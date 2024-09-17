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Двое в реанимации после атаки ВСУ на Белгород - РИА Новости Крым, 17.09.2024
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Двое в реанимации после атаки ВСУ на Белгород
Двое в реанимации после атаки ВСУ на Белгород - РИА Новости Крым, 17.09.2024
Двое в реанимации после атаки ВСУ на Белгород
Семеро из десяти пострадавших в результате атаки ВСУ на Белгород находятся в больнице, из них двое – в реанимации. Об этом сообщил глава Белгородской области... РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T08:08
2024-09-17T08:08
обстрелы белгородской области
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
новости
происшествия
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Семеро из десяти пострадавших в результате атаки ВСУ на Белгород находятся в больнице, из них двое – в реанимации. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков."Мы молимся за ее выздоровление и всех, кто получил ранения и кто болен", – добавил он, отметив, что по церковному календарю сегодня, 17 сентября, отмечается день прославления покровителя Белгородской земли – святителя Иоасафа.Утром в понедельник, 16 сентября, ВСУ атаковали Белгород. В 06.30 в регионе объявили ракетную опасность. После отбоя Гладков сообщал о попаданиях в жилые дома, пожарах и восьми раненых в результате атаки.Вечером 16 сентября Гладков сообщил, что число раненых выросло до 10 человек, среди них четырехлетний ребенок. По словам губернатора, в Белгороде повреждено около ста квартир в 40 МКД, более десяти частных домов и свыше 65 автомобилей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число раненных при ударе ВСУ по Сватово выросло до 11 человек В приграничье Курской области началась обязательная эвакуация населения Беспилотник ВСУ атаковал пожарных в ДНР - пострадали три человека
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, новости, происшествия, обстрелы всу
Двое в реанимации после атаки ВСУ на Белгород

Глава Белгородской области Гладков рассказал о состоянии раненых после атаки ВСУ

08:08 17.09.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкРеанимация
Реанимация - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Кирилл Брага
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Семеро из десяти пострадавших в результате атаки ВСУ на Белгород находятся в больнице, из них двое – в реанимации. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Два человека в реанимации. Особую тревогу вызывают ранения женщины: она получила ранения двух ног, руки", – сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
"Мы молимся за ее выздоровление и всех, кто получил ранения и кто болен", – добавил он, отметив, что по церковному календарю сегодня, 17 сентября, отмечается день прославления покровителя Белгородской земли – святителя Иоасафа.
Утром в понедельник, 16 сентября, ВСУ атаковали Белгород. В 06.30 в регионе объявили ракетную опасность. После отбоя Гладков сообщал о попаданиях в жилые дома, пожарах и восьми раненых в результате атаки.
Вечером 16 сентября Гладков сообщил, что число раненых выросло до 10 человек, среди них четырехлетний ребенок. По словам губернатора, в Белгороде повреждено около ста квартир в 40 МКД, более десяти частных домов и свыше 65 автомобилей.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковНовостиПроисшествияОбстрелы ВСУ
 
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