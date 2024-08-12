https://crimea.ria.ru/20240812/temp-nastupleniya-vs-rf-posle-sobytiy-v-kurskoy-oblasti-uvelichilsya--putin-1139540834.html

Темп наступления ВС РФ после событий в Курской области увеличился — Путин

Темп наступления ВС РФ после событий в Курской области увеличился — Путин - РИА Новости Крым, 12.08.2024

Темп наступления ВС РФ после событий в Курской области увеличился — Путин

Темпы наступления российской армии в зоне специальной военной операции в связи событиями в Курской области только наращиваются. Об этом в ходе совещания по... РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T15:11

2024-08-12T15:11

2024-08-12T15:25

владимир путин (политик)

новости

курская область

россия

вооруженные силы россии

потери всу

ситуация в курской области после нападения всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Темпы наступления российской армии в зоне специальной военной операции в связи событиями в Курской области только наращиваются. Об этом в ходе совещания по текущей ситуации в регионе заявил президент России Владимир Путин.

курская область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, курская область, россия, вооруженные силы россии, потери всу , ситуация в курской области после нападения всу