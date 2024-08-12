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Российские средства ПВО сбили две авиабомбы Hammer в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 12.08.2024
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Российские средства ПВО сбили две авиабомбы Hammer в зоне спецоперации
Российские средства ПВО сбили две авиабомбы Hammer в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Российские средства ПВО сбили две авиабомбы Hammer в зоне спецоперации
Авиабомбы Hammer, реактивные снаряды HIMARS, десятки беспилотников сбиты силами российской армии. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T13:39
2024-08-12T13:50
новости сво
министерство обороны рф
авиабомба hammer
himars
пво
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Авиабомбы Hammer, реактивные снаряды HIMARS, десятки беспилотников сбиты силами российской армии. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, по информации военного ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 637 самолетов, 278 вертолетов, 29771 беспилотный летательный аппарат", – уточняют в Минобороны.Также уничтожены 566 зенитных ракетных комплексов, 17042 танка и других боевых бронированных машин. Поражены российской армией 1400 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13135 орудий полевой артиллерии и минометов и 24668 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:18 украинских беспилотников атаковали ночью российские регионыНад Курской областью сбиты малоразмерные воздушные шарыМассированная атака на регионы РФ: сбиты 4 ракеты "Точка-У" и 35 дронов
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новости сво, министерство обороны рф, авиабомба hammer, himars, пво, вооруженные силы россии, потери всу
Российские средства ПВО сбили две авиабомбы Hammer в зоне спецоперации

Две авиабомбы Hammer и реактивные снаряды HIMARS сбили российские средства ПВО

13:39 12.08.2024 (обновлено: 13:50 12.08.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО
Боевая работа ПВО - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Авиабомбы Hammer, реактивные снаряды HIMARS, десятки беспилотников сбиты силами российской армии. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 40 беспилотных летательных аппаратов, из них 22 вне зоны проведения специальной военный операции", – говорится в сообщении.

Кроме того, по информации военного ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 637 самолетов, 278 вертолетов, 29771 беспилотный летательный аппарат", – уточняют в Минобороны.
Также уничтожены 566 зенитных ракетных комплексов, 17042 танка и других боевых бронированных машин. Поражены российской армией 1400 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13135 орудий полевой артиллерии и минометов и 24668 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОМинистерство обороны РФАвиабомба HammerHIMARSПВОВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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