https://crimea.ria.ru/20240811/nad-kurskoy-oblastyu-sbity-malorazmernye-vozdushnye-shary-1139514546.html

Над Курской областью сбиты малоразмерные воздушные шары

Над Курской областью сбиты малоразмерные воздушные шары - РИА Новости Крым, 11.08.2024

Над Курской областью сбиты малоразмерные воздушные шары

Над территорией Курской области российские системы ПВО сбили два малоразмерных воздушных шара, а над Белгородской – три беспилотных летательных аппарата. Об... РИА Новости Крым, 11.08.2024

2024-08-11T12:13

2024-08-11T12:13

2024-08-11T12:24

курская область

обстрелы белгородской области

белгородская область

обстрелы курской области

пво

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. Над территорией Курской области российские системы ПВО сбили два малоразмерных воздушных шара, а над Белгородской – три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в минобороны РФ.Попытка воздушной атаки была предпринята со стороны Украины в воскресенье около 10.30 по московскому времени.В ночь на 11 августа была отражена массированная атака украинских боевиков на пять регионов России. ПВО сработали над Курской, Воронежской, Белгородской, Брянской и Орловской областями. Было уничтожено четыре тактические ракеты "Точка-У" над Курской областью и 35 дронов над всеми регионами.В Воронеже после атаки беспилотников были зафиксированы повреждения административного здания и инфраструктурного объекта.Сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске. В результате ранения получили 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Погибших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Шебекино сразу три дрона атаковали жилой дом - есть раненаяБелоруссия заявила протест Украине после инцидента с беспилотникамиСилами российской ПВО сбиты две бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARS

курская область

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы курской области, пво, безопасность, министерство обороны рф