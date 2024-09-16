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На Украине "прилетело" по военному аэродрому и складам БПЛА - РИА Новости Крым, 16.09.2024
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На Украине "прилетело" по военному аэродрому и складам БПЛА
На Украине "прилетело" по военному аэродрому и складам БПЛА - РИА Новости Крым, 16.09.2024
На Украине "прилетело" по военному аэродрому и складам БПЛА
На Украине уничтожена инфраструктура военного аэродрома, цех по производству БПЛА и четыре склада их хранения. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T13:46
2024-09-16T13:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. На Украине уничтожена инфраструктура военного аэродрома, цех по производству БПЛА и четыре склада их хранения. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, цеху по производству беспилотных летательных аппаратов и четырем складам их хранения, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 144 районах", - говорится в сообщении.Кроме того, силами ВКС России сбит украинский истребитель "МиГ-29" - модель, предназначенная для уничтожения воздушных целей.15 сентября силами ВКС России и средствами противовоздушной обороны было сбито три украинских самолета, сообщили в Минобороны. Из них два – истребители "Су-27" и один "МиГ-29".Ранее в ведомстве заявили, что российские военнослужащие в Курской области освободили населенные пункты Успеновка и Борки.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Курской области: отражены попытки прорыва ВСУ через границу РФВС РФ уничтожили эшелон с западным оружием и склад ракетного вооруженияАрмия России освободила Желанное Первое в ДНР
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новости сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, украина
На Украине "прилетело" по военному аэродрому и складам БПЛА

Ударами российской армии на Украине поражен военный аэродром и четыре склада с БПЛА

13:46 16.09.2024
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. На Украине уничтожена инфраструктура военного аэродрома, цех по производству БПЛА и четыре склада их хранения. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, цеху по производству беспилотных летательных аппаратов и четырем складам их хранения, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 144 районах", - говорится в сообщении.
Кроме того, силами ВКС России сбит украинский истребитель "МиГ-29" - модель, предназначенная для уничтожения воздушных целей.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба "Hammer" производства Франции, 20 реактивных снарядов "Vampire" чешского производства и 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".
15 сентября силами ВКС России и средствами противовоздушной обороны было сбито три украинских самолета, сообщили в Минобороны. Из них два – истребители "Су-27" и один "МиГ-29".
Ранее в ведомстве заявили, что российские военнослужащие в Курской области освободили населенные пункты Успеновка и Борки.
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