https://crimea.ria.ru/20240811/ataka-vsu-na-kursk-sbitaya-raketa-upala-na-zhiloy-dom-1139509054.html

Атака ВСУ на Курск: сбитая ракета упала на жилой дом

Атака ВСУ на Курск: сбитая ракета упала на жилой дом - РИА Новости Крым, 11.08.2024

Атака ВСУ на Курск: сбитая ракета упала на жилой дом

Сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 11.08.2024

2024-08-11T00:29

2024-08-11T00:29

2024-08-11T00:45

курск

новости

курская область

пожар

обстрелы курской области

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0b/1139509323_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f0c85b7a91e4cce3d00e4310f13dc47d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.В 23 часа 39 минут в субботу врио губернатора объявил о ракетной опасности в регионе, в 23 часа 52 минуты сообщил о работе ПВО в городе Курске.Кроме этого, повреждены автомобили, уточнил мэр Курска Игорь Куцак. Жителям пострадавшего дома и автовладельцам будет оказана помощь, уточнил градоначальник.Накануне вечером стало известно, что из приграничных районов Курской области более 76 тысяч человек временно переселили в безопасные места. Об этом сообщили в МЧС России.Российские военные пресекают попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь территории РФ, за прошедшие сутки на курском направлении враг потерял до 175 военных и 36 единиц бронетехники, в том числе 10 танков и 21 боевую бронемашину, сообщили накануне в Минобороны России. Также российские войска взяли под контроль Мартыновку под Суджей, сообщили в субботу в оборонном ведомстве РФ.

https://crimea.ria.ru/20240809/v-kurskuyu-oblast-perebroshena-dopolnitelnaya-voennaya-tekhnika-1139478285.html

курск

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курск, новости, курская область, пожар, обстрелы курской области