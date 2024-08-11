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13 человек пострадали в Курске после падения обломков сбитой ракеты ВСУ - РИА Новости Крым, 11.08.2024
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13 человек пострадали в Курске после падения обломков сбитой ракеты ВСУ
13 человек пострадали в Курске после падения обломков сбитой ракеты ВСУ - РИА Новости Крым, 11.08.2024
13 человек пострадали в Курске после падения обломков сбитой ракеты ВСУ
На месте падения на многоэтажный дом в Курске обломков сбитой украинской ракеты работают оперативные службы, сообщает врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T01:42
2024-08-11T01:50
курск
алексей смирнов
курская область
скорая помощь
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы курской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. На месте падения на многоэтажный дом в Курске обломков сбитой украинской ракеты работают оперативные службы, сообщает врио губернатора региона Алексей Смирнов.На месте работают несколько бригад скорой помощи, уточнил он.По поручению врио губернатора на место выехали его заместитель Андрей Белостоцкий, врио министра здравоохранения Екатерина Письменная и мэр Курска Игорь Куцак. Полное обследование дома будет проведено, как только позволит обстановка, подчеркнул Смирнов.После падения на дом обломков сбитой украинской ракеты происходило горение нескольких автомобилей. Распространения огня не допущено. Пожар ликвидирован.В ночь на воскресенье сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске.Накануне вечером стало известно, что из приграничных районов Курской области более 76 тысяч человек временно переселили в безопасные места. Об этом сообщили в МЧС России.Российские военные пресекают попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь территории РФ, за прошедшие сутки на курском направлении враг потерял до 175 военных и 36 единиц бронетехники, в том числе 10 танков и 21 боевую бронемашину, сообщили накануне в Минобороны России. Также российские войска взяли под контроль Мартыновку под Суджей, сообщили в субботу в оборонном ведомстве РФ.
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РИА Новости Крым
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курск, алексей смирнов, курская область, скорая помощь, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), всу (вооруженные силы украины), обстрелы курской области
13 человек пострадали в Курске после падения обломков сбитой ракеты ВСУ

В Курске после падения обломков сбитой ракеты ВСУ пострадали 13 человек

01:42 11.08.2024 (обновлено: 01:50 11.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. На месте падения на многоэтажный дом в Курске обломков сбитой украинской ракеты работают оперативные службы, сообщает врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"К несчастью, из-за атаки украинских террористов на данный момент пострадали 13 человек, 2 из них находятся в тяжелом состоянии", – написал Смирнов в своем Telegram-канале.

На месте работают несколько бригад скорой помощи, уточнил он.
По поручению врио губернатора на место выехали его заместитель Андрей Белостоцкий, врио министра здравоохранения Екатерина Письменная и мэр Курска Игорь Куцак. Полное обследование дома будет проведено, как только позволит обстановка, подчеркнул Смирнов.
После падения на дом обломков сбитой украинской ракеты происходило горение нескольких автомобилей. Распространения огня не допущено. Пожар ликвидирован.
В ночь на воскресенье сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске.
Накануне вечером стало известно, что из приграничных районов Курской области более 76 тысяч человек временно переселили в безопасные места. Об этом сообщили в МЧС России.
Российские военные пресекают попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь территории РФ, за прошедшие сутки на курском направлении враг потерял до 175 военных и 36 единиц бронетехники, в том числе 10 танков и 21 боевую бронемашину, сообщили накануне в Минобороны России. Также российские войска взяли под контроль Мартыновку под Суджей, сообщили в субботу в оборонном ведомстве РФ.
КурскАлексей СмирновКурская областьСкорая помощьМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы Курской области
 
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