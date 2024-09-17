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Двое в реанимации после атаки ВСУ на Белгород

Двое в реанимации после атаки ВСУ на Белгород - РИА Новости Крым, 17.09.2024

Двое в реанимации после атаки ВСУ на Белгород

Семеро из десяти пострадавших в результате атаки ВСУ на Белгород находятся в больнице, из них двое – в реанимации. Об этом сообщил глава Белгородской области... РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T08:08

2024-09-17T08:08

2024-09-17T08:08

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Семеро из десяти пострадавших в результате атаки ВСУ на Белгород находятся в больнице, из них двое – в реанимации. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков."Мы молимся за ее выздоровление и всех, кто получил ранения и кто болен", – добавил он, отметив, что по церковному календарю сегодня, 17 сентября, отмечается день прославления покровителя Белгородской земли – святителя Иоасафа.Утром в понедельник, 16 сентября, ВСУ атаковали Белгород. В 06.30 в регионе объявили ракетную опасность. После отбоя Гладков сообщал о попаданиях в жилые дома, пожарах и восьми раненых в результате атаки.Вечером 16 сентября Гладков сообщил, что число раненых выросло до 10 человек, среди них четырехлетний ребенок. По словам губернатора, в Белгороде повреждено около ста квартир в 40 МКД, более десяти частных домов и свыше 65 автомобилей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число раненных при ударе ВСУ по Сватово выросло до 11 человек В приграничье Курской области началась обязательная эвакуация населения Беспилотник ВСУ атаковал пожарных в ДНР - пострадали три человека

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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