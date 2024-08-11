Атака ВСУ на Курск: сбитая ракета упала на жилой дом
В Курске на жилой дом упала сбитая украинская ракета
00:29 11.08.2024 (обновлено: 00:45 11.08.2024)
© Глава администрации Курска Игорь КуцакВ Курске на жилой дом упала сбитая украинская ракета
© Глава администрации Курска Игорь Куцак
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
В 23 часа 39 минут в субботу врио губернатора объявил о ракетной опасности в регионе, в 23 часа 52 минуты сообщил о работе ПВО в городе Курске.
"Сегодня сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске. Возник пожар. На место выехали все экстренные службы", – написал врио губернатора позднее.
Кроме этого, повреждены автомобили, уточнил мэр Курска Игорь Куцак. Жителям пострадавшего дома и автовладельцам будет оказана помощь, уточнил градоначальник.
Накануне вечером стало известно, что из приграничных районов Курской области более 76 тысяч человек временно переселили в безопасные места. Об этом сообщили в МЧС России.
Российские военные пресекают попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь территории РФ, за прошедшие сутки на курском направлении враг потерял до 175 военных и 36 единиц бронетехники, в том числе 10 танков и 21 боевую бронемашину, сообщили накануне в Минобороны России. Также российские войска взяли под контроль Мартыновку под Суджей, сообщили в субботу в оборонном ведомстве РФ.
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