоковКиев изобрел доктрину "ядерного устрашения" - Мурадов

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, курская область, курская аэс, безопасность, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), украина, ядерная энергетика