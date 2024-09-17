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Безуспешные контратаки и рост потерь: итоги суток в зоне СВО

Безуспешные контратаки и рост потерь: итоги суток в зоне СВО - РИА Новости Крым, 17.09.2024

Безуспешные контратаки и рост потерь: итоги суток в зоне СВО

За сутки в зоне специальной военной операции армия России отразила 18 контратак ВСУ, потери украинских боевиков составили 1960 человек, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T13:17

2024-09-17T13:17

2024-09-17T13:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. За сутки в зоне специальной военной операции армия России отразила 18 контратак ВСУ, потери украинских боевиков составили 1960 человек, сообщает Минобороны РФ.Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Верхняя Писаревка Харьковской области. Противник потерял до 85 военнослужащих, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Ковшаровка, Глушковка, Новоосиново, Кругляковка Харьковской области, Розовка ЛНР и Терны ДНР. Отражены три контратаки. Потери противника составили до 600 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, САУ "Богдана", две гаубицы FH-70 производства Великобритании, гаубицы М777 и М198 производства США, орудие Д-20, гаубица Д-30, два орудия М119 производства США, станция РЭБ "Анклав-Н" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.Подразделения группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Григоровка, Ступочки, Верхнекаменское, Острое, Дылеевка, Северск и Константиновка ДНР. Отражены пять контратак. ВСУ потеряли до 685 военнослужащих, танк, семь автомобилей и орудие М119 производства США.Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Нелеповка, Димитров, Курахово, Цукурино, Михайловка, Гродовка и Новоэкономическое ДНР. Отражены восемь контратак. Потери противника составили до 475 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица М777 производства США, САУ "Гвоздика" и три гаубицы Д-30.Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение ВСУ в районе населенного пункта Левадное Запорожской области. Отражены четыре контратаки. Противник потерял до 95 военнослужащих, гаубицу FH-70 производства Великобритании, орудие Д-20 и САУ "Гвоздика".Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новоалександровка, Токаревка, Веселое Херсонской области и Степногорск Запорожской области. Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих, шесть автомобилей, орудие Д-20. Уничтожен полевой склад боеприпасов.Сутками ранее потери украинских военнослужащих составили 1915 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные сбили три истребителя ВСУ за суткиНа Украине "прилетело" по военному аэродрому и складам БПЛАВС РФ уничтожили эшелон с западным оружием и склад ракетного вооружения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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