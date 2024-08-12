https://crimea.ria.ru/20240812/rossiyskie-sredstva-pvo-sbili-dve-aviabomby-hammer-v-zone-spetsoperatsii-1139537360.html

Российские средства ПВО сбили две авиабомбы Hammer в зоне спецоперации

Российские средства ПВО сбили две авиабомбы Hammer в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 12.08.2024

Российские средства ПВО сбили две авиабомбы Hammer в зоне спецоперации

Авиабомбы Hammer, реактивные снаряды HIMARS, десятки беспилотников сбиты силами российской армии. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T13:39

2024-08-12T13:39

2024-08-12T13:50

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Авиабомбы Hammer, реактивные снаряды HIMARS, десятки беспилотников сбиты силами российской армии. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, по информации военного ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 637 самолетов, 278 вертолетов, 29771 беспилотный летательный аппарат", – уточняют в Минобороны.Также уничтожены 566 зенитных ракетных комплексов, 17042 танка и других боевых бронированных машин. Поражены российской армией 1400 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13135 орудий полевой артиллерии и минометов и 24668 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:18 украинских беспилотников атаковали ночью российские регионыНад Курской областью сбиты малоразмерные воздушные шарыМассированная атака на регионы РФ: сбиты 4 ракеты "Точка-У" и 35 дронов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, авиабомба hammer, himars, пво, вооруженные силы россии, потери всу