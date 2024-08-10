https://crimea.ria.ru/20240810/v-belgorodskoy-oblasti-vveli-rezhim-kto-1139495345.html

В Белгородской области ввели режим КТО

В Белгородской области ввели режим КТО - РИА Новости Крым, 10.08.2024

В Белгородской области ввели режим КТО

Режим контртеррористической операции введен и на территории Белгородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой Национальный антитеррористический комитет. РИА Новости Крым, 10.08.2024

2024-08-10T00:52

2024-08-10T00:52

2024-08-10T01:00

белгородская область

национальный антитеррористический комитет (нак).

режим кто

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости Крым. Режим контртеррористической операции введен и на территории Белгородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой Национальный антитеррористический комитет.Режим КТО ранее был введен и в Брянской и Курской областях. НАК отмечает, что "киевским режимом предпринята беспрецедентная попытка дестабилизации обстановки в ряде регионов нашей страны". Уточняется, что результатом террористической атаки на территорию Курской области подразделений вооруженных сил Украины стали жертвы среди мирного населения, разрушение жилых домов и иных гражданских объектов.Введение режима контртеррористической операции (КТО) регламентируется Федеральным законом "О противодействии терроризму" и вводится в особых случаях на определенных территориях.На территории или объектах, в пределах которых введен правовой режим КТО, на период проведения операции допускается применение определенных мер и временных ограничений.

https://crimea.ria.ru/20230624/chto-takoe-kontrterroristicheskaya-operatsiya-1124731174.html

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, национальный антитеррористический комитет (нак)., режим кто, безопасность, новости