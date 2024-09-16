https://crimea.ria.ru/20240916/na-ukraine-priletelo-po-voennomu-aerodromu-i-skladam-bpla-1140380237.html
На Украине "прилетело" по военному аэродрому и складам БПЛА
На Украине "прилетело" по военному аэродрому и складам БПЛА - РИА Новости Крым, 16.09.2024
На Украине "прилетело" по военному аэродрому и складам БПЛА
На Украине уничтожена инфраструктура военного аэродрома, цех по производству БПЛА и четыре склада их хранения. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T13:46
2024-09-16T13:46
2024-09-16T13:46
новости сво
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1a/1133067951_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_814c95b967016cf15fe99d6c48d59b52.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. На Украине уничтожена инфраструктура военного аэродрома, цех по производству БПЛА и четыре склада их хранения. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, цеху по производству беспилотных летательных аппаратов и четырем складам их хранения, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 144 районах", - говорится в сообщении.Кроме того, силами ВКС России сбит украинский истребитель "МиГ-29" - модель, предназначенная для уничтожения воздушных целей.15 сентября силами ВКС России и средствами противовоздушной обороны было сбито три украинских самолета, сообщили в Минобороны. Из них два – истребители "Су-27" и один "МиГ-29".Ранее в ведомстве заявили, что российские военнослужащие в Курской области освободили населенные пункты Успеновка и Борки.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Курской области: отражены попытки прорыва ВСУ через границу РФВС РФ уничтожили эшелон с западным оружием и склад ракетного вооруженияАрмия России освободила Желанное Первое в ДНР
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1a/1133067951_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_da0203eb621dca16d1e9f22852fb00f8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, украина
На Украине "прилетело" по военному аэродрому и складам БПЛА
Ударами российской армии на Украине поражен военный аэродром и четыре склада с БПЛА
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. На Украине уничтожена инфраструктура военного аэродрома, цех по производству БПЛА и четыре склада их хранения. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, цеху по производству беспилотных летательных аппаратов и четырем складам их хранения, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 144 районах", - говорится в сообщении.
Кроме того, силами ВКС России сбит украинский истребитель "МиГ-29" - модель, предназначенная для уничтожения воздушных целей.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба "Hammer" производства Франции, 20 реактивных снарядов "Vampire" чешского производства и 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".
15 сентября силами ВКС России и средствами противовоздушной обороны было сбито три украинских самолета
, сообщили в Минобороны. Из них два – истребители "Су-27" и один "МиГ-29".
Ранее в ведомстве заявили, что российские военнослужащие в Курской области освободили населенные пункты
Успеновка и Борки.
Читайте также на РИА Новости Крым: