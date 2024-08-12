https://crimea.ria.ru/20240812/poteri-vsu-rastut---unichtozheny-esche-1735-boevikov-i-vooruzhenie-1139537964.html

Потери ВСУ растут - уничтожены еще 1735 боевиков и вооружение

Потери ВСУ растут - уничтожены еще 1735 боевиков и вооружение - РИА Новости Крым, 12.08.2024

Потери ВСУ растут - уничтожены еще 1735 боевиков и вооружение

Украинские войска за сутки потеряли еще 1735 человек, а также вооружение, технику и склады боеприпасов, сообщается в сводке Минобороны России в понедельник. РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T14:21

2024-08-12T14:21

2024-08-12T14:21

новости сво

министерство обороны рф

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки потеряли еще 1735 человек, а также вооружение, технику и склады боеприпасов, сообщается в сводке Минобороны России в понедельник.Подразделениями группировки войск "Север" отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника - до 60 боевиков, бронетранспортер, четыре автомобиля, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-49, склад боеприпасов.Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и отразили контратаку. ВСУ потеряли более 540 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину "Козак", восемь автомобилей, гаубицы М777, Д-30 и две М119, две станции РЭБ "Анклав-Н".Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отражены две контратаки. Противник потерял более 570 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортер М113 и 13 автомобилей. Поражены: две американские гаубицы М777 и одна М198, орудие Д-20, гаубица Д-30, САУ "Гвоздика" и две британские гаубицы L-119.Бойцы "Центра" улучшили тактическое положение и отразили две контратаки. Потери противника составили более 390 военнослужащих, американский танк Abrams и две боевые машины пехоты Bradley, гаубицы М777 и М119, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, одна гаубица "Мста-Б" и три Д-30.Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, отразили две контратаки, уничтожили до 100 боевиков, три автомобиля, две польские САУ Krab, британскую гаубицу FH-70 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 75 военнослужащих, 10 автомобилей, орудие Д-20 и две станции РЭБ "Анклав-Н".Сутками ранее на всех направлениях линии боевого соприкосновения на Украине противник потерял более 1700 боевиков убитыми и ранеными, восемь складов боеприпасов и более 80 единиц боевой и автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские средства ПВО сбили две авиабомбы Hammer в зоне спецоперацииВ Киеве уличили Зеленского в попытке втянуть НАТО в конфликт с РоссиейСитуация в Курской области сейчас – последние новости от Минобороны

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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