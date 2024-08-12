https://crimea.ria.ru/20240812/situatsiya-v-kurskoy-oblasti--novye-dannye-ot-minoborony-1139538467.html
Ситуация в Курской области – новые данные от Минобороны
Ситуация в Курской области – новые данные от Минобороны - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Ситуация в Курской области – новые данные от Минобороны
Потери ВСУ за время боевых действий в Курской области составили более 1 600 боевиков, 32 танка, 23 бронетранспортера, за последние суки ВС РФ ликвидировали до... РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T14:27
2024-08-12T14:27
2024-08-12T14:37
министерство обороны рф
новости
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Потери ВСУ за время боевых действий в Курской области составили более 1 600 боевиков, 32 танка, 23 бронетранспортера, за последние суки ВС РФ ликвидировали до 260 боевиков и 31 единицу вражеской техники, сообщает в понедельник Минобороны России.Подразделениями группировки войск "Север" и подошедшими резервами, огнем артиллерии и ударами с воздуха отражены семь атак. В районе Каучук пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике. Уничтожены танк, восемь боевых машин пехоты Bradley, 16 боевых бронированных машин, 14 пикапов. Кроме того, поражены скопления живой силы и техники противника в районах Куриловки, Плехово, Любимовки, Суджи, Косицы, Гоголевки, Казачей Локни, Михайловки и Свердляковки."Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял: до 1610 военнослужащих, 32 танка, 23 бронетранспортера, 17 боевых машин пехоты, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, пусковую установку реактивной системы залпового огня и 13 орудий полевой артиллерии. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", – сообщают в Минобороны.На всех фронтах украинские войска за минувшие сутки потеряли еще 1735 человек, а также вооружение, технику и склады боеприпасов, сообщали ранее в Минобороны России.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка в Курской области – вывозят жителей из Беловского районаВСУ попытались прорваться в Курскую область с четырех направленийКолонна техники ВСУ разбита в приграничье Курской области
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министерство обороны рф, новости, курская область, вооруженные силы россии, обстрелы курской области, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Ситуация в Курской области – новые данные от Минобороны
В Курской области потери ВСУ достигли 1 600 боевиков – Минобороны
14:27 12.08.2024 (обновлено: 14:37 12.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Потери ВСУ за время боевых действий в Курской области составили более 1 600 боевиков, 32 танка, 23 бронетранспортера, за последние суки ВС РФ ликвидировали до 260 боевиков и 31 единицу вражеской техники, сообщает в понедельник Минобороны России.
"За сутки потери ВСУ составили до 260 военнослужащих и 31 единица бронетехники, в т. ч. три танка, восемь боевых машин пехоты, 20 боевых бронированных машин, а также 27 автомобилей, три 122 мм гаубицы Д-30", – сказано в сообщении Минобороны.
Подразделениями группировки войск "Север" и подошедшими резервами, огнем артиллерии и ударами с воздуха отражены семь атак. В районе Каучук пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике. Уничтожены танк, восемь боевых машин пехоты Bradley, 16 боевых бронированных машин, 14 пикапов. Кроме того, поражены скопления живой силы и техники противника в районах Куриловки, Плехово, Любимовки, Суджи, Косицы, Гоголевки, Казачей Локни, Михайловки и Свердляковки.
"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял: до 1610 военнослужащих, 32 танка, 23 бронетранспортера, 17 боевых машин пехоты, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, пусковую установку реактивной системы залпового огня и 13 орудий полевой артиллерии. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", – сообщают в Минобороны.
На всех фронтах украинские войска за минувшие сутки потеряли еще 1735 человек
, а также вооружение, технику и склады боеприпасов, сообщали ранее в Минобороны России.
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