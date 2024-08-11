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Над Курской областью сбиты малоразмерные воздушные шары
Над Курской областью сбиты малоразмерные воздушные шары - РИА Новости Крым, 11.08.2024
Над Курской областью сбиты малоразмерные воздушные шары
Над территорией Курской области российские системы ПВО сбили два малоразмерных воздушных шара, а над Белгородской – три беспилотных летательных аппарата. Об... РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T12:13
2024-08-11T12:13
2024-08-11T12:24
курская область
обстрелы белгородской области
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обстрелы курской области
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. Над территорией Курской области российские системы ПВО сбили два малоразмерных воздушных шара, а над Белгородской – три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в минобороны РФ.Попытка воздушной атаки была предпринята со стороны Украины в воскресенье около 10.30 по московскому времени.В ночь на 11 августа была отражена массированная атака украинских боевиков на пять регионов России. ПВО сработали над Курской, Воронежской, Белгородской, Брянской и Орловской областями. Было уничтожено четыре тактические ракеты "Точка-У" над Курской областью и 35 дронов над всеми регионами.В Воронеже после атаки беспилотников были зафиксированы повреждения административного здания и инфраструктурного объекта.Сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске. В результате ранения получили 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Погибших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Шебекино сразу три дрона атаковали жилой дом - есть раненаяБелоруссия заявила протест Украине после инцидента с беспилотникамиСилами российской ПВО сбиты две бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARS
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РИА Новости Крым
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курская область, обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы курской области, пво, безопасность, министерство обороны рф
Над Курской областью сбиты малоразмерные воздушные шары
Над Курской областью силы ПВО уничтожили два малоразмерных воздушных шара - Минобороны
12:13 11.08.2024 (обновлено: 12:24 11.08.2024)