Режим КТО введен в Брянской области
В Брянской области ввели режим КТО
00:06 10.08.2024 (обновлено: 00:24 10.08.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости Крым. В Брянской области ввели режим контртеррористической операции. Это необходимо в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
"Оперативный штаб в Брянской области сообщает, что в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины, начальником УФСБ России по Брянской области генерал-майором Ворониным С.В. принято решение о проведении контртеррористической операции (КТО) и введении с 23:00 9 августа 2024 года правового режима КТО на территории Брянской области, а также о соответствующем оповещении взаимодействующих силовых структур и органов государственной власти региона", — говорится в сообщении.
Введение режима контртеррористической операции (КТО) регламентируется Федеральным законом "О противодействии терроризму" и вводится в особых случаях на определенных территориях.
На территории или объектах, в пределах которых введен правовой режим КТО, на период проведения операции допускается применение определенных мер и временных ограничений.
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