https://crimea.ria.ru/20240810/v-belgorodskoy-oblasti-vveli-rezhim-kto-1139495345.html
В Белгородской области ввели режим КТО
В Белгородской области ввели режим КТО - РИА Новости Крым, 10.08.2024
В Белгородской области ввели режим КТО
Режим контртеррористической операции введен и на территории Белгородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой Национальный антитеррористический комитет. РИА Новости Крым, 10.08.2024
2024-08-10T00:52
2024-08-10T00:52
2024-08-10T01:00
белгородская область
национальный антитеррористический комитет (нак).
режим кто
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901421_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_66cb11f09aa9840cd811db257e379650.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости Крым. Режим контртеррористической операции введен и на территории Белгородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой Национальный антитеррористический комитет.Режим КТО ранее был введен и в Брянской и Курской областях. НАК отмечает, что "киевским режимом предпринята беспрецедентная попытка дестабилизации обстановки в ряде регионов нашей страны". Уточняется, что результатом террористической атаки на территорию Курской области подразделений вооруженных сил Украины стали жертвы среди мирного населения, разрушение жилых домов и иных гражданских объектов.Введение режима контртеррористической операции (КТО) регламентируется Федеральным законом "О противодействии терроризму" и вводится в особых случаях на определенных территориях.На территории или объектах, в пределах которых введен правовой режим КТО, на период проведения операции допускается применение определенных мер и временных ограничений.
https://crimea.ria.ru/20230624/chto-takoe-kontrterroristicheskaya-operatsiya-1124731174.html
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901421_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_81a450c082716f9699b4ff9b765fd10c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, национальный антитеррористический комитет (нак)., режим кто, безопасность, новости
В Белгородской области ввели режим КТО
Режим КТО вводится в Белгородской области
00:52 10.08.2024 (обновлено: 01:00 10.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости Крым. Режим контртеррористической операции введен и на территории Белгородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой Национальный антитеррористический комитет.
НАК отмечает, что "киевским режимом предпринята беспрецедентная попытка дестабилизации обстановки в ряде регионов нашей страны". Уточняется, что результатом террористической атаки на территорию Курской области подразделений вооруженных сил Украины стали жертвы среди мирного населения, разрушение жилых домов и иных гражданских объектов.
"В целях обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями противника председателем Национального антитеррористического комитета, Директором ФСБ России А.В. Бортниковым принято решение организовать с девятого августа 2024 года проведение контртеррористических операций в Белгородской, Брянской и Курской областях", - говорится в сообщении.
Введение режима контртеррористической операции (КТО) регламентируется Федеральным законом "О противодействии терроризму" и вводится в особых случаях на определенных территориях.
На территории или объектах, в пределах которых введен правовой режим КТО, на период проведения операции допускается применение определенных мер и временных ограничений.