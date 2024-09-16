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ВСУ атаковали Белгород

ВСУ атаковали Белгород - РИА Новости Крым, 16.09.2024

ВСУ атаковали Белгород

Утром в понедельник украинские боевики атаковали Белгород. В городе зафиксированы попадания в жилые дома, возникли пожары. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T08:06

2024-09-16T08:06

2024-09-16T08:15

белгород

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Утром в понедельник украинские боевики атаковали Белгород. В городе зафиксированы попадания в жилые дома, возникли пожары. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В регионе в 06:30 16 сентября объявили ракетную опасность. Над городом прозвучала серия взрывов. Накануне четверо мирных жителей получили ранения после атак боевиков по населенным пунктам в Шебекинском округе Белгородской области. По данным Гладкова, дрон атаковал движущийся автомобиль на трассе Шебекино — Белгород, второй беспилотник влетел в окно частного дома в селе Вознесеновка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о теракте возбудили после крушения поезда в Белгородской областиДрон ВСУ поджег резервуары с топливом в Белгородской областиВСУ ударили по Шебекино – погиб мирный житель

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белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы всу, новости