https://crimea.ria.ru/20240810/bolee-76-tysyach-chelovek-evakuirovany-iz-kurskoy-oblasti--mchs-rossii-1139507672.html

Более 76 тысяч человек эвакуированы из Курской области – МЧС России

Более 76 тысяч человек эвакуированы из Курской области – МЧС России - РИА Новости Крым, 10.08.2024

Более 76 тысяч человек эвакуированы из Курской области – МЧС России

Из приграничных районов Курской области более 76 тысяч человек временно переселили в безопасные места. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России. РИА Новости Крым, 10.08.2024

2024-08-10T21:01

2024-08-10T21:01

2024-08-10T21:07

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

курская область

новости

михаил мурашко

минздрав рф

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы курской области

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0a/1139498739_0:217:3111:1967_1920x0_80_0_0_56fdcee9f773169ea2c80f38710bcb26.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Из приграничных районов Курской области более 76 тысяч человек временно переселили в безопасные места. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России.Круглосуточно работает оперативный штаб по оказанию помощи населению. В приоритете - отселение жителей в безопасные регионы, уточнили в МЧС. Граждане перевозятся железнодорожным и автотранспортом.26 пунктов временного размещения (ПВР) организованы в Курской области. Также граждане селятся в ПВР в Орловской, Московской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Калужской, Тверской областях, перечислили в ведомстве.Всего развернуто 60 временных пунктов размещения, в них находятся более 4,3 тысячи человек. Все получают необходимую медицинскую и психологическую помощь, информационную поддержку. Граждан консультируют по вопросам восстановления документов, помогают оформить заявления на матвыплаты, доставляется и распределяется гумпомощь, рассказали в МЧС.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что плановая медицинская помощь в Курской области оказывается в полном объеме.И отметил, что лекарственных препаратов, медицинских изделий, всего - в достаточном количестве."Лично сегодня убедился - прошел по медицинским организациям. Совместно работаем с Роспотребнадзором, ФМБА, взаимодействуем с Министерством обороны, все мероприятия выполнены в полном объеме, продолжаем работать", - подчеркнул министр здравоохранения РФ.

https://crimea.ria.ru/20240810/situatsiya-v-kurskoy-oblasti--poslednie-dannye-ot-minoborony-1139500798.html

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), курская область, новости, михаил мурашко, минздрав рф, всу (вооруженные силы украины), обстрелы курской области