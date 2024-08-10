https://crimea.ria.ru/20240810/rezhim-kto-vveden-v-bryanskoy-oblasti-1139494696.html

Режим КТО введен в Брянской области

Режим КТО введен в Брянской области - РИА Новости Крым, 10.08.2024

Режим КТО введен в Брянской области

В Брянской области ввели режим контртеррористической операции. Это необходимо в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины, РИА Новости Крым, 10.08.2024

2024-08-10T00:06

2024-08-10T00:06

2024-08-10T00:24

брянская область

режим кто

национальный антитеррористический комитет (нак).

безопасность

новости

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости Крым. В Брянской области ввели режим контртеррористической операции. Это необходимо в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.Введение режима контртеррористической операции (КТО) регламентируется Федеральным законом "О противодействии терроризму" и вводится в особых случаях на определенных территориях.На территории или объектах, в пределах которых введен правовой режим КТО, на период проведения операции допускается применение определенных мер и временных ограничений.

https://crimea.ria.ru/20230624/chto-takoe-kontrterroristicheskaya-operatsiya-1124731174.html

брянская область

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, режим кто, национальный антитеррористический комитет (нак)., безопасность, новости, россия, общество