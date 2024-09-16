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ВСУ атаковали Белгород - РИА Новости Крым, 16.09.2024
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ВСУ атаковали Белгород
ВСУ атаковали Белгород - РИА Новости Крым, 16.09.2024
ВСУ атаковали Белгород
Утром в понедельник украинские боевики атаковали Белгород. В городе зафиксированы попадания в жилые дома, возникли пожары. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T08:06
2024-09-16T08:15
белгород
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белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Утром в понедельник украинские боевики атаковали Белгород. В городе зафиксированы попадания в жилые дома, возникли пожары. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В регионе в 06:30 16 сентября объявили ракетную опасность. Над городом прозвучала серия взрывов. Накануне четверо мирных жителей получили ранения после атак боевиков по населенным пунктам в Шебекинском округе Белгородской области. По данным Гладкова, дрон атаковал движущийся автомобиль на трассе Шебекино — Белгород, второй беспилотник влетел в окно частного дома в селе Вознесеновка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о теракте возбудили после крушения поезда в Белгородской областиДрон ВСУ поджег резервуары с топливом в Белгородской областиВСУ ударили по Шебекино – погиб мирный житель
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ВСУ атаковали Белгород

В Белгороде повреждены дома и горят машины после обстрела ВСУ - Гладков

08:06 16.09.2024 (обновлено: 08:15 16.09.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия атаки ВСУ на Белгород
Последствия атаки ВСУ на Белгород
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Утром в понедельник украинские боевики атаковали Белгород. В городе зафиксированы попадания в жилые дома, возникли пожары. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В регионе в 06:30 16 сентября объявили ракетную опасность. Над городом прозвучала серия взрывов.
"Завыли сирены, начался обстрел города Белгорода. Поступила информация о возгорании автомобилей, попаданий в жилые помещения, выехал на место", - сказал Гладков в утреннем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
Накануне четверо мирных жителей получили ранения после атак боевиков по населенным пунктам в Шебекинском округе Белгородской области. По данным Гладкова, дрон атаковал движущийся автомобиль на трассе Шебекино — Белгород, второй беспилотник влетел в окно частного дома в селе Вознесеновка.
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