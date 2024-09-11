https://crimea.ria.ru/20240911/delo-o-terakte-vozbudili-posle-krusheniya-poezda-v-belgorodskoy-oblasti-1140269254.html

Дело о теракте возбудили после крушения поезда в Белгородской области

Дело о теракте возбудили после крушения поезда в Белгородской области - РИА Новости Крым, 11.09.2024

Дело о теракте возбудили после крушения поезда в Белгородской области

По факту схода одиннадцати вагонов и локомотива в Белгородской области возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T09:08

2024-09-11T09:08

2024-09-11T09:09

белгородская область

происшествия

поезд

железная дорога

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. По факту схода одиннадцати вагонов и локомотива в Белгородской области возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.11 сентября в Новооскольском городском округе Белгородской области из-за вмешательства посторонних в работу ж/д транспорта с рельсов сошел пустой грузовой состав и локомотив, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.По данным ведомства, машинист и помощник машиниста не пострадали. На месте происшествия работают следователи. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению преступников.Как уточнили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги, с рельсов сошли одиннадцать вагонов и локомотив грузового поезда. Сейчас на месте аварии ведутся восстановительные работы, движение поездов на перегоне Волоконовка – Новый Оскол в Белгородской области приостановлено."Пассажирский поезд №391 Курск – Валуйки следует до Старого Оскола, далее пассажиров доставят автобусами до станции назначения. Пассажирские поезда №547 Белгород – Имеретинский курорт и №548 Имеретинский курорт – Белгород следуют измененным маршрутом без задержек. Также отменены пригородные поезда №6708 Старый Оскол – Валуйки и №6707 Валуйки – Старый Оскол. Организована доставка пассажиров автобусами", - проинформировали в компании.Читайте также на РИА Новости Крым:В Самарской области сошел с рельсов поездКрушение пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской областиСтала известна причина крупной аварии на железной дороге в Крыму

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, происшествия, поезд, железная дорога, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)