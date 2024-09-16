https://crimea.ria.ru/20240916/na-ukraine-priletelo-po-voennomu-aerodromu-i-skladam-bpla-1140380237.html

На Украине "прилетело" по военному аэродрому и складам БПЛА

На Украине "прилетело" по военному аэродрому и складам БПЛА - РИА Новости Крым, 16.09.2024

На Украине "прилетело" по военному аэродрому и складам БПЛА

На Украине уничтожена инфраструктура военного аэродрома, цех по производству БПЛА и четыре склада их хранения. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T13:46

2024-09-16T13:46

2024-09-16T13:46

новости сво

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1a/1133067951_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_814c95b967016cf15fe99d6c48d59b52.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. На Украине уничтожена инфраструктура военного аэродрома, цех по производству БПЛА и четыре склада их хранения. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, цеху по производству беспилотных летательных аппаратов и четырем складам их хранения, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 144 районах", - говорится в сообщении.Кроме того, силами ВКС России сбит украинский истребитель "МиГ-29" - модель, предназначенная для уничтожения воздушных целей.15 сентября силами ВКС России и средствами противовоздушной обороны было сбито три украинских самолета, сообщили в Минобороны. Из них два – истребители "Су-27" и один "МиГ-29".Ранее в ведомстве заявили, что российские военнослужащие в Курской области освободили населенные пункты Успеновка и Борки.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Курской области: отражены попытки прорыва ВСУ через границу РФВС РФ уничтожили эшелон с западным оружием и склад ракетного вооруженияАрмия России освободила Желанное Первое в ДНР

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, украина