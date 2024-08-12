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Ситуация в Курской области – новые данные от Минобороны

Ситуация в Курской области – новые данные от Минобороны - РИА Новости Крым, 12.08.2024

Ситуация в Курской области – новые данные от Минобороны

Потери ВСУ за время боевых действий в Курской области составили более 1 600 боевиков, 32 танка, 23 бронетранспортера, за последние суки ВС РФ ликвидировали до... РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T14:27

2024-08-12T14:27

2024-08-12T14:37

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Потери ВСУ за время боевых действий в Курской области составили более 1 600 боевиков, 32 танка, 23 бронетранспортера, за последние суки ВС РФ ликвидировали до 260 боевиков и 31 единицу вражеской техники, сообщает в понедельник Минобороны России.Подразделениями группировки войск "Север" и подошедшими резервами, огнем артиллерии и ударами с воздуха отражены семь атак. В районе Каучук пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике. Уничтожены танк, восемь боевых машин пехоты Bradley, 16 боевых бронированных машин, 14 пикапов. Кроме того, поражены скопления живой силы и техники противника в районах Куриловки, Плехово, Любимовки, Суджи, Косицы, Гоголевки, Казачей Локни, Михайловки и Свердляковки."Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял: до 1610 военнослужащих, 32 танка, 23 бронетранспортера, 17 боевых машин пехоты, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, пусковую установку реактивной системы залпового огня и 13 орудий полевой артиллерии. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", – сообщают в Минобороны.На всех фронтах украинские войска за минувшие сутки потеряли еще 1735 человек, а также вооружение, технику и склады боеприпасов, сообщали ранее в Минобороны России.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка в Курской области – вывозят жителей из Беловского районаВСУ попытались прорваться в Курскую область с четырех направленийКолонна техники ВСУ разбита в приграничье Курской области

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, курская область, вооруженные силы россии, обстрелы курской области, всу (вооруженные силы украины), потери всу