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Дело о теракте возбудили после крушения поезда в Белгородской области
Дело о теракте возбудили после крушения поезда в Белгородской области - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Дело о теракте возбудили после крушения поезда в Белгородской области
По факту схода одиннадцати вагонов и локомотива в Белгородской области возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T09:08
2024-09-11T09:08
2024-09-11T09:09
белгородская область
происшествия
поезд
железная дорога
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. По факту схода одиннадцати вагонов и локомотива в Белгородской области возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.11 сентября в Новооскольском городском округе Белгородской области из-за вмешательства посторонних в работу ж/д транспорта с рельсов сошел пустой грузовой состав и локомотив, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.По данным ведомства, машинист и помощник машиниста не пострадали. На месте происшествия работают следователи. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению преступников.Как уточнили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги, с рельсов сошли одиннадцать вагонов и локомотив грузового поезда. Сейчас на месте аварии ведутся восстановительные работы, движение поездов на перегоне Волоконовка – Новый Оскол в Белгородской области приостановлено."Пассажирский поезд №391 Курск – Валуйки следует до Старого Оскола, далее пассажиров доставят автобусами до станции назначения. Пассажирские поезда №547 Белгород – Имеретинский курорт и №548 Имеретинский курорт – Белгород следуют измененным маршрутом без задержек. Также отменены пригородные поезда №6708 Старый Оскол – Валуйки и №6707 Валуйки – Старый Оскол. Организована доставка пассажиров автобусами", - проинформировали в компании.Читайте также на РИА Новости Крым:В Самарской области сошел с рельсов поездКрушение пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской областиСтала известна причина крупной аварии на железной дороге в Крыму
белгородская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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белгородская область, происшествия, поезд, железная дорога, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Дело о теракте возбудили после крушения поезда в Белгородской области
Следком возбудил дело о теракте по факту схода 11 грузовых вагонов в Белгородской области
09:08 11.09.2024 (обновлено: 09:09 11.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. По факту схода одиннадцати вагонов и локомотива в Белгородской области возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
11 сентября в Новооскольском городском округе Белгородской области из-за вмешательства посторонних в работу ж/д транспорта с рельсов сошел
пустой грузовой состав и локомотив, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.
"По факту схода вагонов грузового поезда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 205 УК РФ - террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба", - сказано в сообщении.
По данным ведомства, машинист и помощник машиниста не пострадали. На месте происшествия работают следователи. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению преступников.
Как уточнили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги, с рельсов сошли одиннадцать вагонов и локомотив грузового поезда. Сейчас на месте аварии ведутся восстановительные работы, движение поездов на перегоне Волоконовка – Новый Оскол в Белгородской области приостановлено.
"Пассажирский поезд №391 Курск – Валуйки следует до Старого Оскола, далее пассажиров доставят автобусами до станции назначения. Пассажирские поезда №547 Белгород – Имеретинский курорт и №548 Имеретинский курорт – Белгород следуют измененным маршрутом без задержек. Также отменены пригородные поезда №6708 Старый Оскол – Валуйки и №6707 Валуйки – Старый Оскол. Организована доставка пассажиров автобусами", - проинформировали в компании.
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