https://crimea.ria.ru/20240810/rossiyskie-podrazdeleniya-zachistili-ot-vsu-martynovku-pod-sudzhey-1139500153.html

Российские военные зачистили от ВСУ Мартыновку под Суджей

Российские военные зачистили от ВСУ Мартыновку под Суджей - РИА Новости Крым, 10.08.2024

Российские военные зачистили от ВСУ Мартыновку под Суджей

Российские военные взяли под контроль Мартыновку под Суджей, сообщил РИА Новости командующий спецназом "Ахмат" Герой России Апти Алаудинов. РИА Новости Крым, 10.08.2024

2024-08-10T11:33

2024-08-10T11:33

2024-08-10T11:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль Мартыновку под Суджей, сообщил РИА Новости командующий спецназом "Ахмат" Герой России Апти Алаудинов.И уточнил, что ситуация серьезная, но уже взята под контроль. "Мы максимально уже контролируем ситуацию", – подчеркнул Алаудинов.Населенный пункт Мартыновка находится на северо-востоке от города Суджа, за который сейчас идут бои. Контроль над Мартыновкой позволяет зачистить трассу, которая связывает Суджу и Курск.6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли границу с РФ в Курской области с целью захвата участка территории Суджанского района региона. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки врага и наносили огневые удары по противнику в районе границы и его резервам на территории Сумской области Украины. В результате нападения на приграничье, по последим данным, пострадали 66 человек, в том числе ранены 9 детей. Людей эвакуируют. На территории региона действует ЧС федерального уровня. По данным Минобороны России, за первые три дня боев в Курской области ВСУ потеряли 945 военнослужащих и более 100 единиц бронетехники. В ночь на субботу в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Брянской, Курской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

https://crimea.ria.ru/20240810/chto-takoe-kontrterroristicheskaya-operatsiya-1124731174.html

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курская область, апты алаудинов, новости, вооруженные силы россии, россия, украина, всу (вооруженные силы украины)