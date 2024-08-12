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Темп наступления ВС РФ после событий в Курской области увеличился — Путин
Темп наступления ВС РФ после событий в Курской области увеличился — Путин - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Темп наступления ВС РФ после событий в Курской области увеличился — Путин
Темпы наступления российской армии в зоне специальной военной операции в связи событиями в Курской области только наращиваются. Об этом в ходе совещания по... РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T15:11
2024-08-12T15:11
2024-08-12T15:25
владимир путин (политик)
новости
курская область
россия
вооруженные силы россии
потери всу
ситуация в курской области после нападения всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Темпы наступления российской армии в зоне специальной военной операции в связи событиями в Курской области только наращиваются. Об этом в ходе совещания по текущей ситуации в регионе заявил президент России Владимир Путин.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), новости, курская область, россия, вооруженные силы россии, потери всу , ситуация в курской области после нападения всу
Темп наступления ВС РФ после событий в Курской области увеличился — Путин
Темпы наступления ВС РФ после событий в Курской области увеличились в 1,5 раза — Путин
15:11 12.08.2024 (обновлено: 15:25 12.08.2024)