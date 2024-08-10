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В Белгородской области ввели режим КТО - РИА Новости Крым, 10.08.2024
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В Белгородской области ввели режим КТО
В Белгородской области ввели режим КТО - РИА Новости Крым, 10.08.2024
В Белгородской области ввели режим КТО
Режим контртеррористической операции введен и на территории Белгородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой Национальный антитеррористический комитет. РИА Новости Крым, 10.08.2024
2024-08-10T00:52
2024-08-10T01:00
белгородская область
национальный антитеррористический комитет (нак).
режим кто
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости Крым. Режим контртеррористической операции введен и на территории Белгородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой Национальный антитеррористический комитет.Режим КТО ранее был введен и в Брянской и Курской областях. НАК отмечает, что "киевским режимом предпринята беспрецедентная попытка дестабилизации обстановки в ряде регионов нашей страны". Уточняется, что результатом террористической атаки на территорию Курской области подразделений вооруженных сил Украины стали жертвы среди мирного населения, разрушение жилых домов и иных гражданских объектов.Введение режима контртеррористической операции (КТО) регламентируется Федеральным законом "О противодействии терроризму" и вводится в особых случаях на определенных территориях.На территории или объектах, в пределах которых введен правовой режим КТО, на период проведения операции допускается применение определенных мер и временных ограничений.
https://crimea.ria.ru/20230624/chto-takoe-kontrterroristicheskaya-operatsiya-1124731174.html
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белгородская область, национальный антитеррористический комитет (нак)., режим кто, безопасность, новости
В Белгородской области ввели режим КТО

Режим КТО вводится в Белгородской области

00:52 10.08.2024 (обновлено: 01:00 10.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости Крым. Режим контртеррористической операции введен и на территории Белгородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой Национальный антитеррористический комитет.
Режим КТО ранее был введен и в Брянской и Курской областях.
НАК отмечает, что "киевским режимом предпринята беспрецедентная попытка дестабилизации обстановки в ряде регионов нашей страны". Уточняется, что результатом террористической атаки на территорию Курской области подразделений вооруженных сил Украины стали жертвы среди мирного населения, разрушение жилых домов и иных гражданских объектов.
"В целях обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями противника председателем Национального антитеррористического комитета, Директором ФСБ России А.В. Бортниковым принято решение организовать с девятого августа 2024 года проведение контртеррористических операций в Белгородской, Брянской и Курской областях", - говорится в сообщении.
Введение режима контртеррористической операции (КТО) регламентируется Федеральным законом "О противодействии терроризму" и вводится в особых случаях на определенных территориях.
На территории или объектах, в пределах которых введен правовой режим КТО, на период проведения операции допускается применение определенных мер и временных ограничений.
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Белгородская областьНациональный антитеррористический комитет (НАК).Режим КТОБезопасностьНовости
 
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