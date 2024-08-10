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Режим КТО введен в Брянской области - РИА Новости Крым, 10.08.2024
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Режим КТО введен в Брянской области
Режим КТО введен в Брянской области - РИА Новости Крым, 10.08.2024
Режим КТО введен в Брянской области
В Брянской области ввели режим контртеррористической операции. Это необходимо в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины, РИА Новости Крым, 10.08.2024
2024-08-10T00:06
2024-08-10T00:24
брянская область
режим кто
национальный антитеррористический комитет (нак).
безопасность
новости
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости Крым. В Брянской области ввели режим контртеррористической операции. Это необходимо в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.Введение режима контртеррористической операции (КТО) регламентируется Федеральным законом "О противодействии терроризму" и вводится в особых случаях на определенных территориях.На территории или объектах, в пределах которых введен правовой режим КТО, на период проведения операции допускается применение определенных мер и временных ограничений.
https://crimea.ria.ru/20230624/chto-takoe-kontrterroristicheskaya-operatsiya-1124731174.html
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брянская область, режим кто, национальный антитеррористический комитет (нак)., безопасность, новости, россия, общество
Режим КТО введен в Брянской области

В Брянской области ввели режим КТО

00:06 10.08.2024 (обновлено: 00:24 10.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости Крым. В Брянской области ввели режим контртеррористической операции. Это необходимо в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
"Оперативный штаб в Брянской области сообщает, что в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины, начальником УФСБ России по Брянской области генерал-майором Ворониным С.В. принято решение о проведении контртеррористической операции (КТО) и введении с 23:00 9 августа 2024 года правового режима КТО на территории Брянской области, а также о соответствующем оповещении взаимодействующих силовых структур и органов государственной власти региона", — говорится в сообщении.
Введение режима контртеррористической операции (КТО) регламентируется Федеральным законом "О противодействии терроризму" и вводится в особых случаях на определенных территориях.
На территории или объектах, в пределах которых введен правовой режим КТО, на период проведения операции допускается применение определенных мер и временных ограничений.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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Что такое режим контртеррористической операции
 
Брянская областьРежим КТОНациональный антитеррористический комитет (НАК).БезопасностьНовостиРоссияОбщество
 
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