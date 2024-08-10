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Более 76 тысяч человек эвакуированы из Курской области – МЧС России - РИА Новости Крым, 10.08.2024
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Более 76 тысяч человек эвакуированы из Курской области – МЧС России
Более 76 тысяч человек эвакуированы из Курской области – МЧС России - РИА Новости Крым, 10.08.2024
Более 76 тысяч человек эвакуированы из Курской области – МЧС России
Из приграничных районов Курской области более 76 тысяч человек временно переселили в безопасные места. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России. РИА Новости Крым, 10.08.2024
2024-08-10T21:01
2024-08-10T21:07
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
курская область
новости
михаил мурашко
минздрав рф
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы курской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Из приграничных районов Курской области более 76 тысяч человек временно переселили в безопасные места. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России.Круглосуточно работает оперативный штаб по оказанию помощи населению. В приоритете - отселение жителей в безопасные регионы, уточнили в МЧС. Граждане перевозятся железнодорожным и автотранспортом.26 пунктов временного размещения (ПВР) организованы в Курской области. Также граждане селятся в ПВР в Орловской, Московской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Калужской, Тверской областях, перечислили в ведомстве.Всего развернуто 60 временных пунктов размещения, в них находятся более 4,3 тысячи человек. Все получают необходимую медицинскую и психологическую помощь, информационную поддержку. Граждан консультируют по вопросам восстановления документов, помогают оформить заявления на матвыплаты, доставляется и распределяется гумпомощь, рассказали в МЧС.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что плановая медицинская помощь в Курской области оказывается в полном объеме.И отметил, что лекарственных препаратов, медицинских изделий, всего - в достаточном количестве."Лично сегодня убедился - прошел по медицинским организациям. Совместно работаем с Роспотребнадзором, ФМБА, взаимодействуем с Министерством обороны, все мероприятия выполнены в полном объеме, продолжаем работать", - подчеркнул министр здравоохранения РФ.
https://crimea.ria.ru/20240810/situatsiya-v-kurskoy-oblasti--poslednie-dannye-ot-minoborony-1139500798.html
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), курская область, новости, михаил мурашко, минздрав рф, всу (вооруженные силы украины), обстрелы курской области
Более 76 тысяч человек эвакуированы из Курской области – МЧС России

Из Курской области эвакуированы более 76 тысяч человек – МЧС России

21:01 10.08.2024 (обновлено: 21:07 10.08.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПункты временного размещения в Курске
Пункты временного размещения в Курске - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Из приграничных районов Курской области более 76 тысяч человек временно переселили в безопасные места. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России.
"Эвакуированы уже более 76 тысяч человек: одни - в пункты временного размещения, другие - к родственникам", - сказано в сообщении ведомства.
Круглосуточно работает оперативный штаб по оказанию помощи населению. В приоритете - отселение жителей в безопасные регионы, уточнили в МЧС. Граждане перевозятся железнодорожным и автотранспортом.
26 пунктов временного размещения (ПВР) организованы в Курской области. Также граждане селятся в ПВР в Орловской, Московской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Калужской, Тверской областях, перечислили в ведомстве.
Всего развернуто 60 временных пунктов размещения, в них находятся более 4,3 тысячи человек. Все получают необходимую медицинскую и психологическую помощь, информационную поддержку. Граждан консультируют по вопросам восстановления документов, помогают оформить заявления на матвыплаты, доставляется и распределяется гумпомощь, рассказали в МЧС.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что плановая медицинская помощь в Курской области оказывается в полном объеме.
"Произвели усиление за счет федеральных учреждений, учреждений Москвы и Московской области, близлежащих регионов, Воронежской, Белгородской областей - кадровым потенциалом, медицинским оборудованием и лекарственными препаратами. В полном объеме помощь оказывается сегодня. Хочу также отметить, что плановая помощь не ограничена - также оказывается в полном объеме", - сказал министр.
И отметил, что лекарственных препаратов, медицинских изделий, всего - в достаточном количестве.
"Лично сегодня убедился - прошел по медицинским организациям. Совместно работаем с Роспотребнадзором, ФМБА, взаимодействуем с Министерством обороны, все мероприятия выполнены в полном объеме, продолжаем работать", - подчеркнул министр здравоохранения РФ.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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Ситуация в Курской области – последние данные от Минобороны
МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Курская областьНовостиМихаил МурашкоМинздрав РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы Курской области
 
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